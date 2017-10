Repartitoarele bagă zâzanie între locatari

3

repartitoare

Dl.presedinte al UAP nu este calificat sa explice "tehnic"de ce este lumea nemultumita ! Ca in mai toate domeniile nu se mai consulta specialistii( chiar daca o parte au cam plecat ).Cei vinovati de aceste lucruri sunt chiar firmele autorizate ,care in goana dupa profit NU SPUN, SAU NU CUNOSC despre ce este vorba si cel mai grav, Dl. presedinte UAP nu cunoaste faptul ca in aproape toate cazurile aceste firme trec la montarea repartitoarelor DE COSTURI ( si nu a consumului de energie ) fara a respecta conditiile impuse de legislatie in acest domeniu!!Nu au voie sa monteze aceste aparate inainte dec a efectua reechilibrarea hidraulica a instalatiilor de incalzire ale blocului(aproape in toate cazurile exista apartamente si chiar calorifere suspendate, ce au dus la un consum scazut cu peste 30 % ,lucru interzis de lege fara a redimensiona instalatiile).Radet-ul NU are nici el SPECIALISTI,altfel nu se explica de ce accepta situatiile de mai sus, care produc pierderi(ptr.ca oricum se regasesc in cresterea pretului gigacaloriei,zic ei).Iar in tarile civilizate sunt montati robineti cu contoare de inregistrare a ENERGIEI TERMICE ,fara a mai fi nevoie de intermediari care sa citeasca si sa ïnterpreteze"(ca de fapt asta fac baietii destepti).