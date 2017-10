„Radeţi-le tupeul!“

VOX POPULI

„Radeți-le tupeul!“

Dacă n-ar face și nițică actorie, politicienii n-ar mai fi... politicieni destul! Mulți spun că o doză de tupeu dă bine în politică, dar le face viața mai ușoară și celor din afara ei. Un grup de cititori apreciază că a sosit momentul să vedem fiecare paiul din ochiul nostru și să privim spre viitor, fără mânie, dar să nu mai tolerăm, sub nicio formă, tupeul confundat cu nesimțirea, indiferent din partea cui vin! Bonusuri pentru nesimțire! „Am lucrat la o instituție importantă din București un timp. Aș fi stat încă în acel loc dacă nu m-ar fi îngrozit tupeul multor angajați, care… se băteau de muscă în timpul celor opt ore de program, dar aveau tupeul… să dea în brânci imediat ce treceau cele opt ore, numai ca să ceară plata orelor suplimentare. Decât să mă compromit ca șef al unor tupeiști, mi-am găsit de lucru în Franța, unde colegii mei sunt de o corectitudine exemplară. Acum mă uit îngrozită la televizor și văd că parte din acei bugetari, foști colegi, sunt primii la grevă! Nu vreau să fiu judecată altfel decât sunt, însă părerea mea sinceră este că dacă n-o să se facă reforma statului, România n-o să iasă în veci din criza morală, mai ales. În Franța, dacă nu ești în stare să-ți faci treaba în cele opt ore, ești considerat incompetent și n-ai decât, o vreme, să stai peste program ca să-ți acoperi… deficitul de productivitate. Dar perioada de grație este scurtă! La noi, clientelismul politic le dă nas indivizilor care n-au chef de muncă să-și ia nu doar salariile, ci și tot felul de bonusuri pentru… hărnicie! Mai multe nu spun, pentru că sunt convins că s-a reținut ideea. Eu cred că austeritatea trebuie să înceapă de la vârf, iar pensiile mici să fie lăsate la locul lor! Nu l-am votat pe domnul Băsescu, dar are perfectă dreptate când spune că… nu mai merge cu minciuna! Dar primii care trebuie să renunțe la minciuni ar trebui să fie cei de la vârf, ca să curme și tupeul celor mici!” – M. Ana, 31 ani. Să omorâm și mica evaziune Zilele trecute a fost la un alt coafor decât cel la care merge de obicei și a cerut cea mai ieftină tunsoare. Se gândea că o s-o oblige pe coafeză, mai ales că nu știa ce hram poartă, să-i dea chitanță. Nici măcar nu a schițat un asemenea gest: „Am întrebat-o cum merge afacerea și mi-a răspuns: «Slavă Domnului, bine!», apoi a continuat să-i povestească unei colege un film. Cine m-a oprit să mă iau de ea? Nimeni! Dar vă rog să mă credeți că n-am putut, pur și simplu, să-i cer bon! Văd că e agitație mare în țară și toți dau vina pe politicieni. Nu-i contrazic, dar ar trebui să vedem și paiul din ochiul nostru, dacă e să fim corecți și să omorâm și mica evaziune” – își face mea culpa F. Didina, 39 ani, care se consideră încă o dată vinovată și pentru că dă bani grei pe meditațiile la matematică ale fiicei sale, fără să îndrăznească să-l întrebe pe profesor dacă plătește, acolo, „măcar de leac”, vreo taxă la stat! „Dați politica la fund!” M. Kati, 52 ani, este de părere că dacă se dorește stârpirea corupției, capul tuturor relelor din țară, ar trebui ca șefii instituțiilor publice să nu mai fie niciodată numiți politic, iar șefii sindicatelor, „alți grei care nu-și văd bârna din ochi” să nu facă politică: „Acum, tupeul, ipocrizia și minciuna bat criza! Durerea mea e că mult trâmbițata reformă a statului n-o să se întâmple niciodată! Așa că avem toate șansele… să ne crizăm mult și bine într-un stat cu milioane de rădăcini putrede, cu milioane de fini și cumetri plătiți din sacul găurit, cu milioane de pensionari muritori de foame și mii de magistrați cu pensii astronomice! Eu cred că legea trebuie schimbată, iar cei care dau șpăgi să primească dublă condamnare față de cei care le primesc!” Ipocrizie „Când Tăriceanu dubla salarii și pensii, mă bucuram și îl auzeam așa, vag, pe Băsescu, avertizând că bugetul de pensii e aproape de colaps și, sincer, îl înjuram, recunosc asta. Acuma, chiar și cu măsurile astea, nu mai am tupeul să-l înjur. Țara a ajuns rău și din cauza băncilor, care dădeau la toți inconștienții credite doar cu bule-tinul, profitând, clar, de naivitatea lor. Și-au umplut casele cu mobilă și televizoare amanetate, iar acum fac greve și amenință cât îi ține gura că au intrat în… faliment!” – Laur Moise, 46 ani. Considerați că politicienii români, dintr-un minim respect față de români, ar fi capabili să lase orgoliile la o parte și să-și dea mâna, putere și opoziție, pentru a scoate țara din dificultate, atâta vreme cât nimeni nu neagă criza? Care considerați că sunt campionii tupeului politic la această oră, dragi cititori?