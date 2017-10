Proprietarul îl obligă să achite fondurile de rulment şi reparaţii

SEMNALE

Proprietarul îl obligă să achite fondurile de rulment și reparații

Indiscutabil, rolul contractului de închiriere este acela de a proteja atât proprietarul, cât și chiriașul, cu condiția ca toate aspectele să fie explicate în clauze clare, astfel încât eventualele probleme ulterioare să fie lămurite cu ușurință. De aceea, dacă aveți calitatea de chiriaș, în momentul în care semnați contractul de închiriere, este în avantajul dumneavoastră să aveți în vedere următoarele clauze: l cine este responsabil de efectuarea reparațiilor imobilului în condițiile în care această necesitate apare l cine va plăti fondul de rulment și pe cel de reparații, dacă spațiul respectiv se află într-un bloc l care este data la care trebuie plătită chiria l cât de des o să vă întâlniți cu proprietarul, cu cât timp înainte va anunța vizita l care sunt condițiile care duc la rezilierea contractului l evitați includerea în contract a unor rubrici cu care nu sunteți de acord l dacă hotărâți să faceți unele reparații pe cont propriu, asigurați-vă că dețineți o împuternicire din care să reiasă acordul proprietarului l suma pentru eventualele reparații pe care le va necesita locuința; dacă nu ați provocat reparații neprevăzute, asigurați-vă că această sumă va fi returnată la încheierea contractului de închiriere. Este important să știți că un contract de închiriere este valabil doar dacă este întocmit în scris, fiecare parte primind câte un exemplar. v v v „Este pentru prima oară în viața mea când stau la bloc. Ghinionul meu e că nu sunt proprietar, ci doar chiriaș. Sau noroc, asta depinde și de răspunsul pe care o să mi-l dați. Eu sunt o persoană foarte ocupată, n-am timp de ședințe pe la asociații de locatari și chestii din astea. Stau cu chirie într-un apartament cu două camere, totul e OK, n-am probleme cu vecinii. Nici cu proprietarul nu am avut până la începutul lunii ianuarie, când m-a sunat la telefon ca să mă ia la rost de ce nu plătesc fondul de rulment și de reparații, că nu mai suportă să fie deranjat de președintele asociației. Sincer, m-a luat pe nepregătite și n-am știut ce să-i spun. După aia am stat și m-am tot gândit de ce să plătesc eu banii ăștia, că doar nu sunt proprietar? Am discutat cu o vecină, care mi-a spus că proprietarul trebuie să plătească, pentru că așa e legea. Altcineva mi-a spus că fondul de reparații trebuie să-l plătesc eu, iar proprietarul pe cel de rulment. Cu administratorul blocului nu am reușit să iau legătura. Citesc zilnic pe internet Cuget liber, îl apreciez foarte mult și m-am gândit că mă puteți ajuta și pe mine: am neclarități cu fondul de rulment și de reparații, pentru că nu știu cu exactitate cine are obligația legală să-l plătească: proprietarul sau chiriașul?” – Adela B., 32 ani. Depinde de clauzele contractului de închiriere Ne pare rău, însă din sesizarea dumneavoastră nu reiese dacă locuiți în acel apartament în baza unui contract de închiriere, cum ar fi legal, de altfel, sau ocupați acel spațiu urmare unei înțelegeri cu proprietarul. Dacă ați semnat însă contractul de închiriere, cu siguranță că și dumneavoastră dețineți un exemplar al acestui document. G. Alecu, în calitate de președinte de asociație, vă recomandă să vă uitați pe contract, iar dacă există clauze în care se menționează că fondul de rulment și cel de reparații urmează să fie achitat de chiriaș, atunci vă revine dumneavoastră această obligație. În schimb, dacă acest document nu conține o astfel de clauză, obligația de a achita fondul de rulment, dar și cel de reparații revine automat proprietarului.