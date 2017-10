Replici golăneşti…

1

Parcare la fitnes

Daca doriti sa va faceti o parere despre soferii care au luat cat. B pe branza, sarmale, sorici sau Kent,mergeti pe str. Caminului de batrani unde un fitnes are o(mica) parcare asigurata.Veti gasi(uneori) parcarea goala si cu masini in fata garajelor sau portilor.Conducatorii auto sunt ori prea,,musculosi,,(cu mai multe oua in traista)ori dudui timorate ca trebuie sa faca o parcare intrun loc inghesuit.Ca alta explicatie nu exista.....