Pentru sănătatea ta

Prostatita la tineri

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prostatita, o infecție genito-urinară frecventă, afectează bărbații de toate vârstele, însă are o frecvență deosebită mai ales la adulții tineri. Persoanele diag-nosticate cu această boală se plâng, printre altele, de lipsa apetitului sexual, ca și de dureri perineale între anus și scrot, tulburări la urinat. De reținut că prostatita cronică poate fi una dintre cauzele infertilității. De regulă, pacienții care au prostatită cronică merg la medic din cauza durerilor, a stării de oboseală, a vieții sexuale alterate, tulburări de urinat, alteori chiar stări febrile. Medicul specialist Alexandru Cristian a avut și pacienți care au fost depistați cu prostatită în urma unor investigații legate de infer-tilitate, de exemplu.Tratamentul este lungÎntr-adevăr, stimate domnule Remus Popa, în astfel de cazuri tratamentul implică antiinflamatorii, dar și antibiotice, ce-i drept, în doză mai mică, dar administrate pe o perioadă mai mare de timp, în scopul rezolvării eficiente a problemelor. Specialistul vă recomandă să mergeți, în continuare, la medic și să nu recurgeți la automedicație. Mai mult, respectați toate recomandările acestuia, printre care și efectuarea setului de analize care evidențiază cauza inflamației prostatice, precum sumarul de urină, cultura după masaj prostatic, ecografia pelvină etc, căci numai astfel se poate afla dacă prostatita are origine bacteriană sau nu.