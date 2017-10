Răspund curăţătoriile dacă hainele clienţilor ajung "franjuri"?

Răspund curățătoriile dacă hainele clienților ajung "franjuri"?

În principiu, orice operator economic trebuie să presteze servicii conforme, deci când hainele se deteriorează din vina curățătoriei, clientul ar trebui să fie despăgubit. Când comenzile sunt preluate pe riscul clienților, adio despăgubiri, cu excepția cazurilorde furt din spălătorie dovedite de poliție.Situații care atrag nemulțumiri atât din partea clienților, cât și a unităților de curățătorie sunt și acelea când clienții nu verifică obiectele la ridicare, ulterior constatând o serie de hibe sau lasă comanda pe proprie răspundere, apoi fac scandal că li s-au deteriorat lucrurile. Pentru evitarea lor, Dionisie Culețu, director adjunct în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC), recomandă clienților să verifice cu atenție toate înscrisurile din fișa de preluare de către curățătorie a produsului, astfel încât să știe din start dacă se pune problema riscurilor și dacă și le asumă.„Am fost la câteva curățătorii din oraș ca să-mi curețe un cojoc, dar m-am lovit de un refuz categoric, pe motiv că există riscul să nu răspundă la produsele pe care le folosesc și să-l iau franjuri. Nici măcar pe proprie răspundere n-au vrut să-mi ia comanda, ceea ce nu mi se pare în regulă. La cât de jegos e, oricum nu pot să-l port…” (Adriana Nestor).„În primăvara trecută, am dus la curățat o pilotă, iar când am ridicat-o, era ambalată în folie și n-am verificat-o. Abia în toamnă, când am scos-o la aerisit, am observat că pe interior arăta groaznic, ziceai că au vărsat un kilogram de culoare roșie pe ea. Sigur au spălat-o împreună cu alte lucruri, căci pilota mea era albă, cu mici steluțe bleu deschis, nici urmă de roșu. Când m-am dus să le cer socoteală, mi-au spus că trebuia să verific la ridicare, nu m-a crezut nimeni, chiar dacă sunt clientă veche. Dar au avut tupeul ca la ambalare, să ascundă bine hiba! Ăsta da respect pentru client!” (Zenaida Igor).v v vInformațiile oferite de mai multe curățătorii chimice din Constanța duc în aceeași direcție: în funcție de datele care sunt trecute pe etichetă, dacă există dubii, pe spatele bo-nului de comandă se scrie că spălarea se face pe răspunderea clientului. Dacă acesta acceptă situația, lasă produsul la curățat, dacă se teme de eventualele riscuri, nu-l lasă.Cât privește articolele din piele și mai ales din blană, curățarea se face numai pe răspunderea clientu-lui. Atâta vreme cât nu se știe cât de corect sunt tăbăcite și ce alte vicii ascunse pot avea, curățătoriile nu-și asumă riscuri, fiind vorba de articole destul de scumpe. De asemenea, am mai aflat că tot pe riscul clientului se curăță și covoarele din lână, ale căror culori se pot amesteca, chiar dacă se folosesc produse profesionale conforme. Rochiile de ocazie din țesături fine sunt primite la cură-țat mizându-se, în primul rând, pe experiența anterioară, practic lucrătorii au ajuns să recunoască materialele care le fac probleme de cele care suportă curățarea fără a suferi modificări. Dar dacă există dubii, și de această dată clientul trebuie să-și asume eventuala pagubă. De asemenea, și în lipsa etichetei, curățarea se face numai pe răspunderea clientului.Cele mai mari riscuriÎn general, riscul cel mai mare este amestecarea culorilor, mai ales că majoritatea produselor au vicii ascunse. Alte riscuri sunt topirea nasturilor, necurățarea petelor, încrețirea materialului, imposibilita-tea de a se călca etc. De aceea, pe spatele bonului de comandă trebuie să se scrie originea petelor (de grăsime, de cafea etc.). Spălătoriile știu, în general, ce pete ridică probleme și își atenționează clienții, singurii care hotărăsc dacă își asumă sau nu riscul deteriorării articolelor respective. Reprezentanta unei spălătorii a ținut să ne facă o mărturisire, pe post de recomandare pentru clienți: „Înainte să lucrez la o curățătorie, mă gândeam că munca asta e ceva simplu, însă nu e deloc așa. E nevoie de multă experiență, atenție, ca să-ți faci treaba corect, iar clienții să fie mulțumiți. Pentru că lucrurile se mai strică, eu, când cumpăr ceva, analizez mai întâi eticheta, să văd cum se spală, dacă se calcă etc., mai ales că există și articole de unică folosință, lucru de care nu-ți dai seama la prima vedere. Dar și etichetele pot fi înșelătoare. Noi ne informăm clienții din start, ținem la fidelizarea lor”.Sfaturi pentru cliențiOPC le recomandă clienților spălătoriilor să aibă îndrăzneala de a cere mai multe informații despre eventualele riscuri, iar când constată neconcordanțe între datele din fișa de primire și realitate, să depună reclamație scrisă la OPC.