„Reguli - preş pentru băieţii ăştia cu chipiu şi bulan nu mai vrem!“

VOX POPULI

„Reguli - preș pentru băieții ăștia cu chipiu și bulan nu mai vrem!“

„Consider că Ministerul Administrației și Internelor este cea mai serioasă instituție. În ceea ce privește protestul polițiștilor, îmi mențin punctul de vedere: polițiștii au dreptul de a protesta, însă într-un cadru legal”, a declarat Vasile Blaga atunci când și-a anunțat demisia de onoare. Mai mulți cititori ai ziarului nostru sunt însă de părere că (și o spun cu regret), foarte mulți polițiști continuă să fie „repere gen Garcea, iar noi nu mai vrem asta nici măcar în bancuri!” (A. Filimon, 37 ani). Mihai Tișcu (51 ani), și el un mare amator de bancuri, ne-a mărturisit că le gustă, „însă cele cu polițiști îmi lasă mereu un gust amar. Dintotdeauna mi-am dorit ca băieții ăștia cu chipiu și bulan să inspire cu adevărat respect. Respect pentru persoana lor, ca reprezentanți de elită ai statului, respect pentru lege, respect pentru tot ce înseamnă România. Reguli pe post de preș pentru băieții ăștia cu chipiu și bulan nu mai vrem! Cel mai tare sufăr atunci când văd că, deși mai-marii lor știu ce le poate pielea unora, nu-i ejectează din sistem, ci îi lasă în continuare, poate un pic retrogradați, să le facă de rușine blazonul. Eu cred că ăsta a fost unul din motivele care a făcut ca ei să se aventureze într-o grevă ilegală. Sigur că se văd și efectele semnalelor șefilor de sindicat!”. Cititorul nostru înțelege problemele polițiștilor, el însuși a avut mult de suferit din punct de vedere financiar, însă cum lucrează în privat, „șansele mele de a-mi arunca basca în curtea patronului sunt zero. De ce polițiștii să aibă mai multe șanse decât mine, care-i asigur leafa, nu trăim în aceeași țară? De ce bugetarii lasă impresia că sunt deasupra privaților? Dacă nu le convine cât le dă statul, să se ducă la patron, cine-i oprește? Ne-am săturat ca unii să tot ceară, pe spinarea altora și să calce pe regulile statului la lumina zilei!”. „Ferească Dumnezeu să renunțăm și noi la serviciile lor!“ Înainte de a-și exprima punctul de vedere în legătură cu scandalul provocat de greva ilegală a polițiștilor, Alexandru Girel, cititor consecvent al ziarului nostru, a ținut s-o felicite pe colega noastră, Carmen Mocanu, pentru „tupeul” de a scrie editorialul „Huligani cu epoleți”, apărut în ziarul nostru din 27 septembrie a.c. Referitor la breasla polițiștilor, consideră „că este o categorie care trebuie să respecte legea, nicidecum s-o încalce! Sau, ferească Dumnezeu ca și noi, populația, să renunțăm la serviciile lor, care aveau de suferit și când aveau salarii mari și nu făceau mare lucru! Eu personal am avut o problemă, în care poliția, în loc să rezolve conflictul, neac-ționând cum trebuie, nu i-a intimidat pe hoți, care au venit apoi și mi-au spart geamurile de la casă”. „S-a inventat greva de înjurat și drăcuit?“ l D. Popa (53 ani) ne-a spus că, multă vreme, a avut o oarecare simpatie față de polițiști, poate și din cauza multor bancuri exagerate cu ei. După scandalul cu permisele de conducere falsificate, aceștia și-au pierdut locul din inima lui: „Eu am avut un fin în Ploiești, era ca și copilul meu, care a murit după ce a intrat în el un șofer care-și cumpărase carnetul, știți, cu scandalul ăla de pomină cu permisele falsificate! De atunci, nu mai suport uniforma de polițist, îmi sunt antipatici până la culme. Știu că nu toți polițiștii sunt la fel, nu vreau să generalizez, Doamne ferește, însă rețeaua aia a avut prea mulți mahări din poliție, ceea ce m-a mâhnit foarte tare! Cred că a sosit momentul să scăpăm de milițieni și să avem adevărați polițiști, care știu să-și ceară drepturile cu demnitate, nu drăcuind, înjurând, încălcând sta-tutul polițistului cu bună știință! Dacă oamenii în uniformă fac asta, la restul ce le mai rămâne? Despre asta vorbim, că nu le-a luat nimeni polițiștilor dreptul la grevă!”. l „Eu am circulat mult în lume, nu vreau să se supere polițiștii pe mine, dar ei sunt în mai toate statele lumii reperul pentru anumite bancuri, se înțelege. Însă după o grevă ilegală, cred că ar fi cazul să se facă ordine și în poliție. Cum poate să mă ia pe mine de guler, infractor, un polițist, dacă el încalcă legea? Mai are el autoritate? Sigur că nu există pădure fără uscături, dar au fost șase mii de polițiști care au încălcat legea în același timp, nu unul, doi! De asta, ce părere au cei care-i apără? De greve civilizate s-a auzit? Le înțeleg problemele, nu însă și apucăturile, destul de vechi și tolerate, din păcate! Cu problemele privaților cum rămâne, că doar bugetarii au dreptul în țara asta și cer, și tot cer, dintr-un sac gol!” (G. Alecu, 49 ani) Deși înțeleg foarte bine pro-blemele polițiștilor, cei care și-au exprimat mai sus punctele de vedere consideră că foarte mulți români au dovedit că nu știu să fie solidari în vremuri grele „măcar până la anul. Tata îmi povestește că pe vremea foametei, se făcea fifti-fifti un sac de mălai. Acum, oricât am avea, ni se pare că nu-i destul! Ar trebui să avem și putință, nu numai dorință!” (A. Simion, 62 ani)