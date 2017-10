Respiraţia urât mirositoare

Respirația urât mirositoare

04 Aprilie 2011

„Mă spăl pe dinți de trei ori pe zi, și cu toate astea am probleme, respirația mea nu este chiar cum ar trebui, ceea ce este neplăcut. Ce soluții aș avea mai la îndemână, fără cine știe ce tratamente, ca să rezolv problema asta. Dureri de dinți sau măsele nu am. Mulțumiri. Ana, 47 ani” v v v Problemă delicată, respirația urât mirositoare sau halena fetida, cum o denumesc specialiștii, poate fi înlăturată dacă se ține seama de câteva obiceiuri sănătoase. Primul dintre ele este păstrarea cavității bucale cât mai curate posibil, o metodă eficientă de eliminare a bacteriilor. Practic, aceasta înseamnă un periaj atent, folosirea corectă a aței dentare, clătirea gurii, dar și curățarea limbii. În același timp, o dietă corespunzătoare, bogată în calciu (produse lactate și legume verzi), magneziu (cereale, nuci, alune, carne roșie), fosfor (gălbenuș de ou, pește, lapte), fluor (ceai, pește), vitamine și alte minerale ajută la creșterea imunității și la menținerea sănătății dentare. Curățirea constantă a dinților și consumul de legume și fructe crude asigură buna sănătate a gingiilor și dinților. De asemenea, saliva, ca element esențial al cavității bucale, ajută la ținerea sub control a respirației, pentru că favorizează eliminarea particulelor de alimente și a bacteriilor. În timpul somnului, glandele salivare reduc producția de salivă, ceea ce permite înmulțirea bacteriilor în cavitatea bucală. Produsele alimentare foarte picante, dar și cafeaua, pot fi detectate în respirația unei persoane timp de 72 de ore după digestie. Ceapa, spre exemplu, este absorbită de stomac, iar mirosul este excretat prin plămâni.