Respiraţia şuierătoare. E "de belea"?

Medicul de gardă

Respirația șuierătoare. E "de belea"?

„Tata are 69 de ani, iar de la un timp are o respirație ciudată, parcă fluieră când doarme. Nu are febră, nu-l doare nimic, are poftă de mâncare, nu pare bolnav. Cineva mi-a spus că chestia asta cam e de belea… Poate mă ajută medicul cu câteva informații. Mulțumiri anticipate!” (A. Sulfină)v v vDupă cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, respirația ușor șuierătoare poate însoți infecții respiratorii precum bronșita sau emfizemul. De departe, însă acest sunet șuierător este principalul simptom al astmului, tot o boală respiratorie. Se cunosc nenumărate metode alternative ce pot pot ameliora respirația șuierătoare, însă dacă aceasta este produsă de astm, alergii severe, bronșită cronică sau emfizem, trebuie monitorizată cu atenție și în mod sistematic.Cauzele respirației șuierătoareCauzele apariției sunetului șuierător sunt diverse, începând de la alergii, infecții sau alte iritații. La unele persoane, respirația șuierătoare poate fi cauzată de astm sau reacții alergice la polen, substanțe chimice, păr de animale, praf, alimente sau înțepături de insecte, dar mai opoate fi provocată și de fibroza chistică.Pentru a determina cu exactitate cauza, în primul rând medicul va încerca să detecteze prezența unei alergii. De exemplu, dacă nu sunt antecedente de boli pulmonare și respirația este întotdeauna șuierătoare după ce s-a consumat un anumit aliment sau într-o anumită perioadă a anului, medicul poate suspecta o alergie alimentară sau respiratorie.Din fericire, se cunosc nenumărate metode pentru a determina natura exactă a alergiei, inclusiv teste cutanate și analize ale sângelui, explo-rări pulmonare funcționale pentru a evalua volumul de aer ce se deplasează prin bronhii, radiografii - dacă situația pare a avea legătură cu o bronșită cronică sau de un emfizem.Așa stând lucrurile, pentru a afla despre ce e vorba, medicul vă recomandă să luați legătura cu un specialist, singurul în măsură să se pronunțe în legătură cu situația semnalată de dumneavoastră.