„Proprietarul îmi dă ţeapă ori de câte ori are el chef“

SEMNALE

„Proprietarul îmi dă țeapă ori de câte ori are el chef“

Ar fi fost imposibil ca tot ceea ce înseamnă criză pe piața imobiliară să nu le dea idei escrocilor. Cu prețuri-bombă, mulți reușesc să închirieze spații pe care de multe ori nu le au, iar clienții, la rândul lor, se grăbesc să dea câteva sute de lei în avans, de teamă să nu piardă oferta. Reprezentanții Poliției îi sfătuiesc pe toți cei care caută un spațiu de închiriat să nu plătească niciun leu fără contract de închiriere legal. Alții, dimpotrivă, o fac pe generoșii, cerând o chirie mult mai mică față de prețul zonei, sub diverse pretexte: ba că pleacă din țară și trebuie să lase casa pe mâini sigure, ba că așa sunt ei generoși de la mama-natură, ba că viitorii chiriași le inspiră încredere etc. Asupra celei de-a doua categorii de „proprietari-țepari” atrage atenția astăzi cititorul nostru Marius G. (42 ani), în speranța că persoanele interesate de închirierea unui spațiu își vor da seama că inventivitatea celor care încearcă să-și păcălească chiriașii nu cunoaște limite. Inițial, cititorul nostru a vrut să închirieze două camere, indiferent de zonă, singura condiție fiind un preț rezonabil. Și chiriașii subscriu la cârdășie… M.G. urmărea piața imobiliară în presă, iar pe proprietarul actual l-a cunoscut urmare unui anunț de acest gen: „L-am sunat, iar domnul Ticu mi-a dat întâlnire la fața locului. E vorba despre o casă mai modestă în zona Tomis II. Mi-a spus de la început că el nu e ca alții să ia pielea de pe chiriași, dar că vrea contract, n-are chef să-l prindă ăștia de la Fisc. Ca să plătească impozit mai mic am făcut un târg: în contract să apară suma de 100 lei ca chirie, iar în realitate, eu să-i dau 250 lei pe lună. Am pus botul și am fost de acord, chiar mi s-a părut un chilipir și am semnat contractul de închiriere pe trei ani. Problema e că, după șase luni, proprietarul mi-a mărit prima dată chiria, cu 30 lei. Apoi, după alte două luni, mi-a cerut alți 50 de lei în plus și tot așa, proprietarul îmi dă țeapă ori de câte ori are el chef. Nu se mai poate!”. De circa patru luni de zile, pe cititorul nostru îl bate gândul să-l reclame la poliție pe proprietarul „neparolist“, motiv pentru care i-a pregătit un adevărat „rechizitoriu“, cu următoarele… capete de acuzare: chirie mereu în creștere, fără contract; hărțuirea prin intermediul vagabonzilor și bețivilor; amenințarea cu evacuarea: „Aș vrea să-l dau pe mâna legii, să plătească pentru înșelăciune, asta merită, dar nu știu dacă am vreo șansă de câștig”. „Uită că Dumnezeu i-a pus mâna-n cap!“ - declară proprietarul În ochii proprietarului Anghel A., nemulțumirile chiriașului sunt considerate „cea mai crasă nerecunoștință pe care o poate avea un om care uită că Dumnezeu i-a pus mâna-n cap. Dacă dânsul spune despre mine că i-am dat țeapă, deși nu neg faptul că există foarte multe astfel de persoane, și eu aș putea spune despre dânsul că n-a știut să se gospodărească astfel încât să aibă propriul acoperiș deasupra capului și să nu ajungă la mâna mea. Dar să vină la dumneavoastră, o redacție serioasă de ziar, și să se plângă că una scrie în contract, alta e chiria ce mi-o plătește, arată că omul ăsta n-are niciun Dumnezeu. Îmi pare rău că după ce mi-am făcut milă de el (mai mult pentru că are copii mici), în loc să-mi fie recunoscător, dă fuga și mă reclamă. Poate să meargă și la poliție, poate să meargă și la Fisc, nu văd cum poate să demonstreze că eu îi cer chirie mai mare, din simplul motiv că e o minciună! Este trist că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești!“ - a mai spus proprietarul, extrem de deranjat de atitudinea chiriașului. Cerc vicios Care dintre cei doi spune adevărul o pot constata, eventual, doar instituțiile abilitate. Un lucru este clar: proprietarul poate fi acuzat de evaziune fiscală, iar chiriașul, de complicitate la evaziune fiscală. Așadar, pentru respectarea legii, în momentul în care proprietarul cere o chirie mai mare, chiriașul (de care depinde modul de negociere a chiriei) trebuie să-i solicite încheierea unui act adițional la contractul de închiriere pentru noua chirie. Dacă proprietarul nu se conformează, iar chiriașul acceptă tacit situația, există șanse mici ca lucrurile să se schimbe. Totuși, chiriașul poate depune o reclamație la poliție, cu condiția să poată demonstra practicile neortodoxe ale proprietarului de a-l stoarce de bani.