PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 31 IULIE-6 AUGUST

Ştire online publicată Miercuri, 29 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:MINIONII 3D - DUBLAT ȘI SUBTITRAT (MINIONS 3D) - AGV, L-J: 13:45-D,16:00-D; S, D: 11:30-D,13:45-D,16:15-S.Regia:Kyle Balda, Pierre CoffinCu:Sandra Bullock, Jon Hamm, Pierre CoffinGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:104 minuteSimpaticii aghiotanți ai lui Gru, transformați în favoriții copiilor de cele două filme Despicable Me, au parte de o animație dedicată lor! Aflăm că minionii au existat încă de la începutul timpurilor, visând mereu să fie în slujba celor mai mari ticăloși ai istoriei. Doar că mulți stăpâni și-au aflat sfârșitul din cauza năzbâtiilor minionilor, iar aceștia rămân singuri și neconsolați... Totul pare a se rezolva când minionul Kevin dă peste Scarlet Overkill (Sandra Bullock), a cărei ambiție e nemăsurată: vrea să conducă peste întreaga lume și să devină prima super-ticăloasă din istorie...SALA 1: TRANSFER DE VIAȚĂ 2D (SELF/LESS 2D) - N 15 - AVANPREMIERĂMi, J:18:30Regia:Tarsem SinghCu: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Ben KingsleyGen film: SF, ThrillerDurata:117 minuteIndustriașul multimilionar Damian Hale (Ben Kingsley) a fost mult timp centrul universului, folosidu-se de puterea sa după bunul plac. După ce află că are cancer, acesta acceptă să se supună unei proceduri medicale revoluționare, menite să îi readucă tinerețea. Damian își înscenează moartea și începe o nouă viață, departe de cunoscuți, după ce conștiința să este transferată cu succes în corpul unui bărbat mai tânăr (Ryan Reynolds). Însă există oameni care nu ar permite niciodată ca imperfecțiunile procedurii să devină cunoscute, așadar viețile lui și ale celor din jur sunt în mare pericol. ”Îmi doresc mai mult timp!”... Toți gândim și simțim așa. Dar cum ar fi ca într-o zi să poți obține acest timp contra cost?! Inovatorul thriller psihologic “Self/less: Transfer de viață” explorează tocmai consecințele care vin odată cu prețul nemuririi.SALA 1:PIXELS 3D-AP 12-V, L, Ma:18:30,20:45; S, D:18:30,20:45; Mi, J:18:30Regia: Chris ColumbusCu:Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Kevin James, Adam SandlerGen film: acțiune, animație, comedie, SFDurata:105 minuteCând o rasă extraterestră interpretează greșit imagini din jocuri video clasice și atacă Pământul, președintele Will Cooper (Kevin James) apelează la prietenul său din copilărie Sam Brenner (Adam Sandler), pe atunci campion la jocuri video, pentru a elabora contraofensiva umană. Cu ajutorul altor împătimiți ai jocurilor (Peter Dinklage, Josh Gad), Sam va înfrunta extratereștrii, iar de priceperea sa depinde însuși viitorul umanității.SALA 2: ÎNTORS PE DOS 3D - DUBLAT (INSIDE OUT 3D) - AG - S, D: 11:15.Regia:Pete Docter, Ronaldo Del CarmenCu:Bill Hader, Amy Poehler, Mindy Kaling, Diane LaneGen film:Animație,Comedie,Dramă,FantasticDurata:102 minuteInside out este povestea lui Riley, o fetiță care este obligată să părăsească locurile natale atunci când tatălui ei i se oferă o slujbă în San Francisco. Ca noi toți, Riley este ghidată în viaă de emoțiile sale: Bucuria (Amy Poehler), Frica (Bill Hader), Furia (Lewis Black), Dezgustul (Mindy Kaling) și Tristețea (Phyllis Smith). Emoțiile trăiesc în mintea lui Riley, în Cartierul General. Pe măsura ce Riley încearcă să se adapteze condițiilor din San Francisco, activitatea emoțiilor sale din Cartierul General este dată peste cap de viața tumultoasă a orașului.SALA 2: MAGIC MIKE XXL 2D-N 15-S, D:18:15.Regia: Gregory JacobsCu: Matt Bomer, Kevin Nash, Elizabeth Banks,Channing Tatum, Adam RodriguezGen film: comedie, dramă, muzicalDurata:115 minute„Magic Mike XXL” reia povestea lui Mike, la trei ani după ce a renunțat la promițătoarea sa carieră de stripper. După îndelungi insistențe, acesta acceptă să se întoarcă în trupa de dansatori exotici „Regii din Tampa”, aflată acum în pragul eșecului. SALA 2: PIXELS 3D-AP 12-V, L-J: 13:30,15:45; S, D:13:30,15:45.Regia: Chris ColumbusCu:Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Kevin James, Adam SandlerGen film: acțiune, animație, comedie, SFDurata:105 minuteCând o rasă extraterestră interpretează greșit imagini din jocuri video clasice și atacă Pământul, președintele Will Cooper (Kevin James) apelează la prietenul său din copilărie Sam Brenner (Adam Sandler), pe atunci campion la jocuri video, pentru a elabora contraofensiva umană. Cu ajutorul altor împătimiți ai jocurilor (Peter Dinklage, Josh Gad), Sam va înfrunta extratereștrii, iar de priceperea sa depinde însuși viitorul umanității.SALA 2: MISIUNE: IMPOSIBILĂ. NAȚIUNEA SECRETĂ 2D (MISSION: IMPOSIBLE - ROGUE NATION 2D) - PREMIERĂV, L-J: 20:30.Regia:Christopher McQuarrieCu:Ving Rhames, Tom Cruise, Simon Pegg,Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Paula PattonGen film:Acțiune:AventuriOdată cu dezmembrarea unității IMF și cu Ethan (Tom Cruise) rămas fără sprijin oficial, echipa se confruntă acum cu o rețea de agenți extrem de bine pregătiți numită Sindicatul. Acești agenți operativi sunt deciși să creeze o nouă ordine mondială printr-o serie de atacuri teroriste din ce în ce mai agresive. Ethan își adună echipa și își unește forțele cu Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), agent britanic renegat, care e posibil să fie membră a Națiunii Secrete, sau poate nu... Așa începe cea mai imposibilă misiune de până acum a lui Ethan Hunt.SALA 2: OMUL FURNICĂ 3D (ANT-MAN 3D)-AG-V, L-J:18:15; S, D: 20:30.Regia:Peyton ReedCu: Paul Rudd, Judy Greer, Hayley Atwell,Evangeline LillyGen film: acțiune,SFDurata:118 minuteEtapa următoare din Universul Cinematografic Marvel aduce pentru prima dată pe marele ecran un membru-fondator al Răzbunătorilor, odată cu filmul „Omul-Furnică”, realizat de Studiourile Marvel. Dotat cu abilitatea extraordinară de a se micșora ca dimensiuni, dar a crește ca forță, hoțul iscusit Scott Lang (Paul Rudd) trebuie să-și accepte eroul interior și să-l ajute pe mentorul său, Dr. Hank Pym (Michael Douglas), să protejeze de o nouă serie de amenințări secretul ascuns în spatele costumului său spectaculos de Om-Furnică. Confruntându-se cu obstacole aparent de neînvins, Pym și Lang trebuie să ducă la bun sfârșit un jaf care va salva lumea.Distribuția este întregită de: Evangeline Lilly în rolul lui Hope Van Dyne, Corey Stoll ca Darren Cross aka Yellowjacket, Bobby Cannavale ca Paxton, Michael Peńa drept Luis, Tip “T.I.” Harris ca Dave, Wood Harris ca Gale, Judy Greer drept Maggie ți David Dastmalchian drept Kurt. Regizat de Peyton Reed ți produs de Kevin Feige, “Omul-Furnică” al Studiourilor Marvel oferă o aventură plină de tensiune, cu o miză importantă.Filmul „Ant-Man / Omul-Furnică” este distribuit de Forum Film România și va avea premiera pe 17 iulie 2015, fiind proiectat în format 2D, 3D, IMAX 3D si 4DX.SALA 3: O TIPA DEZASTRU 2D (TRAINWRECK 2D) - N 15 - PREMIERĂV, L-J: 16:30; S, D: 16:30.Regia: Judd ApatowCu: Amy Schumer, Bill HaderGen film: comedieDurata:122 minuteAmy este o femeie care-ți trăiește viața fără să se justifice pentru ceva. De când era mică, i s-a băgat în cap de către aventurierul său tată (COLIN QUINN, serialul HBO Girls) că monogamia nu e realistă. Acum, ajunsă la maturitate, Amy e redactor la o revistă și își duce viața conform cu această “învățătură” părintească; savurează din plin libertatea pe care i-o dă lipsa totală de implicare în legături amoroase serioase, pe care le consideră absolut plictisitoare, când, de fapt, viața ei nu e decât o rutină.Când își dă seama că începe să se îndrăgostească de cel care e subiectul noului articol la care lucrează, un medic sportiv de succes și plin de farmec, pe nume Aaron Conners (BILL HADER, The Skeleton Twins), Amy începe să se întrebe dacă nu cumva alți adulți, precum acest tip care chiar pare s-o placă de-adevăratelea, știu ei ceva ce ea nu știe și că s-ar putea să aibă dreptate cei care cred în iubirea care ține o viață. Niciun cineast contemporan nu a reuțit să redea experiențele umane mai puțin glorioase cu un fler pentru comedie precum acela al lui Judd Apatow. Fiecare comedie regizată sau produsă de el a fost un imens succes la public, și titluri precum Knocked Up sau The 40-Year-Old Virgin, sau Superbad și Bridesmaids, au în comun o privire onestă. Apatow și-a construit o reputație de a ajuta lansarea spre faimă a noi voci în comedie, de la Seth Rogen la Lena Dunham, printre muli alii. Acum, în cel de-al cincilea film regizat de el, Apatow ne aduce iar un personaj pe care îl vom uita cu greu, în interpretarea unei nou-venite în lumea comediei, Amy Schumer (Inside Amy Schumer), care preia i funcia de scenaristă.SALA 3: CEI PATRU FANTASTICI 2D(THE FANTASTIC FOUR 2D) - AG - AVANPREMIERĂMi, J: 21:45.Regia:Josh TrankCu: Michael B. CEI PATRU FANTASTICI 2D(THE FANTASTIC FOUR 2D) - AG - AVANPREMIERĂMi, J: 21:45.Regia:Josh TrankCu: Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell,Miles TellerGen film: Acțiune, Fantastic, SFDurata:106 minuteCei Patru Fantastici, o relansare contemporană a uneia dintre cele mai longevive echipe Marvel, are în centru patru renegați care se teleportează într-un univers alternativ și plin de pericole, unde suferă modificări fizice dramatice. Viețile lor se schimbă ireversibil, iar echipa trebuie să învețe să-și stăpânească noile și uimitoarele abilități și să colaboreze pentru a salva Terra de o teribilă amenințare.SALA 3: MISIUNE: IMPOSIBILĂ. NAȚIUNEA SECRETĂ 2D (MISSION: IMPOSIBLE - ROGUE NATION 2D) - PREMIERĂV, L, Ma: 14:00,19:00, 21:45; S, D: 11:20,14:00,19:00, 21:45; Mi, J: 14:00,19:00.Regia:Christopher McQuarrieCu: Ving Rhames, Tom Cruise, Simon Pegg,Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Paula PattonGen film: acțiune, aventuri Acești agenți operativi sunt deciși să creeze o nouă ordine mondială printr-o serie de atacuri teroriste din ce în ce mai agresive. Ethan își adună echipa și își unește forțele cu Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), agent britanic renegat, care e posibil să fie membră a Națiunii Secrete, sau poate nu... Așa începe cea mai imposibilă misiune de până acum a lui Ethan Hunt.SALA 4: A DOUA ȘANSĂ 2D (A SECOND CHANCE 2D) - N 15 - PREMIERĂV,L-J: 15:30, 20:00; S, D:14:10,19:00.Regia:Susanne BierCu: Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Nikolaj Coster-Waldau, Maria BonnevieGen film: dramă, thrillerDurata:102 minuteOameni obișnuiți devin brusc victimele unor situații care îi depășesc total. Amândoi polițiști, Andrew și Simon au vieți complet diferite. Andrew are o viață fericită de familie, în timp ce Simon este divorțat și își petrece majoritatea timpului liber la clubul de striptease din oraș. Totul se schimbă în momentul în care primesc prin stație un apel de urgență.SALA 4:COPIII PREOTULUI 2D(THE PRIESTS‘S CHILDREN 2D)-AP 12-V, L-J: 18:00; S, D: 12:00, 16:20, 21:00.Regia:Vinko BresanCu: Kresimir Mikic, Niksa Butijer, Marija SkaricicGen film: comedie, dramăDurata: 93 minuteUn tânăr preot pe nume Fabian încearcă să mărească numărul de nașteri în pitorescul său sat de pe coasta dalmată, doar că metodele folosite sunt cel puțin neobișnuite. Planul are succes, dar după o vreme încep să apară problemele, iar preotul va trebui să suporte consecințele.