Remedii pentru sterilitatea masculină

Ştire online publicată Marţi, 22 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iată ce recomandări au medicii specialiști pentru astfel de situații, din păcate, din ce în ce mai multe la număr în ultimii ani: l Câteva zile înainte ca partenera dumneavoastră să înceapă ovulația nu faceți sex.l Purtați boxeri. Lenjeria intimă strâmtă blochează căldura, iar prea multă căldură reduce numărul de spermatozoizi sănătoși produși de testicule. De aceea se recomandă boxerii în loc de chiloți. Același lucru este valabil și pentru blugii strămți. Așa că dacă plănuiți să deveniți tătic, purtați haine mai largi și evitați, de asemenea, băile fierbinți de saună. Suplimente pentru conceperea copiilor. Luați zilnic 30 mg zinc. Acest mineral crește nivelurile de testosteron și numărul de spermatozoizi. Pentru că zincul interferează cu capacitatea de absorbție de cupru a organismului, luați și 2 mg de cupru pe zi cât timp luați suplimentul de zinc. Protejați-vă sperma cu antioxidanți sub formă de 1000 mg de vitamina C și 250 mg de vitamina E (în timpul mesei), de două ori pe zi, care ajută la protejarea spermei. Luați pygnogenol, un extract din scoarța unui tip de pin care crește pe coasta sud-vestică a Franței. Un antioxidant puternic, acesta ar putea să îmbunătățească sănătatea spermatozoizilor la bărbații cu probleme de fertilitate.Remedii pentru ambele sexeStați departe de fum, fumatul nu doar că reduce fertilitatea la ambele sexe, dar creștre și riscul de avort. La bărbați, numărul de spermatozoizi scade, iar dintre cei rămași, mult mai mulți au probleme. Renunțați la alcool și reduceți cofeina. Alcoolul poate afecta ejacularea. De asemenea, evitați cafeaua, băuturile cu cofeină și medicamentele pentru a spori fertilitatea.Faceți sex din două în două zile, din ziua a opta până în ziua 20 (numărând de la ultima zi a ciclului trecut). Spermatozoizii pot trăi trei zile,I ar prin sex frecvent măriți șansele ca spermatozoizii să fie pregătiți pentru momentul în care ovulația are loc.