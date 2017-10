REVOLTA ŞOFERILOR / Taxe peste taxe pentru drumuri "vai mama lor"!

REVOLTA ȘOFERILOR / Taxe peste taxe pentru drumuri "vai mama lor"!

Mai mulți șoferi profesioniști acuză Consiliul Județean Constanța că a reintrodus taxa pe drumurile județene în ciuda stării precare a acestora, a traficului infernal și a lipsei celor mai elementare condiții ce trebuie asigurate transportatorilor.Oamenii s-au plâns redacției noastre că din cauza lucrărilor de reabilitare la Podul Agigea sunt obligați să nu se abată de la traseul strict fixat de Ministerul Transpor-turilor pentru a ajunge la autostradă, deși starea drumurilor județene este proastă. Ei consideră un abuz și reintroducerea taxei pe drumurile județene comparativ cu condițiile oferite, se plâng că sunt sufocați de controale, că nu au refugii suficiente pe șosea pentru a se odihni cum cere legea și că noaptea sunt la discreția infractorilor.Taxă impusă de CJCÎncepând cu data de 1 septembrie a.c., Consiliul Județean Constanța a reintrodus taxa de circulație pe drumurile județene, suspendată câteva luni din cauza unui litigiu cu Prefectura. De la aceeași dată se eliberează și autorizațiile de circulație pe drumurile județene, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean nr. 252 din 17 august 2012. Taxa cu pricina se achită pentru autovehiculele de transport marfă și de transport persoane (micro-buze, autobuze), contravenienții fiind pasibili de amendă cuprinsă între 500 și 2.500 lei.„E ca în codru!“În numele mai multor șoferi de mașini grele ne-a contactat Vasile Bucur. Extrem de supărat, bărbatul ne-a spus că pentru a ajunge la autostradă, trebuie să respecte cu strictețe următorul traseu: Port Agigea-Techirghiol-Movilița-Topraisar-Mereni-Osmancea-Ciobănița-Cobadin-Ciocârlia de Jos. „Din septembrie a.c., domnii de la Consiliul Județean ne cer taxă pe drum județean distrus vai mama lui, plin de gropi. Plus că trebuie să ocolim atâta ca să ajungem în Portul Constanța. Când vă vorbesc, toate camioanele de la intrare și ieșire din Mereni sunt blocate, e plin de poliție și controlori de la Drumuri, toată lumea e pe noi să ne amendeze! Taxa e de 35 de lei pe zi de transport, o plătim la Primărie la Topraisar sau la Mereni, ni se pare un abuz, mai ales că ne iau și taxă de intrare în oraș pe camion greu. E ca în codru!”.„Noaptea, ne e frică să coborâm!“O altă chestiune pe care cei care sunt obligați să circule noaptea pe aceste drumuri județene o aduc în atenția autorităților sunt pericolele care-i pândesc: „Dacă infractorii te surprind la roata mașinii vin și-ți dau cu ciocanul în cap și fură benzina, s-au luat rezervoare cu totul de la mașini. Efectiv ne e frică să mergem noaptea pe drumul spre Cobadin, pot să-ți iasă trei în cale, te-au blocat și ăla ești!”.Parcări insuficienteȘoferii de camion se mai plâng și din cauza numărului mic de parcări: „N-avem parcări destule, dar toți ne cer bani și amenzi. Unde să oprești să faci alea 45 de minute de pauză cum cere legea? Dacă oprești unde nu trebuie, vine agentul cu șapca albă…”.Traficul este infernal!Marius Baboș, șef Serviciu Control Trafic în cadrul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța ne-a confirmat că traficul pe ruta în discuție este unul infernal, însă a negat că starea drumurilor ar fi atât de proastă precum o invocă oamenii. A admis însă că fiind vorba despre foarte multe mașini de tonaj greu, inevitabil și starea drumurilor are de suferit, precizând că banii din taxa de drum vor fi folosiți exact pentru efectuarea reparațiilor necesare. Referitor la refugiile pentru odihnă, în acest moment există două, având circa 50-100 mp fiecare, între Mereni și Topraisar: „Aici este și punctul de control, plus că la Mereni este o altă parcare! Taxa se plătește pentru utilizarea drumurilor județene și se poate achita la mai multe puncte jude-țene, societăți comerciale și primării, puncte ce se pot vizualiza pe site-ul CJC. Cât privește pericolul infractorilor, este problema Poliției Județene să monitorizeze, însă ast-fel de lucruri se pot întâmpla oriunde!”, a completat Marius Baboș.Situația ar putea dura doi aniReprezentantul RAJDP ne-a explicat că traseul în discuție a fost deviat întrucât cei de la Drumuri Naționale au considerat că pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare la Podul Agigea se impune restricționarea traficului pentru autovehiculele de peste 7,5 tone. Întrebat la cât se estimează durata lucrărilor, ni s-a răspuns că, în principiu, termenul avansat ar putea fi de 24 de luni, după finalizarea lucrărilor urmând să se revină la vechiul traseu.