PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 4-10 DECEMBRIE

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:MICUL PRINT 3D(THE LITTLE PRINCE 3D)-AG-DUBLATV:13:15S,D:11:15,15:15L,Ma,Mi,J:13:15,17:15Regia:Mark OsborneCu:Rachel McAdams, Benicio Del Toro, James Franco, Marion CotillardGen film:AnimațieDurata:108 minuteRedescoperiți acum una dintre cele mai îndrăgite povești ale tuturor timpurilor. Mark Osborne, regizorul lui Kung Fu Panda, care a fost nominalizat la premiul Academiei, vine acum cu prima adaptare animată a legendarei capodopere a lui Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț.Eroina povestirii este Fetița (Mackenzie Foy), pe care mama sa (Rachel McAdams) o învață cum să se poarte în lumea adulților. În acest proces intervine un vecin cumsecade, dar cam excentric, Aviatorul (Jeff Bridges). Acesta îi prezintă micii sale prietene o lume extraordinară, în care totul este posibil. Este lumea pe care i-a prezentat-o, la rândul său, Micul prinț (debutantul Riley Osborne).Aici începe călătoria magică și emoționantă a Fetiței în universul Micului prinț. Iar Fetița își redescoperă copilăria și învață că cel mai important lucru este să ai prieteni și să înțelegi esențialul vieții prin prisma inimii; căci esențialul nu poate fi văzut cu ochiul liber, ci poate fi cunoscut cu adevărat doar prin prisma sufletului. Un film animat, frumos realizat, inspirat de capodopera lui Antoine de Saint-Exupéry, din 1942, povestirea „Micul prinț”, care va fi lansat în cinematografele din întreaga lume în 2015. Regia și producția ii apartin lui Mark Osborne, care a fost co-regizorul filmului DreamWorks “Kung Fu Panda,” nominalizat la Oscar. Filmul este produs de Aton Soumache, Dimitri Rassam și Alexis Vonarb, co-fondatorii On Animation Studios.O echipă internațională extrem de talentată în domeniul animației a fost atrasă atât la Paris cât și la Montreal pentru a lucra la acest film, la care a contribuit o distribuție de mari actori, printre care se numără: Jeff Bridges (Aviatorul), Rachel McAdams (Mama), Marion Cotillard (Trendafirul), James Franco (Vulpea), Albert Brooks (Negustorul), Mackenzie Foy (Fetița), Benicio Del Toro (Șarpele), Ricky Gervais (Vanitosul), Paul Giamatti (Profesorul), Bud Cort (Regele) și Riley Osborne (Micul prinț).SALA 1:PODUL SPIONILOR 2D(BRIDGE OF SPIES 2D)-AP 12-V,S,D,L,Ma,Mi,J:21:10Regia:Steven SpielbergCu:Tom Hanks, Amy RyanGen film:Biografic,Dramă,ThrillerDurata:135 minutePodul la care se face referire titlul filmului este unul real, ce face legătura între periferia fostului Berlin de Vest și centrul orașului Postdam, aflat anterior sub controlul Germaniei de Est. A primit numele de „pod al spionilor” în ani ’60, când serviciile secrete ale sovieticilor și ale americanilor schimbau prizonieri în numita locație.Bridge of War – după un scenariu semnat de Matt Charman, recris de Joel și Ethan Coen – spune povestea primului schimb de prizonieri făcut pe pod, dar și a încercărilor avocatului James Donovan (Tom Hanks) de a negocia eliberarea pilotului Francis Gary Powers după ce avionul său a fost doborât pe teritoriul Uniunii Sovietice. Așadar, este vorba despre un thriller dramatic amplasat pe fundalul unei serii de evenimente istorice. „Bridge of Spies” spune povestea lui James Donovan (Hanks), un avocat din Brooklyn care se trezește aruncat în centrul Războiului Rece, când CIA îl trimite cu sarcina aproape imposibilă să negocieze eliberarea unui pilot american U-2 capturat. Scenariștii Matt Charman, Ethan Coen și Joel Coen transformat această experienă remarcabilă din viața lui Donovan într-o poveste inspirată din fapte reale, ce surprinde esena unui om care riscă în această călătorie.SALA 1,2:BUNUL DINOZAUR 3D(THE GOOD DINOSAUR 3D)-AG-DUBLATV:15:15,17:00S,D:13:15,17:00L,Ma,Mi,J: 15:15,17:00Regia:Peter SohnCu:Jeffrey Wright, Raymond Ochoa, Jack Bright,A.J. BuckleyGen film:Animație,Comedie,Familie,FantasticDurata:105 minuteDupă ce un eveniment traumatic tulbură un Apatosaurus plin de viață pe nume Arlo, acesta pornește într-o călătorie remarcabilă, câștigând un companion surprinzător de-a lungul drumului - un băiețel. A 15-a producție animată marca PIXAR, avandu-l ca regizor pe Bob Peterson (Up, Finding Nemo) și producător pe John Walker (The incredibles, The Iron Giant), are ca subiect era dinozaurilor privită dintr-o altă perspectivă. Asteroidul ce se presupune a fi lovit Pământul, ducând la dispariția dinozaurilor, ocolește planeta, iar giganții cu sânge rece continuă să trăiască.SALA 1:VICTOR FRANKENSTEIN 2D-AP 12-V,S,D,L,Ma,Mi,J:19:15Regia:Paul McGuiganCu:James McAvoy, Daniel RadcliffeGen film:Dramă,HorrorDurata:109 minuteInspirat din clasicul din 1818 al scriitoarei Mary Shelley, filmul este spus de data aceasta din perspectiva personajului Igor: filmul surprinde originile obscure ale controversatului asistent, prietenia lui salvatoare cu tânărul - pe atunci - Viktor Von Frankenstein, student la medicină, dar explică și cum Frankenstein a devenit bărbatul - și legenda - așa cum o cunoaște întreaga lume.SALA 1:POVESTE DE DRAGOSTE 2D-AG-V,S,D:17:15Regia:Cristina IacobCu:Dragoș Bucur, Raluca AproduGen film:Comedie,DragosteDurata:97 minuteLungmetrajul Poveste de dragoste este un film despre iubirea dintre doi tineri artiști din zilele noastre. În preajma sărbătorilor de iarnă, într-un oraș vechi și fermecător din Transilvania, Sebastian și Aprilia încep o frumoasă poveste de dragoste. Doar că nu e atât de simplu cum pare. Aflată în aria de influență a trei bărbați cu personalități puternice, Aprilia este nevoită să găsească echilibrul între viața de adult și alegerile unei inimi de copilă. E vremea Crăciunului și viața îi rezervă acestei tinere frumoase și talentate doar cadourile pe care este suficient de puternică să le primească. Dragostea învinge întotdeauna, sau nu?Scenariul filmului este semnat de Cristina Iacob și Dan Chiriac. “Poveste de dragoste” a avut parte de o echipă de excepție. Imaginea îi aparține lui Viorel Sergovici, scenografia este semnată de Călin Papură, iar costumele de Doina Levintza. Montajul a fost realizat de Ovidiu Văcaru și Cătălin Cristuțiu, iar muzica originală aparține “HaHaHa Production”. Sunet, Dragoș Stanomir, iar mixajul, Cristinel Șirli (Creative Sound). “Poveste de dragoste” este produs de MediaPro Entertainment și Zazu Film. În România, lungmetrajul va fi lansat pe 27 noiembrie 2015, distribuit de Zazu Film.SALA 2:JOCURILE FOAMEI:REVOLTA PARTEA A II-A 3D(HUNGER GAMES:MOCKINGJAY PART II 3D)-AP 12-V:14:30,21:30S,D:21:30L,Ma:14:30,21:30Mi,J:14:30Regia:Francis LawrenceCu:Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh HutchersonGen film:Acțiune,Aventuri,DramăDurata:136 minuteFranciza de succes „Jocurile Foamei” a cucerit publicul din întreaga lume, având încasări de peste 2,2 miliarde de dolari la box office-ul mondial. „Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a”, încheie franciza, reprezintând capitolul final al blockusterului, în care Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) își dă seama acum că miza nu mai este doar legată de supraviețuire, ci de viitor. Cu națiunea Panem în plin război, Katniss îl înfruntă pe Președintele Snow (Donald Sutherland) în confruntarea finală. Formând alianță cu un grup al celor mai apropiați prieteni ai ei – inclusiv Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) și Peeta (Josh Hutcherson) – Katniss pornește într-o misiune alături de unitatea din Districtul 13, riscându-și viețile să-i elibereze pe cetățenii Panemului și să pregătească o tentativă de asasinat a Președintelui Snow, care a devenit din ce în ce mai obsedat să o distrugă. Capcanele mortale, dușmanii și alegerile morale care o așteaptă pe Katniss o vor provoca mai mult decât orice arenă pe care a întâlnit-o în Jocurile Foamei. „Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a” este regizat de Francis Lawrence după un scenariu de Peter Craig și Danny Strong, din distribuție făcând parte Jennifer Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman (actor premiat cu Oscar), Jeffrey Wright, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, și Stanley Tucci și Donald Sutherland reluându-și rolurile originale din primele două filme ale seriei. Distribuția impresionantă este completată de actorii din “Jocurile Foamei: Revolta – Partea 1”: Julianne Moore Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Mahershala Ali, Natalie Dormer, Wes Chatham, Elden Henson și Evan Ross. Filmul „Jocurile foamei: Revolta – Partea a 2-a” este distribuit de Forum Film România și va avea premiera pe 20 noiembrie 2015, fiind proiectat în format 3D, IMAX 3D si 4DX.SALA 2:SAVVA INIMA DE RAZBOINIC 3D(SAVVA.HEART OF THE WARRIOR 3D)-AG-DUBLAT-AVANPREMIERAS,D:11:30,13:15,15:00Regia:Maksim FadeevCu:Olga Seryabkina, Mikhail Galustyan,Konstantin Khabenskiy, Grigoriy Leps, Armen DzhigarkhanyanGen film:AnimațieDurata:87 minuteÎntr-o pădure fermecată îndepărtată, locuitorii au uitat de mult ce înseamnă pericolul, până când într-o zi armonia și liniștea tuturor este distrusă de făpturi malefice care le atacă sătucul.Savva, un băiețel ascultător de 9 ani, reușește să scape și să se ascundă de răufăcători. Acum, întreaga răspundere pentru salvarea familiei și a satului îi revine curajosului băiat care trebuie să găsească o soluție miraculoasă. Singur într-o pădure uriașă, Savva ajunge să cunoască noi personaje fabuloase și să își facă prieteni de nădejde.SALA 2:IN INIMA MARII 3D(IN THE HEART OF THE SEA 3D)-AP 12-V,S,D,L,Ma:19:00Mi,J:19:00,21:30Regia:Ron HowardCu:Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan GleesonGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,IstoricDurata:121 minuteInspirat de bestseller-ul omonim semnat de Nathaniel Philbrick, apreciatul regizor Ron Howard aduce din decembrie pe marile ecrane aventura “În Inima Mării”. În iarna anului 1820, ambarcațiunea Essex este atacată și distrusă de o balenă uriașă cu o voință distrugatoare parcă planificată. “În Inima Mării” surprinde dezolanta imagine de după asalt și lupta pentru salvare a echipajului captiv în mijlocul vastei întinderi de apă. Cei câțiva supraviețuitori dintr-o barcă ating limita imposibilului pentru a rămâne în viață. Trecând prin furtuni devastatoare, foamete, panică și disperare, oamenii vor ajunge să pună la îndoială propria credință, moralitatea și chiar valorile umane după care se ghidează. În tot acest timp, căpitanul caută o modalitate de a se ghida în larg și de a-și duce la țărm echipajul, pe când secundul său devine obsedat de dorința de a captura fioroasa balenă. O producție Warner Bros. Pictures, filmul “În Inima Mării” reunește și o distribuție complexă din care fac parte Chris Hemsworth, Owen Chase, Benjamin Walker sau Tom Holland. Impresionanta aventură va putea fi văzută pe marile ecrane din țară începând cu 4 decembrie.SALA 3:SECRETUL 2D(SECRET IN THEIR EYES 2D)-AP 12-V,L,Ma,Mi,J:15:00,19:30S:19:30D:16:00Regia:Billy RayCu:Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel EjioforGen film:Mister,ThrillerDurata:111 minuteO echipă strâns sudată de investigatori FBI formată din Ray (Chiwetel Ejiofor) i Jess (Julia Roberts), alături de procurorul districtual care îi supervizează, Claire (Nicole Kidman), e distrusă când descoperă că fiica adolescentă a lui Jess a fost ucisă în mod brutal i fără vreun motiv aparent. Acum, 13 ani mai târziu, după ce l-a căutat obsesiv pe ucigaș, Ray descoperă, în sfârit, un nou indiciu despre care e convins că îl va ajuta să rezolve cazul, să-l prindă pe criminal și să aducă liniștea sufletească membrilor echipei sale. Dar nimeni nu e pregătit pentru secretul șocant pe care îl va aduce la iveală efectul distructiv al răzbunării personale asupra sufletului omenesc.Trecutul și prezentul se întrees pe măsură ce misterul își arată profunzimi din ce în ce mai sumbre, iar graniele dintre dreptate i răzbunare sunt tot mai neclare. Apare, aadar, întrebarea: cât de departe ar merge cineva pentru a îndrepta un rău inexplicabil?SALA 3:ANDRE RIEU/MAASTRICHT 2015 2D-AG-DUMINICA:18:30Cu:André RieuGen spectacol:MuzicalDurata:180 minuteFiind unul dintre cele mai cunoscute spectacole live din lume, Andre Rieu cunoscut si ca Regele Valsului isi va exersa magia pentru a oferi o seara de neuitat, plina de umor, muzica si emotie. Lasati-va dusi de val, de atmosfera incredibila, care atrage publicul din toate colturile lumii, adunat pentru a impartasi si a trai muzica superba, cântecul, râsul, dansul si câteva lacrimi! Teatrala si atragatoarea piata medievala Vrijthof din orasul sau natal, Maastricht se va transforma intr-un concert romantic in aer liber, prezentându-l pe André si celebra sa Orchestra Johann Strauss, alaturi de multi alti invitati artisti, solisti, spectacole de lumini si artificii spectaculoase. Concertele din Maastricht sunt foarte speciale si populare; cel din 2015 se vrea sa devina cel mai mare si mai spectaculos dintre toate cele ce au fost vreodata transmise in cinema. Intrebat daca are un mesaj pentru fanii din lumea intreaga, a spus “Sunt atat de incantat ca inca un concert din orasul meu natal, Maastricht va ajunge in cinematografe, in Iulie! Va fi un eveniment incredibil si va promit ca va fi o noapte muzicala, de neuitat. Daca nu puteti veni la Maastricht, venim noi la tine, in cinematograful vostru.” Concertul dureaza aproximativ 3 ore, incluzand o pauza de 15 minute. Partile vorbite sunt in limbile engleza si olandeza (cu subtitrare in limba engleza). Transmisiunea prin satelit a concertului este o inregistrare, realizata cu cateva zile inainte de difuzarea in cinema, in timpul concertului de la Maastricht a lui Andre Rieu, din sezonul de vara 2015SALA 3:KRAMPUS.SPAIMA CRACIUNULUI 2D-AP 12-V,S,L,Ma,Mi,J:21:45D:14:00Regia:Michael DoughertyCu:Adam Scott, David Koechner, Toni ColletteGen film:Comedie,HorrorProducie Legendary Pictures, KRAMPUS. SPAIMA CRĂCIUNULUI este o poveste de un comic sumbru despre un demon al Crăciunului care aruncă o lumină insolent de fantezistă asupra sărbătorii preferate a copiilor din toată lumea. Când familia sa disfuncională se ceartă pe tema sărbătorilor, tânărul Max (Emjay Anthony) îi pierde interesul i refuză să se mai bucure că vine Crăciunul. Dar habar nu avea că cei care își pierd spiritul de sărbătoare dezlănuie furia lui Krampus, o foră demonică din vremuri străvechi care are misiunea de a-i pedepsi pe cei care nu mai cred în Crăciun.Asupra familiei lui Max se dezlănțuie iadul, căci toate îndrăgitele simboluri de Crăciun prind viață și îi aruncă în asediu, învrăjbindu-i unul împotriva altuia, declanșând un adevărat război pentru supraviețuire. Distribuția e formată din Adam Scott, Toni Collette, David Koechner, Allison Tolman, Conchata Ferrell, Stefania Lavie Owen și Krista Stadler. Krampus ți subalternii săi fioroși sunt rezultatul eforturilor combinate ale companiilor Weta Workshop și Weta Digital, ambele renumite pentru realizările spectaculoase din trilogiile The Lord of the Rings i The Hobbit, sau din King Kong, printre altele.SALA 3:HAOS DE CRACIUN 2D(LOVE THE COOPERS 2D)-AG-V:17:30S:12:15,17:30D:11:45,21:45L,Ma,Mi,J:17:30Regia:Jessie NelsonCu:Olivia Wilde, Marisa Tomei, John Goodman,Ed Helms, Diane Keaton, Amanda SeyfriedGen film:ComedieDurata:107 minuteCând patru generații ale clanului Cooper se reunesc pentru celebrarea anuală a Ajunul Crăciunului, o serie de vizitatori neașteptați și evenimente improbabile transformă noaptea într-un haos, ceea ce îi duce spre o redescoperire surprinzătoare a legăturilor de familie și a spiritului sărbătorii.SALA 3:SPECTRE 2D-4K-N 15-S:14:45Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Acțiune,Aventuri,Crimă,ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond îl aruncă pe agentul 007 într-o investigație ce-i dezvăluie acțiunile unei organizații sinistre. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4:VIZITA 2D(THE VISIT 2D)-AP 12-V:16:45,18:45S,D:14:15,18:45L,Ma,Mi:J:16:45,18:45Regia:Michael MadsenCu:Dave ForstnerGen film:DocumentarDurata:99 minutePoate că Pământul nu a fost încă vizitat de extratereștri, dar de la inventarea radioului și a televiziunii, omenirea nu a încetat să emită semnale în spațiu, anunțându-și existența altor civilizații. Cu surse de informație extraordinare, filmul construiește un scenariu înspământător de credibil al primului contact pe Terra, începând cu cele mai simple întrebări: De ce vă aflați aici? Cum gândiți.SALA 4:CAZ DE FORTA MAJORA 2D(FORCE MAJEURE 2D)-N 15-V:14:15,21:15S,D:16:30,20:45L,Ma,Mi:J:14:15,21:15Regia:Ruben ÖstlundCu:Vincent Wettergren, Lisa Loven Kongsli,Johannes KuhnkeGen film:DramăDurata:118 minuteO familie suedeză ajunge în Alpii francezi pentru câteva zile de schi. În timpul unui prânz la restaurant, o avalanșă răstoarnă totul cu susul în jos. Mama, Ebba, își strigă soțul, Tomas, în timp ce încearcă să protejeze copiii, doar că unica grijă a lui Tomas este să se pună de unul singur la adăpost... Poate că dezastrul a fost evitat, dar lumea familiei a fost zguduită până în temelii.