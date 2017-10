Remedii pentru tenul acneic

Luni, 22 Aprilie 2013

Indiscutabil, acneea și-a câștigat statutul celei mai stânjenitoare afecțiuni la nivelul tenului. Cu toate că, de regulă, acneea debutează la vârst emai tinere, asta nu înseamnă că nu poate apărea și la vârsta adultă. Pe lângă schimbările hormonale, alți factori de risc în apariția acneei sunt impuritățile și praful din aer, ce distrug primul strat al pielii, dar și îngrijirea neadecvată a tenului. Potrivit dermatologilor, mai predispose la acnee sunt persoanele cu tenul gras. Iată ce remedii antiacnee recomandă dermatologii:Folosiți numai produse pentru tenul acneic. Așadar, pentru a limita evoluția acneei și lezarea pielii, dermatologii recomandă în special femeilor să opteze pentru un demachiant specific tenului acneic, să utilizeze dacă este cazul un produs de hidratare ușor, fără conținut uleios și bogat substanțe antibacteriene, să folosească un fond de ten fără ulei și să evite pe cât posibil machiajele abundente sau diverse produse care astupă porii deoarece toate acestea pot duce la inflamația acneei. În același timp, dacă persoana afectată de acnee are părul lung, atunci aceasta trebuie să își strângă părul pe timpul nopții întrucât sebumul din păr poate duce la o agravare a afecțiunii cutanate. De asemenea, este esențial ca persoana cu probleme ale tenului să se asigure că doarme pe o față de pernă curată și că este folosită numai de către aceasta. Și asta deoarece leziunile pielii se pot agrava în contextual în care fețele de pernă absorb urmele de ulei ale tenului în timpul somnului.Atenție la produsele de curățat fața! Tenul are nevoie de o purificare ușoară pentru a nu determina traumatizarea leziunilor acneice și apariția cicatricilor. Așadar, în cazul tenului acneic, dermatologii recomandă să se evite spălarea feței cu materiale sintetice sau abrazive tocmai pentru a evita ruperea leziunilor acneice. Prin urmare, o simplă spălare a feței cu mâinile este mai mult decât potrivită.Măștile pentru tenul gras, ideale. Specialiști recomandă aplicarea măștilor de față. Așadar, îngrijirea tenului ar trebui să înceapă prin aplicarea unei măști exfoliante pe bază de fructe, o dată pe săptămână. Aceasta are rolul de a curăța pielea în profunzime și de a înlătura excesul de sebum. După acest prim pas se va aplica timp de 20 de minute o mască pe bază de miere de rozmarin, care este esențială pentru tonifierea tenului. De asemenea, se poate utiliza zilnic, înainte de culcare, un gel special care să nu irite și mai mult tenul. Extrem de important este ca produsele folosite pentru ten să nu conțină alcool din cauză că acestea contribuie la uscarea pielii și accentuează acneea. Pont! Întinderea acneei poate fi prevenită prin demachierea și spălarea tenului seară de seară.