PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 30 OCTOMBRIE-5 NOIEMBRIE

Ştire online publicată Joi, 29 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT SI SUBTITRAT-AG-S,D:11:30,13:30,15:30-DUB,17:30-SUBL,Ma,Mi,J:14:00,17:00-DUB,19:00-SUBRegia:Genndy TartakovskyCu:Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:89 minuteÎn Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puțin în ultima vreme: politica strictă a lui Dracula care acceptă doar monștri în hotel s-a mai relaxat, iar hotelul își deschide porțile și oamenilor. Dar în spatele cavourilor închise, Dracula este neliniștit deoarece adorabilul său nepot, jumătate vampir, jumătate om, Dennis, nu dă semne că ar fi și vampir. Așa că, în timp ce Mavis își vizitează socrii umani (și are și ea parte de un șoc cultural), bunicul vampir Dracula își cheamă prietenii Frank, Murray, Wayne și Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. Însă nimeni nu știe că tatăl lui Drac, foarte bătrânul și morocănosul Vlad e pe cale să facă o vizită familiei. Când Vlad află ca strănepotul său nu este de sânge pur și că oamenii pot să stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 1:LUMEA E A MEA (N-15) 2DV:14:15S,D:21:30Regia: Nicolae Constantin TănaseGen film: DramaDurata: 104 minuteLumea e a mea / The World is Mine, o dramă despre generaia 2000, aduce în prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescentă ca oricare alta din Constana. Larisa vrea multe de la viaă: bani, valoare, influenă, popularitate i respect. i acum, fiind îndrăgostită, va face totul pentru a le obine.Lumea e a mea / The World is Mine este un film colorat i amar, viu i strident, despre revolta inutilă a unei generaii pentru care notorietatea se măsoară în vizualizări pe Youtube i like-uri pe Facebook.SALA 1:BOX 2D-AP 12-S,D:19:30L,Ma,Mi,J:21:00Regia:Florin ȘerbanCu:Sorin Leoveanu, Rafael Florea, Hilda PéterGen film:Comedie,DramăDurata:93 minuteVară, stradă încinsă, amiază. Tocuri pe caldarâm. Fusta ce se arcuiete pe coapse i joacă în ritmul pailor. O adiere de vânt, părul, un surâs discret de femeie ce se tie privită i admirată.Pai lungi, gambele cu muchi întini, tricoul lipit de umerii rotunzi i puternici. Pielea măslinie. O geantă sport purtată de-a curmeziul i privirea lipită de pielea femeii ce merge la câtiva pai în faa lui.RAFAEL (19) o urmărete pe CRISTINA (34).În ciuda diferenei de vârstă dintre cei doi, Rafael (Rafael Florea) i Cristina (Hilda Peter) au în comun aceeai nevoie disperată de afirmare. De-a lungul filmului, fiecare învaă în felul său lecia maturizării i a compromisului.BOX este o poveste de dragoste spusă altfel decât în filmele americane. Realizat de Florin erban, regizorul succesului “Eu când vreau să fluier, fluier”, BOX este o provocare atât emoională, cât i intelectuală.SALA 1:MARGUERITE 2D-AG-V:16:30Regia:Xavier GiannoliCu:Christa Théret, Catherine FrotGen film:DramăDurata:127 minuteMarguerite este un o “dramedie” în regia lui Xavier Giannoli. A fost scris de Giannoli și Marcia Romano, vag inspirată de viața lui Florence Foster Jenkins.Plasat în Deceniul 20 de Aur, filmul o are pe Catherine Frot în rol principal, ca și cântăreață de operă aspirantă, care crede că are o voce frumoasă. Filmul este o co-producție între Franța, Republica Cehă și Belgia. A fost filmat în Praga de la jumătatea lunii septembrie la începutul lunii decembrie 2014.SALA 1:MICROBE ET GASOIL 2D-AGV:19:00Regia:Michel GondryCu:Ange Dargent, Théophile Baquet, Sacha Bourdo, Étienne CharryGen film:ComedieDurata:103 minuteDoi prieteni se îmbarcă într-o călătorie de-a lungul Franei, cu un vehicul pe care l-au construit ei îniiSALA 1:PAPA OU MAMAN 2D-AGV:21:30Regia:Martin BourboulonCu:Marina Foïs, Laurent LafitteGen film:Comedie,DramăSALA 2:HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT SI SUBTITRAT-AG-V:13:30,15:30,17:30-DUB 19:15 SUBS,D:19:15L,Ma,Mi,J:15:30Regia:Genndy TartakovskyCu:Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:89 minuteÎn Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puțin în ultima vreme: politica strictă a lui Dracula care acceptă doar monștri în hotel s-a mai relaxat, iar hotelul își deschide porțile și oamenilor. Dar în spatele cavourilor închise, Dracula este neliniștit deoarece adorabilul său nepot, jumătate vampir, jumătate om, Dennis, nu dă semne că ar fi și vampir.Așa că, în timp ce Mavis își vizitează socrii umani (și are și ea parte de un șoc cultural), bunicul vampir Dracula își cheamă prietenii Frank, Murray, Wayne și Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. Însă nimeni nu știe că tatăl lui Drac, foarte bătrânul și morocănosul Vlad e pe cale să facă o vizită familiei. Când Vlad află ca strănepotul său nu este de sânge pur și că oamenii pot să stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 2:CRIMSON PEAK – CRIMSON PEAK 2D -N-15 S,D:17:00Regia: Guillermo del ToroGen film: Fantastic, Romantic, Mister, ThrillerDurata: 119 minuteEdith (Mia Wasikowska), o tânără scriitoare aspirantă din secolul 19, încearcă să-și refacă viața după un eveniment tragic. Eroina se lasă cucerită de un misterios și șarmant gentleman, Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), care o duce în lugubrul său conac, Crimson Peak. Aici Edith va trebui să o înfrunte pe Lucille (Jessica Chastain), geloasa soră a lui Thomas, și curând își va da seama că imensa reședință „respiră, sângerează și... își amintește”.SALA 2:THE LAST WITCH HUNTER – ULTIMUL VANATOR DE VRAJITOARE 2D-N 15V:21:00S,D:12:00,14:30,21:00L,Ma,Mi:18:30,20:45J:17:30Regia: Breck EisnerGen film: Actiune, Aventuri, FantasticDurata: 106 minuteThe Last Witch Hunter spune povestea unui nemuritor vânător de vrăjitoare (Diesel), nevoit să facă echipă cu una din inamicele sale, o vrăjitoare, pentru a împiedica întrunirea sacră a vrăjitoarelor - ce urmează să aibă loc în New York-ul zilelor noastre - și a evita astfel condamnarea pe vecie a umanității.SALA 2: SPECTRE 2D-N 15-AVANPREMIERAJOI:20:00Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Acțiune,Aventuri,Crimă,ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond îl aruncă pe agentul 007 într-o investigație ce-i dezvăluie acțiunile unei organizații sinistre. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 3:STEAUA FARA NUME-LIVE-FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRUVINERI:19:00de Mihail Sebastian, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, scenografia: Adriana Grand / de la Centrul Cultural pentru Unesco „Nicolae Bălcescu”SALA 3:BIZONI FABULA URBANA #2-LIVE-FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRUDUMINICA:20:00SALA 3:GANGSTERI DE LEGENDA 2D(THE LEGEND 2D)-N 15S:16:00D:11:45L,Ma,Mi:16:15Regia:Brian HelgelandCu:Emily Browning, Tom Hardy, Colin Morgan,Taron EgertonGen film:Biografic,Crimă,ThrillerDurata:131 minuteAcțiunea plasată în anii 1960 îi urmărește pe gemenii mafioți Reggie și Ron Kray în timp ce își consolidează imperiul criminal semănând teroare în Londra, dar surprinde și acțiunile care au dus la declinul lor.Din 16 octombrie, pe marile ecrane, Freeman Entertainment îl prezintă pe actorul Tom Hardy în rol dublu, odată cu premiera thrillerului inspirat din fapte reale, „Gangsteri de Legendă”. Filmul este regizat de castigatorul premiului Oscar, Brian Helgeland.SALA 3:THE GREEN INFERNO – INFERNUL DIN AMAZON (IM-18) 2DV:16:15S:13:00,18:30,20:45D:15:00,17:15L,Ma,Mi:18:45,21:00Regia: Eli RothGen film: Horror, ThrillerDurata: 103 minuteUn grup de tineri activiști din New York călătoresc în jungla amazoniană pentru a milita să protejeze un trib aflat în pericol de dispariție. În timpul zborului, avionul în care sunt tinerii are probleme și se prăbușește, iar new-yorkezii ajung ostatici tocmai în mâinile celor pentru care au venit să militeze.SALA 3:SPECTRE 2D-N 15-AVANPREMIERAJ:13:00,16:00,19:00,22:00Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Acțiune,Aventuri,Crimă,ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond îl aruncă pe agentul 007 într-o investigație ce-i dezvăluie acțiunile unei organizații sinistre. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4:LUMEA E A MEA (N-15) 2DL,Ma,Mi,J:18:15Regia: Nicolae Constantin TănaseGen film: DramaDurata: 104 minuteLumea e a mea / The World is Mine, o dramă despre generaia 2000, aduce în prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescentă ca oricare alta din Constana. Larisa vrea multe de la viaă: bani, valoare, influenă, popularitate i respect. i acum, fiind îndrăgostită, va face totul pentru a le obine.Lumea e a mea / The World is Mine este un film colorat i amar, viu i strident, despre revolta inutilă a unei generaii pentru care notorietatea se măsoară în vizualizări pe Youtube i like-uri pe Facebook.SALA 4:DHEEPAN 2D-AP 12-V:14:00,16:45,19:10,21:20S,D:14:00,16:30,18:45,21:15L,Ma,Mi,J:16:00,20:30Regia:Jacques AudiardCu:Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine VinasithambyDurata:109 minuteFugind din calea războiului civil din Sri Lanka, un fost soldat, o femeie tânără i o fetiă pretind că sunt o familie pentru a trece graniele. Refugiai în Frana, într-un ora problematic, abia cunoscându-se unii pe alii, ei încearcă să-i construiască un cămin.