Refugiu pe capota maşinii!

1

nu mai vorbiti

de nesimtitii si nesimtitele de zoofili(e). Sunt agenti KGB manipulati pentru profitul citorva firme si ONG-uri. Nu le pasa daca oamenii (in special copii si femei) sunt atacatisi raniti/ucisi. Doar profitul lor... E adevarat, sunt si cativa idealisti printre ei... exploatati. Daca vreti sa nu va mai temeti de maidanezi, mergeti la targul "Gorbaciov" si luati un dispozitiv cu ultrasunete pentru dresarea cainilor. Costa doar 50 lei si goneste 90% din cainii care va apar in fata. Iar cei care ramin nu mai sunt agresivi. E singura protective posibila la ora actuala in Romania. Daca sari sa ajuti un om atacat de maidanezi risti sa fii condamnat pentru "rele tratamente" aplicate cainilor?!!!!!!!!!!!! Tara lu' Papura Voda. Raiul PZD...