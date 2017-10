Război între locatari şi restaurantul de la parter

Război între locatari și restaurantul de la parter

Locatarii blocului M1 din strada Răscoalei nr. 15 din Constanța impută conducerii restaurantului de la parter că din cauza ventilatoarelor de mare capacitate montate în pereții blocului nu mai au liniște, plus că locuințele sunt invadate de mirosurile emanate din bucătăria localului.În replică, reprezentantul localului a precizat că, deocamdată, firma nu dispune de resurse financiare pentru rezolvarea problemei.Președintele Asociației de proprietari, Aurel Golea, ni s-a plâns că locatarii scărilor A și B ale blocului M1 duc o viață de coșmar de peste un an și jumătate, de când la parter s-a deschis restaurantul „The Fifteen”. Fără să li se ceară acordul sau a fi măcar consultați, ca asociație, după cum prevede legea, pe pereții exteriori ai blocului s-au montat trei ventilatoare de mare capacitate, care produc un zgomot foarte puternic, sâcâitor și permanent: „Era obligația lor prin Legea nr. 230 să vină la asociație, să ne spună ce au de gând să facă. Ne-au ignorat total. Problema este că ventilatoarele produc un zgomot asurzitor de dimineață până noaptea târziu, iar noi nu mai avem tihnă. Suntem disperați, am încercat să rezolvăm pe cale amiabilă cu patronul restaurantului, care a refuzat să ia măsurile de remediere, spunând că asta este casa lui și procedează cum vrea. El nu este și proprietarul spațiului, e doar chiriaș. Chiar proprietarul ni s-a plâns că nu i-a plătit chiria pe ultimele două luni”.„Ne-au afectat zidul de rezistență!“ În plus, șeful asociației susține că pentru montarea a două ventilatoare au fost executate două orificii de dimensiuni foarte mari în zidul de rezistență al blocului, fără aprobările necesare. Cât privește ventilatorul folosit pentru evacuarea mirosurilor din bucătărie, întrucât nu este pre-văzut cu un burlan care să se întindă până la etajul patru al blocului, apartamentele sunt invadate permanent de un miros greu: „Ne trezim în miros puternic de gogoși, de ars, de mâncare și ce mai pregătesc dânșii în bucătărie. Cei care locuim la parter suntem disperați. Soluția cu burlanul, practicată la un restaurant alăturat, ar rezolva problema, însă nu-i interesează!”, ni s-a plâns Stelian Popescu, în numele celor cinci familii care locuiesc la primul etaj, însă a ținut să precizeze că mirosurile sunt resimțite și la etajele superioare: „Practic, nu avem cum să ne aerisim apartamentele! Cred că vă imaginați ce fel de aer respirăm zilnic! Plus că dau și muzica tare, e un coșmar”.„Nu ne permitem alte cheltuieli!“Reprezentantul restaurantului, Dan Stroe, ne-a confirmat că în bucătăria localului se pregătesc gogoși, brânzoaice, produse de pizzerie: „Ce să facem cu mirosurile, să le trecem prin aspirator? În bucătărie avem șase geamuri!”. Referitor la soluția cu burlanul propusă de locatari, de care fac uz toate restaurantele, ni s-a explicat că aceasta nu este o prioritate pentru firmă din cauza resurselor financiare limitate. Totuși, acest subiect ar putea fi reluat în toamnă.Vizitați des de PolițieDan Stroe a folosit acest prilej pentru a ni se plânge că, la rândul lor, sunt șicanați de locatari, în sensul că aceștia obișnuiesc să reclame, constant, la Poliție, și faptul că muzica localului este dată prea tare: „Poliția vine în fiecare săptămână. Din cauza asta, deși avem aprobat un program de la 8,30 la 01,00, suntem obligați să închidem localul la ora 22,00, că vine Poliția peste noi! Avem și plângere penală pentru zgomot! Ne pare rău pentru oa-meni, o să încercăm să rezol-văm… dar acum nu putem să facem nimic, n-avem bani, am avut cheltuieli foarte mari”.DSP poate face o evaluareMihaela Dinisov, director adjunct la Direcția de Sănătate Publică ne-a explicat că instituția ar putea face o evaluare a situației. Pentru aceasta, asociația de proprietari trebuie să depună o sesizare la Serviciul de Control al DSP.Pe de altă parte, deși au trimis o reclamație scrisă Primăriei Constanța, locatarii roagă insistent, și pe această cale, Corpul de Control al Primăriei să verifice mai repede situația și să impună patro-nului restaurantului respectarea orelor de funcționare, montarea unui burlan până la ultimul etaj care să evacueze mirosurile în afara apartamentelor și izolarea fonică a ventilatoarelor.