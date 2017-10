Psihologul te ajută. Ce faci dacă soţul vrea să fii ca mama lui

Psihologul te ajută. Ce faci dacă soțul vrea să fii ca mama lui

Mulți bărbați refuză să se maturizeze și le impun partenerelor să împrumute comportamentul propriilor mame. Femeilor le este dificil să suporte situația, dorindu-și să fie apreciate pentru propriile calități.Fără doar și poate, orice femeie realistă ar trebui să considere cât se poate de normal atașamentul soțului sau partenerului față de propria mamă. Însă, dacă bărbatul de lângă ea ajunge să-i măsoare faptele și să le compare cu ceea ce a văzut, de-a lungul anilor, la propria mamă și s-o critice, lucrurile se complică. Potrivit psihologului Speranța Băcana, puține sunt femeile care acceptă să-și copieze soacra, să fie veșnic comparate cu ea sau, și mai rău, cu alte personaje feminine.„Mama e unică și așa trebuie să rămână și după plecarea… din cuib a copiilor, fie bărbați, fie femei. Experiența mamei trebuie să ne marcheze și să ne ajute toată viața. Însă, asta nu în-seamnă că, după ce s-a căsătorit, un bărbat trebuie să-i ceară soției să fie o copie a mamei lui sau să nu ia nicio decizie înainte să se consulte cu mama. La rân-dul ei, nici femeia n-ar trebui să-și compare soțul cu propriul tată. Părinții merită respect, merită apreciați pentru propriile calități sau defecte, după cum și soții sau soțiile trebuie să fie apreciați pentru calitățile lor. Dacă lucrurile se amestecă, dacă femeii i se cere să fie un anumit model din trecutul bărbatului, chiar dacă este vorba de mama lui, acea relație va fi una cu scântei”.Deși recunoaște că este o femeie mai de modă veche, Mariana G. simte că mariajul i se clatină din toate încheieturile după numai patru ani de căsnicie, din cauza obsesiei soțului față de mama lui. Culmea este că îi cere și ei să-și copieze soacra: „Eu am o dădacă, nu un soț. Recunosc, sunt mai de modă veche, am refuzat să locuiesc împreună cu soțul înainte de căsătorie și cred că asta e greșeala vieții mele. Numai când trăiești zi de zi cu un om îți dai seama dacă merge… nu zic perfect, dar să fie o relație normală. Eu nu pot să-i zic nimic de tata, dar el mă bombardează toată ziua, mama-n sus, mama-n jos, mama făcea, mama dregea, tu nu faci bine, ar trebui să iei lecții de la ea... Sunt multe de spus, dar sper că psihologul a înțeles ideea”. Femeia își iubește soțul, nicio clipă nu a avut intenția să-l întoarcă împotriva propriei mamei, dar nu mai suportă pretenția lui exagerată de a fi o copie a soacrei. Nu i-au plăcut niciodată conflictele, divorțul nu intră în calculele ei, dar se consideră depășită de situație: „Sunt însărcinată, iar soțul îmi reproșează că «îmi pute» maică-sa din cauza grețurilor. Ca să fie bine pentru toată lumea, fac multe lucruri ca soacră-mea, dar nu-mi iese mereu… plus că mă simt preșul familiei! Nu mai am chef de viață!”.Cu toate că, în general, femeile nu suportă să fie comparate cu altele sau să li se ceară de către propriul soț să fie ca mama lor, totuși, nu trebuie să se respingă, din start, exemplul soacrei. Astfel, psihologul consideră că orgoliul unei femei nu poate fi în niciun fel lezat dacă ia un exemplu de la soacră în chestiuni concrete, ca de pildă să învețe cum să gătească mâncărurile preferate ale soțului, să fie mai atentă când îl doare ceva, să… fure tot felul de trucuri de gospodină etc. Pe de altă parte, soțul ar trebui să înțeleagă că relația cu soția este total diferită de cea cu mama lui și că ar fi în dezavan-tajul lui să fie tratat, la maturitate, tot ca un copil. Ar trebui să-și asume responsabilitățile și să ia decizii înainte să dea fuga la mama. Desigur, nu este interzisă consultarea cu părinții, dar de aici și până la a face totul cum spun ei este cale lungă.„Faptul că cititoarea dumneavoastră recunoaște că se străduiește să copieze comportamentul soacrei, pentru a crește în ochii soțului și a fi liniște în familie, este un joc dezastruos” este de părere psihologul, care știe din experiență că nici măcar mamele soților nu suportă situația și încep să se amestece și mai mult în problemele cuplului. De regulă, frustrarea își face loc în familie, certurile devin o regulă, iar afecțiunea față de parteneră devine confuză. Cu diplomație și tact, femeia trebuie să-i spună soțului că își dorește să fie apreciată pentru ceea ce este și nu pentru că se străduiește să fie ca mama lui. De asemenea, oricât ar fi de afectată de situație, n-ar trebui să-și critice soacra, căci soțul o va lua ca pe o jignire personală. Poate să-i recunoască toate calitățile soacrei, după cum soțul ar trebui să i le recunoască și pe ale ei, iar toată lumea ar face bine să înțeleagă că nu există om fără defecte.