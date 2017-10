Remedii naturiste pentru gută

Guta este una dintre cele mai dureroase forme de artrită (inflamația articulațiilor), în care acidul uric din organism se depune sub formă de cristale la nivelul țesuturilor, în special la cel al articulațiilor (de la degetele de la picioare, degetele de la mâini, glezne, genunchi, coate).Boala este caracterizată de episoade acute dureroase datorate inflamației articulațiilor (inițial, la nivelul articulațiilor se acumulează cristale ce formează mici noduli, iar aceștia determină, în timp, umflarea zonei respective, iritarea locală, ce duce la inflamație).Potrivit Sănătate: Tratamente naturiste pentru gută - Boli și tratamente | Unica.ro, bărbații sunt afectați de până la nouă ori mai mult decât femeile (explicația: femeile, în mod normal, elimină o cantitate mai mare de urați - particularitate care le ferește de această boală). Cu toate că primele atacuri apar, în general, după pubertate, guta are vârful de afectare (incidența maximă) la vârsta de 75 de ani, iar la femei,guta se manifestă, în general, după instalarea menopauzei.Câteva remedii naturiste“ Ÿ ÀŸ acupunctură “ Ÿ ÀŸ reflexoterapie “ Ÿ ÀŸ masaj therapeutic “ asaj aplicații cu lumină polarizată “ nă po electroacupunctură “ ă po tratament homeopat “ t po Colchicum Ledum palustre Lythium carbonicum Benzoicum acidum balneoterapie tratament cu pedicuță - planta uscată se pune într-un săculeț de dimensiuni mici, din pânză de bumbac; se aplică pe zona dureroasă timp de 15-20 minute, de 3-4 ori pe zi.Ce simptome dă guta:Principalele simptome ale gutei sunt edem, roșeață, căldură și sensibilitate crescută la nivelul articulației afectate Y$%Y cel mai frecvent apare la nivelul degetului mare de la picior (haluce) durere intensă, apărută în timpul nopții afectarea unei singure articulații o dată “ Ÿ $%Y febră limitarea mișcării articulației respective “ Y$%Y bursită Y$%Y inflamație cauzată de depunerea de cristale de acid uric în saci mici cu lichid sinovial, la nivelul articulațiilor “ Y$%Y în guta cronică apar mase de cristale de acid uric dispuse sub formă de noduli (tofi) în diferite țesuturi moi ale organismului, în special în jurul degetelor, coatelor, urechii.