Repartitoarele de costuri, începutul distrugerii blocurilor?

3

repartitoare sau nu?

Hai sa vorbim....caz concret este al meu...deasupra mea sta o familie de tigani care atunci cand s-au mutat au scos calorifele ,deci ,s-au debransat...pai nu e acelasi lucru cu faptul ca tii caloriferele inchise..am avut mucegai la greu...plus ca dedesubt avem pe unii care erau economi si la caldura si la apa , la tot.Si atunci am izolat interior cu polistiren de 2 peste care am pus rigips si apoi am pus exterior polistiren de 5..deci,cine imi va da mie banii pe care i-am bagat in casa ? imi pare bine doar ca acum am confort si pot inchide repartitoarele cand vreau...partea proasta pentru ala de deasupra mea este ca ,el debransat ,a platit pe decembrie 100 lei ptr caldura conform unei reguli ANRE.Acum oamenii sau invatat mai economi ,cu repartitoare nu ai voie sa pui toale pe calorifer ,sa deschizi geamul cu el in functie,dar daca nu am avea repartitoare toti ar face asa ceva si atunci ar creste consumul pe tot blocul,care se va imparti pausal ..e corect?adevarul e undeva la mijloc...prima gafa a fost ca s-au permis debransarile si s-au creat dezechilibre in tevi si calorifere,orice inginer poate sa confirme...vrei sa stai fara caldura ,dar esti lipit de apartamentele vecinilor, du-te la casa sa nu ai pe nimeni sa vezi atunci ce bani bagi in izolatie...nu suntem obligati sa stam la oras sau la bloc..bineinteles ca mi-as dori sa stau la casa ,dar ,asta e alta problema ...important e sa nu deranjezi pe ceilalti cu care convietuiesti...o zi buna tuturor....