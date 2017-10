Repartitoarele, vinovate de "umflarea" facturilor la căldură?

Foarte mulți constănțeni consideră că facturile pe decembrie 2012 la căldură au fost… umflate de firma de repartitoare ce se ocupă de calcule.Firma de repartitoare… aruncă pisica în curtea RADET: „În decembrie, RADET a făcut o estimare a consumului, dar situația ar trebui să se regleze în ianuarie!“Cât privește supărarea celor care, deși în noiembrie și decem-brie 2012 au avut caloriferele închise sau au făcut economii la sânge, au plătit sume foarte mari numai pentru încălzirea țevilor (de exemplu, 290 lei pe decembrie, la trei camere), care străbat apar-tamentele, aceasta a dat în clocot. Și ca să fie tacâmul complet, ca și când n-ar fi fost suficient prețul foarte mare al gigacaloriei, locatari și șefi de asociații se plâng că s-au scumpit și tarifele de citire a repartitoarelor, în condițiile în care salariile locatarilor au rămas pe loc, în cel mai fericit caz.Mihai Săndel, locatar al blo-cului 9 B, din Tomis Nord, este extrem de supărat pe firma de repartitoare ISTA, căreia îi impută, înainte de orice, modul de comunicare: „Am încercat să aflu cum e posibil ca la un apartament cu trei camere, contorizat, cu ceasurile de la repartitoare închise com-plet în noiembrie și decembrie 2012, să plătesc 145 lei pe noiembrie și 290 lei pe decembrie, dar n-am reușit! Plus că s-a stricat afișajul la un repartitor de anul trecut și în contract scrie că zece ani au garanție la afișaj, dar nu vor să-l repare, mi-au spus că trebuie să-l schimb, normal, tot de la ei! Le-am cerut socoteală, dar s-au enervat, n-au putut să-mi dea o explicație, mi-au spus să le trimit în scris și când le vine răspunsul de la București o să mă anunțe. Nu înțeleg pe ce bază fac calculele dacă nu știu sau poate nu vor să explice nimic, pe ce bază mi-au dublat numai pentru țevi?”.Nemulțumiri la adresa aceleiași firme de repartitoare are și condu-cerea Asociației de proprietari nr. 159, din aleea Mărgăritarelor nr. 5, în cadrul căreia, tot în luna decem-brie 2012, proprietarul unui apar-tament de numai 34 mp a scos din buzunar, numai pentru căldură, 450 lei. În plus, locatarii acestei asociații nu înțeleg din ce motive, firma ISTA a mărit tariful de citire în acest an de la 3,5 lei, la 4,2 lei pe repar-titor: „Nu știm de ce apar diferențele astea… Trebuie să ne gândim ce-i de făcut, dacă se merge în con-tinuare pe costurile astea, nu mai facem față!”- s-a plâns președintele asociației.„RADET a făcut o extrapolare!“Adelina Lungoci, coordonatoarea punctului de lucru ISTA Con-stanța, ne-a explicat că în luna decembrie 2012, RADET a făcut o extrapolare - extrapolarea fiind o metodă de determinare aproximativă a consumului de la data citirii până la sfârșitul lunii. În mod normal, pentru luna ianuarie, RADET ar trebui să regleze si-tuația, astfel încât costurile să fie în funcție de consumul real, nu de unul estimativ.Țevile, în consumul propriu!Referitor la costurile mari numai pentru încălzirea țevilor, repre-zentanta ISTA ne-a spus că potrivit Ordinului ANRSC nr. 343 din 2010, țevile din apartamente intră în consumul propriu și nu în cel comun, iar costurile sunt diferite pentru că și dimensiunile țevilor nu sunt aceleași în toate apartamentele: „Iar în apartamentul din blocul 9 B, al cărui proprietar se plânge că a plătit foarte mult, s-a verificat, țevile din acest apartament sunt foarte groase”.Motivele creșterii tarifelorCât privește mărirea tarifelor de către firma de repartitoare, A. Lungoci a precizat că există temei legal pentru asta și, în plus, s-au făcut acte adiționale la contracte. Mai exact, aceste creșteri se datorează atât numărului foarte mare de modificări apărute în programul de calcul, ceea ce presupune și un volum de muncă sporit pentru introducerea a tot felul de criterii de calcul, la care se adaugă și rata inflației: „Toate firmele de repartitoare au mărit tarifele, nu e vorba numai de noi!”Gândaci cuibăriți în repartitoare, apă…Referitor la nemulțumirile locatarilor pe tema garanției repartitoarelor, ni s-au dat asigurări că la montarea aparatelor de măsură, locatarii au primit certificate de calitate și un termen de garanție de trei ani. Dacă repartitorul se strică în interiorul acestui termen, se schimbă, iar dacă depășește trei ani, va trebui să se cumpere altul nou, evident, tot de la ISTA, contra unei sume de 87 lei per repartitor: „Repartitoarele au un cip, sunt venite din Germania și nu se pot repara, doar se schimbă. Trebuie luate de la noi pentru că avem alt tip! Dar ce te faci dacă găsești gândaci morți în repartitoare, cum am găsit noi? Plus că s-a găsit și apă în repartitor, de la uscatul rufelor, se face condens, iar aparatul se strică! Din păcate, despre lucrurile astea nu se vorbește! Suspiciuni la adresa noastră o să existe mereu!”.Plouă cu plângeri și la OPCCând au suspiciuni în privința calculului gigacaloriei, iar cei implicați nu-i ajută să le lămurească, constănțenii se plâng OPC, sesi-zările la adresa firmelor de repartitoare și a RADET situându-se pe locul trei în topul reclamațiilor adresate acestei instituții de protecție a consumatorilor.