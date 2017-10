VOX POPULI

Pubele de gunoi înfipte în „inima“ unui loc de joacă pentru copii

Pe lângă nenumărate alte probleme, locatarii Asociației de proprietari nr. 99, din strada Soveja nr. 70, Constanța, mai au un necaz: le este frică să-și mai lase copiii la joacă din cauză că în spațiul de recreere dedicat lor au apărut noi pubele de gunoi. Oamenii sunt disperați că reziduurile menajere le-ar putea îmbolnăvi copiii și cer primăriei să schimbe amplasamentul în zona dintre Institutul de Medicină Legală și Aleea Zmeurei, unde, cu ceva timp în urmă, s-a turnat o altă platformă, dar nu au fost aduse și tomberoanele. „Ca la noi, la nimeni! Au venit acum vreo două săptămâni, au turnat o platformă și ne-au făcut… cadou de primăvară o pubelă nouă care are numărul 221. Nu le-a păsat că este singurul loc de joacă al copiilor noștri. Aveau vizavi, la blocul de garsoniere, o platformă turnată, nu trebuia să mai muncească și să facă alta. Altfel, se plâng că nu sunt bani!” - este de părere un locatar din zonă. „Toată apa se refulează în boxele noastre!” Administratorul asociației de proprietari, Z. Marin, s-a trezit în fața faptului împlinit, spre disperarea colocatarilor, care i-au cerut explicații: „În mod normal, trebuia să știm și noi de proiectul acesta, dar nici măcar nu ne-au anunțat. Ei încheie contracte cu alte asociații și ne aduc nouă gunoiul sub nasul locatarilor și al copiilor. De parcă nu era suficient că aveam probleme cu toboganele, care se înfundă cu gunoaie, că nu avem nici măcar aerisire, ne mai trebuia și… bucuria asta! Peste tot, copiii trebuie protejați de focarele de infecție, iar la noi se întâmplă invers!”. Mai mult, blocul I fiind capăt de coloană, apa care adună și mizeria din perimetru se refulează în boxele locatarilor: „Am plătit enorm să ne curețe mâlul, am rezolvat extrem de greu problemele cu căldura, tot din cauză că suntem capăt de coloană, și toate astea se sparg în capul nostru, iar autoritățile ne fac doar greutăți. Nu avem aerisire, iar șobolanii se înmulțesc pe zi ce trece, mai vin din canalizare și gândaci degenerați albicioși, vă dați seama câte probleme avem!”. Dispreț față de copii și părinți „Noi ne plătim toate datoriile și impozitele către primărie, iar primăria ne disprețuiește cum poate mai bine. Platforma asta nu e pentru blocurile noastre, ci pentru un bloc cu patru etaje, care e mai încolo. Cine locuiește acolo din moment ce li s-a făcut platforma asta mai departe de ei? Domnul primar spune că iubește copii! Să ne demonstreze că e așa și să mute platforma din… inima locului lor de joacă” - ne-a spus doamna Elena, bunica unui băiețel de trei ani, care nu se poate împăca cu ideea că cei mici se vor juca printre mirosurile groaznice degajate din astfel de locuri: „Știu că mizeria dă pe dinafară din asemenea locuri și că oamenii nu sunt toți corecți, nu pun gunoiul în pungi. Am văzut pe cineva care arunca mâncarea dintr-o cratiță. Se știe că stăm prost la civilizație. Am auzit cazuri de copii care s-au îmbolnăvit de la locurile de joacă apropiate de tomberoanele de gunoi și mi-e frică să vin cu copilul aici! Vă dați seama că și mai mulți maidanezi o să fie atrași de gunoaie?”. Oamenii cer primăriei să protejeze, prin toate mijlocele posibile, locurile de joacă pentru copii, care, oricum, sunt insuficiente, iar amplasamentul de gunoi care a stârnit atâtea controverse să fie desființat.