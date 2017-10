Reparaţii de mântuială…

Din ciclul „Relații cu clienții“

Reparații de mântuială…

Atunci când sunt nemulțumiți de calitatea anumitor servicii, cetățenii au posibilitatea să se adreseze Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului. Din statistici rezultă că la nivelul acestei instituții se primesc, zilnic, aproximativ 15 reclamații, cele mai multe regăsindu-se în sfera serviciilor, respectiv a celor care montează geamuri sau uși din termopan. În urma verificărilor realizate de inspectori la fața locului, reclamațiile se dovedesc, de multe ori, justificate. V. Lilică, din Constanța, se consideră unul dintre „ghinioniștii termopanelor“, neputând să-și explice cum este posibil ca, vreme de doi ani de zile, de când și-a schimbat toată tâmplăria din apartament, înlocuind-o cu alta din termopan, să tot reclame calitatea îndoielnică a lucrării și nimeni să nu-l ia în seamă. „La 15 august 2007, am plătit o lucrare pentru geamuri termopan în tot apartamentul, – două camere, baie și bucătărie. După terminarea lucrării și după ce vremea a început să se răcească, am observat că am fost păcălit, calitatea lucrării fiind aproape zero. Materialele folosite, adică profilele, garniturile sunt de proastă calitate, nicidecum nemțești, așa cum am stabilit cu managerul; mama a insistat foarte mult să i se dea devizul conexat la factură, dar nu l-a primit; izolația balconului este prost făcută la partea de sus, la streașină, unde la o verificare cădeau bucățele din materiale; îmbinările profilelor la capete nu sunt perfecte, probabil din cauza aceasta vântul îmi bate în casă“. Remedieri fără efect În ideea că ar putea spune adio disconfortului din locuință, bărbatul a făcut nenumărate reclamații la firmă și, de fiecare dată, recunoaște că s-au executat remedieri, toate pe parcursul a doi ani de zile, însă fără a se înlătura și deficiențele reale. Persistența problemelor reclamate cititorul nostru o pune pe seama rabatului de la calitate a lucrării inițiale, dar și a materiale-lor necorespunzătoare folosite, acum fiind mai sigur ca oricând că defecțiunile nu vor putea fi niciodată înlăturate. Singura soluție pertinentă i se pare înlocuirea lucrării, propunere cu care firma nu este, sub nicio formă, de acord. Executantul recunoaște problemele Patronul firmei Termoizo SRL, A. Zorilă, ne-a confirmat că a fost sesizat de câteva ori de către beneficiarul lucrării, însă ne-a spus că de fiecare dată s-a deplasat cineva la fața locului, executând remedierile respective. „Este vorba despre motive neclare pentru mine (schimbare de garnitură la geamul de la dormitor sau înlocuirea unui foarfece de la baie), dar le-am făcut. Sunt dispus să merg oricând să rezolv problema, numai să mi se permită accesul în apartament. Mă văd obligat să spun că este o persoană cam dificilă domnul Lilică, care de supărare că nu i-am schimbat din temelii toată lucrarea, nu mai vrea să mă primească în casă, pentru remedieri. Chiar și în aceste condiții, aștept să mă contacteze și să terminăm odată cu bâlciul ăsta. În loc să se înțeleagă omenește cu mine, mă reclamă la dumneavoastră. Chiar îl rog să rezolvăm odată!”. Pe de altă parte, cititorul nostru este încrezător că, după apariția acestor rânduri, calvarul său va lua sfârșit, iar executantul va lua în serios defecțiunile pe care, de altfel, și le asumă, sperând ca intenția lui de a se adresa justiției să nu se materializeze niciodată. Mai mult, el crede că atâta vreme cât unele firme producătoare ale unor astfel de ansambluri de tâmplărie nu vor pune la dispoziția clienților toate documentele care să ateste proveniența sistemului de profile, cu certificarea calității pe plan european, reclamațiile de acest gen nu vor dispărea.