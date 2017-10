„Revoltător! Şpăgi şi la morgă? E deja prea mult!“

„Revoltător! Șpăgi și la morgă? E deja prea mult!“

Mai mulți cititori arată cu degetul spre Morga Spitalului Județean de Urgență, acuzându-i pe autopsieri că ar cere șpăgi de la familiile decedaților.În replică, managerul SCJU Constanța susține că autopsia este un serviciu gratuit și că nu a primit nicio reclamație privind eventualele șpăgi. Le recomandă însă celor care s-au confruntat cu asemenea situații să depună reclamații la registratura spitalului.Cine a avut un deces în familie știe că e scump și să mori, nu doar să trăiești. În condițiile în care multe familii, luate pe nepregătite de pierderea unor oameni dragi, se împrumută la rude, prin vecini sau chiar la bănci pentru a-i înmormânta cum se cuvine, numai de acceptarea unor șpăgi pentru tot felul de servicii, oficial – gratuite, nu le arde. Extrem de deranjați că scot bani grei din buzunar și pentru ce nu trebuie, oamenii ne-au sesizat, atât prin telefon, cât și prin comentarii online, că la Morga Spitalului Județean Constanța, profitându-se de durerea oamenilor, dar și de momentul extrem de delicat reprezentat de autopsierea unei persoane dragi, s-ar încasa taxe ilegale de îmbălsămare, și nu mici: „Pe cei trei autopsieri de la Morga Spitalului Județean Constanța, Carlo, Silvian și Daniel, nu-i afectează salariul, pentru că ei chiar îl dublează și, în zilele bune, îl triplează din taxa ilegală de îmbălsămare, pe care o practică cu tupeu de ani de zile – 200 lei de fiecare mort…” – am citat din comentariul unui cititor postat pe site-ul ziarului nostru.„Nu e un lucru plăcut de care vreau să mă plâng, însă și moartea face parte din viață, nu putem schimba asta. Am avut un mare necaz în familie și am fost obligați să facem cunoștință cu Morga spitalului, unde i s-a făcut autopsie rudei decedate. Sincer, nu mă așteptam să arate așa de bine, să fie dotată cum am văzut prin filme, chiar m-am mirat. Am auzit că s-a modernizat recent, cică se cereau standarde europene. Am o curiozitate: oare standardele europene cer să plătești autopsia ori să transporți decedatul cu firma spitalului? Revoltător! Șpăgi și la morgă? E deja prea mult! Dacă am reclamații, care sunt șefii lor, cui mă plâng de țigăneala de acolo, mai rău ca-n târg? Sau morga asta e firmă privată?” (A. Marian).Autopsia este gratuităDr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, ne-a confirmat că la Morga spitalului lucrează autopsierii numiți de cititorul nostru, dar că nu are cunoștință de practicile de care sunt acuzați. Referitor la autopsie, aparținătorii persoanei decedate nu trebuie să plătească nimic, pentru că este un serviciu public gratuit. Dacă însă, după autopsie, rudele doresc ca decedatul să fie cosmetizat, îmbrăcat, așezat în sicriu etc, există firme care se ocupă de aceste servicii, evident, contra cost, prețurile putând fi negociate, dar fără nicio implicare din partea SCJU, ale cărui responsabilități se termină după finalizarea autopsiei. Însă, pentru toate serviciile plătite, oamenii trebuie să ceară chitanțe, dacă nu le primesc după ce dau banii: „Eu nu am cunoștință despre această situație, nu am primit nicio reclamație până acum, însă dacă sunt persoane care s-au confruntat cu asemenea probleme, pot să depună reclamații la Registratura spitalului, de unde vor primi număr de înregistrare. Oamenii trebuie să știe că orice reclamație ajunge la mine, în mapa de corespondență”.Firmele de transport - autorizare specialăCât privește firmele care se ocupă de transportul decedaților de la Morgă la adresa de domiciliu, Spitalul Clinic Județean de Urgență nu are nicio implicare, familia fiind cea care hotărăște asupra acestui aspect.În schimb, singura regulă stabilită prin lege este ca mașina care transportă decedatul să aibă autorizație specială pentru servicii funerare: „Mai exact, trebuie să scrie pe talonul mașinii acest lucru, iar noi suntem obligați să controlăm treaba asta, fiind o reglementare legală, nicide-cum stabilită de spital. Astfel, mașinile care vin să ridice decedatul sunt verificate de agenții de pază, pentru a se vedea dacă au acea autorizație pe talon. Au mai fost încercări cu mașini fără autorizație, însă nu au cum să-și ducă planul la îndeplinire, pentru că sunt controlate și blocate la timp de agenții noștri” – a conchis managerul spitalului, care a reînnoit recomandarea ca ori de câte ori oamenii sesizează aspecte pe care le consideră în neregulă, să sesizeze de îndată conducerea SCJU.