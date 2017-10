Remedii pentru o piele catifelată

Ştire online publicată Luni, 11 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se întâmplă, adesea, ca nu doar tenul, ci și mâinile să aibă pielea ca… o scoarță. Nu da iama în magazinele de cosmetice, întrucât astfel de situații pot fi depășite și cu ajutorul leacurilor naturale, cunoscute și experimentate de-a lungul generațiilor. Iată câteva dintre acestea:Deschide frigiderul și ia un iaurt, este un excelent hidratant!Folosit în rețete naturiste sau ca demachiant natural, puțini știu că iaurtul are proprietăți de hidratare și de refacere a structurii pielii. În plus, poatefi și un demachiant excellent, cu acțiune ușoară de exfoliant, îndepărtând celulele moarte și oferind pielii un aspect proaspăt. Datorită conținutului de acid lactic, iaurtul este ideal și pentru pielea sensibilă.Așa că nu ezita și răsfață-ți tenul și decolteul cu o mască cu iaurt, după următoarea rețetă: amestecă o jumătate de pahar de iaurt cu trei lingurițe de piure de papaya și aplică pasta rezultată pe ten și decolteu. Așteaptă timp de 30 de minute să acționeze, apoi îndepărtează cu apă călduță și aplică o cremă hidratantă.De departe, însă, mierea este cel mai bun hidratant natural și reprezintă un remediu excelent pentru buzele uscate sau crăpate. Datorită acțiunii antiiritante, este și un remediu excelent pentru pielea uscată. Poți folosi mierea în stare pură pentru tratarea zonelor foarte uscate, precum coate sau călcâie. Aplic-o în strat subțire, direct pe zonele afectate, de câte ori simți nevoia. Pentru un ten hidratat și sănătos, aplică în sezonul rece o mască cu miere, o dată pe săptămână. Amestecă două linguri de miere cu două linguri de lapte și întinde masca pe față și pe gât. Las-o să acționeze timp de 10 minute, apoi clătește cu apă călduță.Dacă vrei să ai un păr strălucitor, încearcă o mască din două linguri de miere și un gălbenuș de ou. Amestecă bine și aplică pasta rezultată pe lungimi și vârfuri. Așteaptă timp de 15 minute să acționeze, apoi clătește cu apă călduță și șampon.Uleiul de măsline este și acesta un bun demachiant, putând servi însă și ca tratament pentru unghii și cuticule și ca soluție pentru mâinile și coatele uscate, în plus, reduce iritațiile și arsurile și redă pielii suplețea.Dacă ai unghii fragile, care se rup și se exfoliază foarte ușor, uleiul de măsline îți poate fi de un real folos. Încălzește puțin ulei de măsline și înmoaie-ți unghiile timp de 10-15 minute, apoi clătește cu apă călduță și săpun și aplică o cremă hidratantă. Pentru mâinile uscate sau aspre, uleiul de măsline face minuni. Masează-le seara, înainte de culcare și pune-ți niște mănuși din bumbac. Stai cu ele până dimineața și vei observa că mâinile tale vor deveni catifelate. Pe lângă masaj, pentru a-ți hidrata pielea poți folosi uleiul de măsline la baie. Adaugă câteva linguri de ulei de măsline în apa din cadă și câteva picături din uleiul esențial preferat.