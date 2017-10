Reclame pe bloc. Cine "îşi trage" banii?

Reclame pe bloc. Cine "își trage" banii?

Sumele încasate din publicitatea făcută pe blocuri pot intra fie în contul asociației, fie în cel al locatarilor. Care este însă cea mai avantajoasă formulă aflați din rândurile de mai jos.Ca să nu mai plătească impozit și să nu se nască „invidii” între locatari, la nivelul comitetului executiv s-a hotărât ca banii încasați din bannerele publicitare plasate pe zidurile blocurilor, care obturează și o parte din geamuri, să intre în contul asociației și nu al celor direct afectați. Măsura a stârnit nemulțumiri: „E corect ca unii să fie veșnic cu covoarele alea pe geamuri, pe gratis, iar alții să-și tragă banul? Doar nu mai suntem în comunism, când totul se împărțea frățește! O dată am înțeles, dar acum mi-au cerut acordul să mai pună o reclamă și am refuzat. Plus că am mai avut reclame pe geamurile mele acum șase ani și am făcut contract direct cu firma de publicitate. E adevărat, atunci era alt președinte… Erau cumva și alte legi?“ - se întreabă Svetlana Coman. Convinsă că este vorba despre un abuz, femeia dorește să știe dacă decizia privind plasarea reclamelor pe blocuri aparține doar asociației de proprietari și de ce acești bani nu pot fi incluși în fondul de rulment, pentru a le fi mai ușor la plata întreținerii.„Nu bagă nimeni banii în buzunar!“„Când ai o ofertă din asta, bați fierul cât e cald, să nu ratezi, sunt o grămadă de blocuri turn în Constanța. Plus că nu bagă comitetul executiv banii ăștia în buzunar. Am făcut o ședință, oamenii au fost de acord ca aceste câștiguri să fie virate în contul asociației pentru că tot ai lor sunt. Motivul e simplu și îl știe și doamna Svetlana: e mai avantajos că nu se mai plătește impozitul de 16 la sută. Nimeni n-a trecut peste locatari, banii sunt folosiți pentru interesele tuturor!” – ne-a explicat președintele asociației, Vladimir Alexandru.Girul comitetului executivCă veniturile obținute de asociațiile de proprietari din activități economice, printre care și cele din reclame sunt scutite de impozit, ne-a confirmat și conducerea Uniunii Asociațiilor de Proprietari. Pentru ca această scutire să fie posibilă însă, aceste cheltuieli nu trebuie să fie repartizate direct proprietarilor. Dacă se face contractul pe numele lor, beneficiarii contractului trebuie să plătească impozitul pe venit, niște bani pierduți, din punctul de vedere al multor asociații. Pentru a nu intra în conflict cu legea, într-adevăr, deciziile de acest fel se iau de comitetul executiv, însă este nevoie și de acordul persoanelor direct afectate.De asemenea, tot nelegal ar fi dacă aceste venituri vor fi incluse în fondul de rulment, pentru ca, apoi, să fie folosite la plata întreținerii. Totul, din cauză că banii au o destinație clară, și anume fondul de reparații, din care se pot face lucrări tot pentru interesele locatarilor.AutorizareDincolo de aceste frecușuri, montarea de reclame pe fațadele blocurilor este legală numai dacă firma de publicitate prezintă autorizație în acest sens. Mai departe, proprietatea comună poate fi utilizată de către terți, persoane fizice sau juridice, iar utilizarea în alte scopuri a unor părți sau elemente de construcție ale clădirii, precum ancorarea de reclame pe pereți, suspendarea de stâlpi, scări interioare etc. se vor putea face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectați și, după caz, pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituții de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum și cu autorizația pentru executarea de lucrări, eliberate în condițiile legii.