Puterea Sfintei Parascheva vine din bunătatea ei

Ca în fiecare an, în această perioadă Iașiul a devenit capitala spiritualității românești. Se estimează că vor atinge moaștele Sfintei Parascheva, ca în fiecare an, dealtfel, sute de mii de credincioși din toată țara și chiar din afara ei. Se spune că Sfânta Parascheva este înconjurată de numeroși pelerini (printre care și foarte mulți constănțeni) chiar în ziua hramului său datorită ajutorului grabnic pe care îl primesc cei care se roagă la racla cu sfintele moaște. Printre constănțenii care nutresc o mare evlavie față de Sfânta Cuvioasă Parascheva se află și Corina Zăuleț. La cei 46 de ani, ea se declară mulțumită că a fost în pelerinaj la moaștele Sfintei de patru ori consecutiv. A stat în frig sau ploaie ore în șir, fără să simtă cumva disconfortul acestor stări ale naturii, numai pentru a atinge Sfintele Moaște câteva secunde. Secunde în care și-a concentrat rugăciunile și gândurile pe care încerca, în felul ei, să i le transmită celei mai populare dintre toți sfinții ale căror moaște se află pe teritoriul României. După acel ritual, simțea cum se revarsă asupra ei și a familiei sale puterea de ajutorare pe care o implora la căpătâiul Sfintei. „Prima dată am fost în pelerinaj după ce o rudă apropiată mi-a furat din casă 5000 de dolari. Eram copleșită, iar doctorul la care am fost n-a reușit să mă scoată din starea depresivă în care picasem. Pentru că era începutul lunii octombrie, duhovnicul meu mi-a recomandat să merg la Hramul Sfintei Parascheva, pe care s-o rog, simplu, să mă scoată din impas, fără a arunca cu blesteme în stânga și-n dreapta. Deși am plecat nepregătită, neștiind că va trebui să stau în frig peste 12 ore, n-am avut probleme de sănătate. Dimpotrivă, am ajuns acasă cu sufletul mult mai ușor. Apoi, încet-încet, am învățat că nu banii sunt cei mai importanți în viață și mi-am recăpătat tonusul pierdut. Anul următor n-am avut necazuri, dar am simțit nevoia să merg din nou în pelerinaj, pur și simplu pentru a-i mulțumi Sfintei că m-a ajutat să depășesc acel moment greu. A urmat, pot spune, cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Până acum, am fost de patru ori în pelerinaj și nădăjduiesc să mai pot merge mulți ani de acum încolo”. La fiecare hram a câștigat prieteni noi În cei patru ani de pelerinaj, Corina și-a făcut multe prietene. Una locuiește chiar în Iași, o găzduiește la fiecare hram și pe care, la rândul ei, o primește la Constanța, cu aceeași inimă caldă, în fiecare vară. După o asemenea experiență, este convinsă că Sfânta Parascheva, mare făcătoare de minuni, îi ajută pe credincioși să se roage atunci când le este greu, să mulțumească lui Dumnezeu atunci când le este bine, reușind, cum numai ea poate, să-i unească pe oameni, făcându-i mai buni. 