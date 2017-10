Rafinarea distruge din calităţile produselor

Pentru sănătatea ta

Cititoarele noastre, Nina Soare, Corina Turcu și Ileana Ploscaru au următoarea dilemă: „De ce nu se recomandă consumul produselor alimentare rafinate, considerate naturale, cum e zahărul, de exemplu?“ Răspunsul l-am primit de la nutriționistul Mariana Iacob, de la care am aflat, înainte de toate, că procesul rafinării răpește masa sau volumul, răpește fibrele și o serie de substanțe foarte valoroase. De exemplu, din opt kilograme de sfeclă de zahăr se obține un kilogram de zahăr, care reprezintă doar 4.000 de calorii și nimic altceva. Gândiți-vă că zahărul și dulciurile dau aproximativ 20 la sută din caloriile ingerate zilnic. Tehnologia ia 14 știuleți de porumb, din care extrage o lingură de ulei, care, cu cele 120 de calorii, se poate înghiți dintr-o dată. Grăsimile și uleiurile extrase constituie iarăși 20 la sută din digestia zilnică de calorii. Cerealele cărora li s-au furat fibrele, vitaminele și mineralele sunt transformate în alcool, care, pentru mulți adulți, reprezintă încă nouă la sută din caloriile goale, consumate în fiecare zi. „Faceți socoteala și veți constata că aproape 50 la sută din hrana zilnică este alcătuită din calorii concentrate, lipsite de nutrienți valoroși și lipsite de fibre, rezultând o formulă sigură pentru obezitate. Dar foamea trebuie astâm-părată, pentru că organismul are nevoie de energie. Atunci, ce mân-căm? Baza alimentației trebuie s-o constituie produsele cerealiere: pâine integrală, cereale fierte, orez nedecorticat, paste făinoase din făină neagră și cartofi. O altă grupă sunt vegetalele, iar ca surse de grăsimi, folosiți nuci, alune, semințe. Cu un mixer, se poate pregăti din ele o smântână gustoasă. Mai puteți folosi cantități mici de ulei de măsline presat la rece și, dacă găsiți, nerafinat” - ne-a spus specialistul, care precizează că toate supele sau ciorbele, cât și celelalte mâncăruri se pot găti fără niciun pic de ulei sau altă grăsime. Încercați măcar o dată și vă veți convinge. Papilele gustative se vor obișnui mai repede decât credeți, dacă există suficientă motivare. A mai rămas categoria fructelor uscate și proaspete, care, combinate în mod inteligent cu celelalte, vă vor oferi o hrană sănătoasă.