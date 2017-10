Remedii împotriva mahmurelii

Ştire online publicată Joi, 27 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Suferi de mahmureală și vrei să depășești această stare groaznică? Dacă ești în căutare de o explicație mai științifică, cercetătorii de la Universitatea din California, San Francisco, descriu mahmureala ca fiind „caracterizată de dureri de cap, greață și oboseală, cu o performanță a aptitudinilor vizual-spațiale, ocupaționale și cognitive scăzute”. De asemenea, studiile arată că persoanele care suferă, în general, de mahmureală, sunt în cea mai mare parte consumatoare moderate sau ocazionale de alcool, deci le lipsește antrenamentul.Iată și câteva remedii care, în timp, s-au dovedit eficiente pentru combaterea simptomelor generate de mahmureală:1. Supă de pui cu tăiței. Cu toții știm că supa are un gust și se simte minunat atunci când suntem răciți, totuși este de asemenea esențială din mai multe motive și în ziua următoare după ce ați consumat mai multe pahare de alcool. În primul rând, supa te hidratează. Alcoolul este un mare dezhidrator. Dacă priviți urina după ce ați consumat câteva pahare, o să observați că are culoarea unei cărămizi galbene și acest lucru înseamnă că are nevoie de lichide imediat! Al doilea lucru esențial pe care supa de pui cu tăiței îl furnizează este sarea. Pe lângă dezhidratare există și pierderea de electroliți. Electroliții sunt esențiali pentru menținerea funcțiilor fiziologice ale organismului, iar schimbările dramatice pot avea un efect drastic asupra corpului. Nu suportați supa? Optați atunci pentru o băutură sportivă care să vă crească înapoi proviziile de sodiu și potasiu.2. Somonul. Somonul este ceea ce se numește „magazinul cu de toate” pentru o mahmureală, deoarece acesta conține nutrienți care pot ajuta la ușurarea durerii: B6 și omega 3s. B6, în special, a fost descoperit ca fiind eficient în alinarea simptomelor mahmurelii. În plus, omega 3s ajută la stimularea stării de spirit. Mâncați somonul alături de orez brun și o să beneficiați și de avantajele stimulării nivelului de zahăr din sânge. Un nivel scăzut de zahăr în sânge nu vă face decât să vă simțiți și mai rău, așa că e bine consumați acest fel de mâncare. O să vă simțiți grozav!3. Fructe. Fructoza, un zahăr simplu găsit în fructe, a fost la un moment considerat că ajută la eliminarea rapidă a alcoolului din organism. Deși nu există dovezi clare care să susțină acest lucru, există o anecdotă care susține că fructele pur și simplu te fac să te simți mai bine a doua zi. Dacă simtiți că un măr sau niște afine o să va facă bine, se merită să încercați acest remediu.4. Turta dulce. Cu toate că, de regulă, alimentele ce conțin zahăr trec drept nesănătoase, turta dulce este mai des întâlnită și mai accesibilă în timpul sărbătorilor. Unul din ingredientele principale este, bineînțeles, ghimbirul, rădăcina minune care ajută la alinarea tulburărilor gastrice. Greața este un simptom major al mahmurelii și, atunci când există, vreți să dispară cât mai urgent. Mai multe studii au descoperit că ghimbirul este eficient în alinarea simptomelor durerilor de stomac și a grețurilor, două lucruri care nu te lasă să te odihnești după o noapte cu prea mult alcool. Bucătăriile tradițională thailandeză și indiană au multe feluri de mâncare cu ghimbir. Dacă nu vă place turta dulce, atunci ieșiți la un restaurant cu specific.5. Orice băutură fără cafeină. Băuturile cafeinizate trebuie evitate cel puțin 24 de ore și încercați să vă îndreptați atenția spre apă și băuturi sau ceaiuri decofeinizate. Dezhidratarea determină dureri de cap și oboseală, două simptome esențiale pentru mahmureală.Important! Un studiu a descoperit, în cercetarea pe animale, că indigestia alcoolică cronică reduce considerabil absorbția intestinală a acidului folic. Chiar dacă cerealele reci nu te fac neapărat să te simți mai bine a doua zi dimineață, sunt fortificate cu acid folic, o formă artificială de folați, frecvent întâlniți în alimente. Dacă asimilați suficient acid folic este un pas important spre menținerea sănătății.