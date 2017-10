Redobândirea cetăţeniei române (II)

Redobândirea cetățeniei române (II)

Suntem români pentru că ne-am născut aici, avem rădăcinile aici și chiar dacă, la un moment dat, devenim cetățeni ai altei țări, România din inimile noastre nu moare niciodată. O dovedesc nenumăratele corespondențe expediate redacției noastre de către românii plecați din țară după sau înainte de perioada comunistă. Unii pleacă pentru a se întoarce, dar sunt mulți care emigrează pentru a rămâne definitiv în țara de adopție. Chiar și în aceste condiții, se simt mai bine atunci când știu că sunt, încă, cetățeni români. Iar cei care, într-un moment de slăbiciune, au renunțat la cetățenia română, simt, pur și simplu, nevoia s-o redobândească. Scriam în ediția noastră de ieri că legislația este clară în privința redobândirii cetățeniei române, numai că actele necesare diferă în funcție de perioada în care aceasta s-a pierdut: înainte sau după 22 decembrie 1989. Astăzi, cei interesați pot afla că actele necesare pentru redobândirea cetățeniei române de către persoanele care au pierdut-o după 22 Decembrie 1989 (cerute de Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată prin OUG 43/29 mai 2003) sunt următoarele: l pașaport original și copie lega-lizată; l cazier judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii); l cazier judiciar din străinătate - valabil un an de la data emiterii (traducere legalizată în limba română și copie xerox a originalului); l acte de stare civilă - copii legalizate (certificate de naștere, căsătorie). Dacă nașterea sau căsătoria au avut loc în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română; l declarații pe proprie răspundere, autentificate la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte: 1- dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetățeniei; 2 - dacă dorește rebobândirea cetățeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România l declarație autentificată din care să rezulte că în prezent nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități; l dovada scrisă privind data pierderii cetățeniei române - adeverință eliberată de misiunea diplomatică a României sau Serviciul Pașapoarte, ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română; l formularul și lista cu datele personale. l IMPORTANT: Cererile se depun personal. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificata. Mandatarul va depune și copia propriului act de identitate; l toate taxele se plătesc la depunerea cererii; l cererile care nu sunt însoțite de toate documentele nu se primesc; l datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naștere. l actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, ori să fie supralegalizate; l în cazul în care actele sunt întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea; l persoanele fără cetățenie sunt scutite de taxa de redobândire a cetățeniei, fiind taxate numai serviciile consulare subsidiare (legalizarea diverselor înscrisuri necesare la dosar, autentificarea declarațiilor date de solicitanți) și taxa de publicare în Monitorul Oficial, pentru care se va elibera chitanță separată. 