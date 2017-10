Radiografiile sunt imaginea dinţilor

Pentru sănătatea ta

Radiografiile sunt imaginea dinților

Ştire online publicată Marţi, 09 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am și eu o problemă: pentru orice fleac trebuie să faci radiografie dentară? Vă întreb asta pentru că dentistul la care am fost de câteva ori nici nu se uită bine despre ce e vorba și mă trimite să fac radiografii peste radiografii. Cineva mi-a spus că cel care face radiografii este o rudă de-a lui. Pentru ce se fac radiografiile astea? Nu ne fac rău, dacă sunt prea multe?” – Maria, din Constanța. Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că printr-o radiografie se poate observa dacă dintele respectiv are nevoie de tratament sau dacă se impune o rezecție (înlăturare totală sau parțială a unui organ sau țesut). De regulă, radiografia dentară se face pentru a se căuta anomaliile care nu se observă printr-un simplu examen clinic, precum carie în primele stadii, chist sau granulom la extremitatea unei rădăcini, abces etc. Pe de altă parte, iradierea fiind extrem de mică, se spune că o radiografie dentară nu prezintă nici un risc, deși părerile specialiștilor în legătură cu acest subiect sunt împărțite. Totuși, este bine ca femeile gravide să fie protejate cu un șorț de plumb.