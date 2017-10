Referendum pentru reintroducerea pedepsei cu moartea?

Oripilați de crimele săvârșite în ultimii ani, oamenii solicită ca în ziua alegerilor locale sau parlamentare din acest an să se realizeze și un referendum cu următoarea întrebare: „Sunteți pro sau contra reintroducerii pedepsei cu moartea în România?“În cei 22 de ani scurși de la abolirea pedepsei cu moartea și înlocuirea acesteia cu detenția pe viață (prin Decretul-Lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990), în România s-au comis tot felul de violențe abomi-nabile, violuri, pedofilii și-au făcut de cap, tabloul sumbru fiind întregit și de crimele săvârșite cu sânge rece de bestiile cu chip de oameni. Deși, în principiu, au considerat-o cea mai bună alter-nativă, urmare crimelor comise de atunci și până în prezent, în tot felul de medii, inclusiv în cel familial, mai mulți cititori ai ziarului nostru și-au schimbat părerea, „îndrăznind” punerea pe tapet a reinstituirii acestei măsuri capitale. O fac numai în speranța că înainte de a apăsa pe trăgaci sau a folosi alte mijloace, persoanele cu gânduri criminale vor încerca o evaluare a riscurilor fie și la gândul perspectivei propriei sorți.S-a ajuns într-un punct criticMagda Doiceanu (46 ani) este și acum marcată de scena în care și-a găsit sfârșitul cuplul Ceaușes-cu: „Îi uram de moarte pe acești oameni, au făcut mult rău țării și implicit familiei mele. Cu toate astea, scena în care erau ciuruiți de gloanțe a fost coșmarul meu foarte multă vreme…”. Fără a fi habotnică, s-a străduit mereu să-i ierte pe cei care i-au făcut un rău mai mare sau mai mic într-un moment al vieții sale, pentru că așa a fost educată. Crede, totuși, că în toate există o limită și că o crimă nu trebuie sub nicio formă iertată: „O să vă spun și motivul pentru care crima trebuie pedep-sită tot cu crimă. Spun asta pentru că trăim zile în care criminalii fac agenda mass-mediei, iar așa ceva nu trebuie tolerat. Dacă ar fi fost vorba de cazuri izolate, cu autori demenți, nu trebuia să ne reîntoar-cem la sălbăticia comunistă. Din păcate, episodul Elodia, crima de anul trecut de la Brașov, recenta monstruozitate de la coaforul din București (astea mi-au venit acum în minte), mă fac să cred că trebuie reanalizat subiectul. Cel mai corect ar fi să se facă un fel de referendum, chiar la alegerile locale din iunie, iar pe un buletin separat oamenii să-și spună punctul de vedere. Susțin că s-a ajuns într-un punct critic și trebuie făcut ceva”. Pedeapsa se aplică în 50 de țăriAtâta vreme cât, în prezent, cei care omoară sunt la rândul lor exterminați în peste 50 de țări din lume, Victor Dan (51 ani) este de părere că „Și în România trebuie discutat acest subiect, căci lucrurile au scăpat de sub control. Prea multe împușcături s-au auzit în ultima vreme în țară. Să se facă un referendum la alegerile locale sau parlamentare, dar să se țină cont de părerea oamenilor…”.„Aș fi pentru pedeapsa cu moartea în cazul unei justiții fără cusur. La noi, cred că trebuie să se meargă pe închisoarea pe viață, în regim dur de detenție, criminalul să stea singur în celulă și să nu fie vizitat de nimeni. O suferință pe viață e mai puternică decât luarea vieții într-o secundă” (Monica Suciu).„Un fost coleg de școală se laudă că e hoț de meserie. A prins gustul ăsta într-o perioadă în care nu-și găsea de muncă ce vroia el. Când a văzut că și în pușcărie se poate trăi bine, nici nu iese bine din închisoare, că după câteva luni e din nou locatar acolo, pedeapsa i se pare ușoară. La fel și criminalii: știu că și în închisoare e viață, deci se răzbună pe cine vor. Dacă s-ar reintroduce pedeapsa cu moartea, credeți că le-ar fi așa de ușor să omoare? Eu cred că nu, însă părerea românilor e bine să se afle prin referendum la alegerile de anul ăsta. Moarte pentru moarte și închisoare pe viață pentru violatori și pedofili!” (Dan Ștefănescu).Pedeapsa cu moartea a fost adoptată în România în perioada lui Carol al II-lea (1938), fiind apoi redescoperită de regimul comunist. Considerați că s-a ajuns într-un punct în care se poate discuta despre reinstituirea acesteia?