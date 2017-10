Remedii pentru potolirea nervozităţii

Remedii pentru potolirea nervozității

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii au ajuns la concluzia că unul dintre principalele motive care îi fac pe oameni să se simtă nervoși fără motiv este lipsa de fier. Explicația, potrivit Click.sănătate, constă în acceea că fierul are un rol important în transportul oxigenului în sânge, fapt care este esențial în furnizarea energiei necesare pentru întreaga zi. De asemenea, atunci când există o deficiență de fier în organism, apar și alte semnale care ar trebui să îți dea de gândit și să ceri ajutorul unui medic. Iată câteva dintre semnele alarmante:1. Atunci când organismul tău suferă din cauza lipsei fierului, poți deveni foarte irascibil. Și tot din cauza deficienței de fier, unghiile de la mâini și de la picioare devin foarte fragile, nu au luciu și se pot rupe foarte ușor.2. O persoană care se confruntă cu deficiență de fier poate suferi de dureri de cap persistente. Totodată, pot apărea și stări de amețeală și dificultăți în respirație. Și bătăile inimii pot deveni foarte rapide.3. Ca să previi apariția unei deficiențe de fier, este bine să incluzi în dieta ta zilnică alimente precum carnea roșie, ouăle, fasolea, spanacul, lintea, nucile. Și vitamina C ajută organismul să absoarbă fierul. De aceea, este recomandat să mănânci în fiecare zi citrice, precum portocale, mandarine ori lămâi. Alte fructe cu un conținut ridicat de vitamina C sunt kiwi și căpșunile. Fă-ți o obișnuință din a consuma și roșii, broccoli și varză, legume recunoscute pentru conținutul bogat de vitamina C, care, în această perioadă, te poate proteja și de răceli.