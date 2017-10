PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 27 NOIEMBRIE - 3 DECEMBRIE

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: CRĂIASA ZĂPEZII 3D (SNOW QUEEN 3D) - DUBLAT - AG -S, D, L, Ma: 11:15Regia:Maksim Sveshnikov, Vladlen BarbeCu:Erin Fitzgerald, Wendee Lee, Cindy RobinsonGen film: Animație, Aventuri, FamilieDurata:80 minuteCondusă de dorința de a construi o nouă lume, în care puritatea albului să înlocuiască emoțiile și gerul polar să înghețe sufletele oamenilor, Regina Zăpezii va face orice pentru a-și păstra împărăția și a distruge toți artiștii care nu sunt de acord cu viziunea ei. Animația prezintă călătoria plină de aventuri a micuței Gerda care încearcă să își găsească fratele ținut prizonier undeva în vasta întindere albă din ținutul vrăjit de Regina Zăpezii. De-a lungul călătoriei sale, Gerda se confruntă cu multe obstacole, dar cunoaște și noi prieteni de nădejde.SALA 1: PODUL SPIONILOR 2D(BRIDGE OF SPIES 2D)-AP 12-V, S, D, L, Ma, Mi, J: 21:10Regia:Steven SpielbergCu: Tom Hanks, Amy RyanGen film: Biografic, Dramă, ThrillerDurata:135 minutePodul la care se face referire titlul filmului este unul real, ce face legătura între periferia fostului Berlin de Vest și centrul orașului Postdam, aflat anterior sub controlul Germaniei de Est. A primit numele de „pod al spionilor” în ani ’60, când serviciile secrete ale sovieticilor și ale americanilor schimbau prizonieri în numita locație. Bridge of War – după un scenariu semnat de Matt Charman, recris de Joel și Ethan Coen – spune povestea primului schimb de prizonieri făcut pe pod, dar și a încercărilor avocatului James Donovan (Tom Hanks) de a negocia eliberarea pilotului Francis Gary Powers după ce avionul său a fost doborât pe teritoriul Uniunii Sovietice. Așadar, este vorba despre un thriller dramatic amplasat pe fundalul unei serii de evenimente istorice. „Bridge of Spies” spune povestea lui James Donovan (Hanks), un avocat din Brooklyn care se trezește aruncat în centrul Războiului Rece, când CIA îl trimite cu sarcina aproape imposibilă să negocieze eliberarea unui pilot american U-2 capturat. Scenariștii Matt Charman, Ethan Coen și Joel Coen transformat această experiență remarcabilă din viața lui Donovan într-o poveste inspirată din fapte reale, ce surprinde esena unui om care riscă în această călătorie.SALA 1, 2: BUNUL DINOZAUR 3D(THE GOOD DINOSAUR 3D)-AG-DUBLATV: 13:00,15:00,17:15; S, D, L, Ma: 11:30, 13:00,15:00,17:15; Mi, J: 13:00,15:00Regia:Peter SohnCu:Jeffrey Wright, Raymond Ochoa, Jack Bright,A.J. BuckleyGen film:Animație,Comedie,Familie,FantasticDurata:105 minuteDupă ce un eveniment traumatic tulbură un Apatosaurus plin de viață pe nume Arlo, acesta pornește într-o călătorie remarcabilă, câștigând un companion surprinzător de-a lungul drumului - un băiețel. A 15-a producție animată marca PIXAR, avandu-l ca regizor pe Bob Peterson (Up, Finding Nemo) și producător pe John Walker (The incredibles, The Iron Giant), are ca subiect era dinozaurilor privită dintr-o altă perspectivă. Asteroidul ce se presupune a fi lovit Pământul, ducând la dispariția dinozaurilor, ocolește planeta, iar giganții cu sânge rece continuă să trăiască.SALA 1:VICTOR FRANKENSTEIN -2D-AVANPREMIERAMi, J:19:15Regia:Paul McGuiganCu:James McAvoy, Daniel RadcliffeGen film: Dramă, HorrorDurata:109 minuteInspirat din clasicul din 1818 al scriitoarei Mary Shelley, filmul este spus de data aceasta din perspectiva personajului Igor: filmul surprinde originile obscure ale controversatului asistent, prietenia lui salvatoare cu tânărul - pe atunci - Viktor Von Frankenstein, student la medicină, dar explică și cum Frankenstein a devenit bărbatul - și legenda - așa cum o cunoaște întreaga lume.SALA 1: POVESTE DE DRAGOSTE 2D-AG-V, S, D, L, Ma: 19:15; Mi, J: 17:15Regia: Cristina IacobCu:Dragoș Bucur, Raluca AproduGen film:Comedie,DragosteDurata:97 minuteLungmetrajul Poveste de dragoste este un film despre iubirea dintre doi tineri artiști din zilele noastre. În preajma sărbătorilor de iarnă, într-un oraș vechi și fermecător din Transilvania, Sebastian și Aprilia încep o frumoasă poveste de dragoste. Doar că nu e atât de simplu cum pare. Aflată în aria de influență a trei bărbați cu personalități puternice, Aprilia este nevoită să găsească echilibrul între viața de adult și alegerile unei inimi de copilă. E vremea Crăciunului și viața îi rezervă acestei tinere frumoase și talentate doar cadourile pe care este suficient de puternică să le primească. Dragostea învinge întotdeauna, sau nu? Scenariul filmului este semnat de Cristina Iacob și Dan Chiriac. “Poveste de dragoste” a avut parte de o echipă de excepție. Imaginea îi aparține lui Viorel Sergovici, scenografia este semnată de Călin Papură, iar costumele de Doina Levintza. Montajul a fost realizat de Ovidiu Văcaru și Cătălin Cristuțiu, iar muzica originală aparține “HaHaHa Production”. Sunet, Dragoș Stanomir, iar mixajul, Cristinel Șirli (Creative Sound). “Poveste de dragoste” este produs de MediaPro Entertainment și Zazu Film. În România, lungmetrajul va fi lansat pe 27 noiembrie 2015, distribuit de Zazu Film.SALA 2:JOCURILE FOAMEI:REVOLTA PARTEA A II-A 3D(HUNGER GAMES:MOCKINGJAY PART II 3D)-AP 12-V, S, D, L, Ma: 13:30, 16:00, 18:30, 21:15; Mi, J: 13:30,16:00,18:30Regia:Francis LawrenceCu:Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh HutchersonGen film:Acțiune,Aventuri,DramăDurata:136 minuteFranciza de succes „Jocurile Foamei” a cucerit publicul din întreaga lume, având încasări de peste 2,2 miliarde de dolari la box office-ul mondial. „Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a”, încheie franciza, reprezintând capitolul final al blockusterului, în care Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) își dă seama acum că miza nu mai este doar legată de supraviețuire, ci de viitor. Cu națiunea Panem în plin război, Katniss îl înfruntă pe Președintele Snow (Donald Sutherland) în confruntarea finală. Formând alianță cu un grup al celor mai apropiați prieteni ai ei – inclusiv Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) și Peeta (Josh Hutcherson) – Katniss pornește într-o misiune alături de unitatea din Districtul 13, riscându-și viețile să-i elibereze pe cetățenii Panemului și să pregătească o tentativă de asasinat a Președintelui Snow, care a devenit din ce în ce mai obsedat să o distrugă. Capcanele mortale, dușmanii și alegerile morale care o așteaptă pe Katniss o vor provoca mai mult decât orice arenă pe care a întâlnit-o în Jocurile Foamei. „Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a” este regizat de Francis Lawrence după un scenariu de Peter Craig și Danny Strong, din distribuție făcând parte Jennifer Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman (actor premiat cu Oscar), Jeffrey Wright, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, și Stanley Tucci și Donald Sutherland reluându-și rolurile originale din primele două filme ale seriei. Distribuția impresionantă este completată de actorii din “Jocurile Foamei: Revolta – Partea 1”: Julianne Moore Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Mahershala Ali, Natalie Dormer, Wes Chatham, Elden Henson și Evan Ross. Filmul „Jocurile foamei: Revolta – Partea a 2-a” este distribuit de Forum Film România și va avea premiera pe 20 noiembrie 2015, fiind proiectat în format 3D, IMAX 3D si 4DX.SALA 2:IN INIMA MARII 3D(IN THE HEART OF THE SEA 3D)-AP 12-AVANPREMIERAMi, J: 21:15Regia: Ron HowardCu: Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan GleesonGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,IstoricDurata:121 minuteInspirat de bestseller-ul omonim semnat de Nathaniel Philbrick, apreciatul regizor Ron Howard aduce din decembrie pe marile ecrane aventura “În Inima Mării”. În iarna anului 1820, ambarcațiunea Essex este atacată și distrusă de o balenă uriașă cu o voință distrugatoare parcă planificată. “În Inima Mării” surprinde dezolanta imagine de după asalt și lupta pentru salvare a echipajului captiv în mijlocul vastei întinderi de apă. Cei câțiva supraviețuitori dintr-o barcă ating limita imposibilului pentru a rămâne în viață. Trecând prin furtuni devastatoare, foamete, panică și disperare, oamenii vor ajunge să pună la îndoială propria credință, moralitatea și chiar valorile umane după care se ghidează. În tot acest timp, căpitanul caută o modalitate de a se ghida în larg și de a-și duce la țărm echipajul, pe când secundul său devine obsedat de dorința de a captura fioroasa balenă. O producție Warner Bros. Pictures, filmul “În Inima Mării” reunește și o distribuție complexă din care fac parte Chris Hemsworth, Owen Chase, Benjamin Walker sau Tom Holland. Impresionanta aventură va putea fi văzută pe marile ecrane din țară începând cu 4 decembrie.SALA 3: KINODISEEA - AG -TIM ROBOTUL INCREDIBIL +7V: 10:00PE CUVÂNT DE PIONIER 2 +9V:12:00ZARAFA +5V:14:00SALA 3: PE MALUL MARII 2D(BY THE SEA 2D)-N 15-V, D, L ,Mi, J: 21:30Regia: Angelina JolieCu: Angelina Jolie, Brad PittGen film: Dramă, RomanticDurata: 132 minutePovestea unui scriitor american, Roland (Pitt), și a soției sale, Vanessa (Jolie Pitt), care ajung într-o stațiune pitorescă și liniștită din anii ’70, aflată la malul mării, într-un moment de criză a mariajului lor. Pe măsură ce își petrec timpul cu alți turiști veniți acolo în vacanță, printre care proaspăt căsătoriții Lea (Laurent) și François (Poupaud), dar și cu localnici precum Michel (Arestrup) și Patrice (Bohringer), cei doi încep să se confrunte cu probleme care mocneau demult în viața lor de cuplu.SALA 3:ANDRE RIEU,MAASTRICHT 2015 2D-AG-Ma: 19:00Cu: André RieuGen spectacol: MuzicalDurata:180 minuteFiind unul dintre cele mai cunoscute spectacole live din lume, Andre Rieu cunoscut si ca Regele Valsului isi va exersa magia pentru a oferi o seara de neuitat, plina de umor, muzica si emotie. Lasati-va dusi de val, de atmosfera incredibila, care atrage publicul din toate colturile lumii, adunat pentru a impartasi si a trai muzica superba, cântecul, râsul, dansul si câteva lacrimi! Teatrala si atragatoarea piata medievala Vrijthof din orasul sau natal, Maastricht se va transforma intr-un concert romantic in aer liber, prezentându-l pe André si celebra sa Orchestra Johann Strauss, alaturi de multi alti invitati artisti, solisti, spectacole de lumini si artificii spectaculoase. Concertele din Maastricht sunt foarte speciale si populare; cel din 2015 se vrea sa devina cel mai mare si mai spectaculos dintre toate cele ce au fost vreodata transmise in cinema. Întrebat daca are un mesaj pentru fanii din lumea intreaga, a spus “Sunt atat de incantat ca inca un concert din orasul meu natal, Maastricht va ajunge in cinematografe, in Iulie! Va fi un eveniment incredibil si va promit ca va fi o noapte muzicala, de neuitat. Daca nu puteti veni la Maastricht, venim noi la tine, in cinematograful vostru.” Concertul dureaza aproximativ 3 ore, incluzand o pauza de 15 minute. Partile vorbite sunt in limbile engleza si olandeza (cu subtitrare in limba engleza). Transmisiunea prin satelit a concertului este o inregistrare, realizata cu cateva zile inainte de difuzarea in cinema, in timpul concertului de la Maastricht a lui Andre Rieu, din sezonul de vara 2015SALA 3: ARMÂNII, di la faimoșl’i Manakia pân di Nu hiu faimos - AG -S: 17:00, 19:00; D: 19:00Filmul face o incursiune în lumea armânească, începând de la primele imagini din Balcani, filmate de doi armâni, pionierii cinematografiei balcanice, fraii Manakia, până la primul film din istoria cinematografiei vorbit în aromână, ”Nu sunt faimos dar sunt aromân”.Filmul surprinde conexiunea pe care spectatorii înii o fac între filmele de după 1905 realizate de fraii Manakia. Mai mult, documentarul prezintă imagini inedite filmate de fraii Manakia după 1905, precum i imagini emoionante surprinse imediat după difuzarea filmului ”Nu sunt faimos dar sunt aroman”, în toate ările în care acesta a rulat.SALA 3:HAOS DE CRACIUN 2D(LOVE THE COOPERS 2D)-AG-V, L: 19:00; S: 14: 45,21:30; D: 14:45,17:00; Mi, J:14:30,17:00,19:00.Regia: Jessie NelsonCu: Olivia Wilde, Marisa Tomei, John Goodman,Ed Helms, Diane Keaton, Amanda SeyfriedGen film: ComedieDurata: 107 minuteCând patru generații ale clanului Cooper se reunesc pentru celebrarea anuală a Ajunul Crăciunului, o serie de vizitatori neașteptați și evenimente improbabile transformă noaptea într-un haos, ceea ce îi duce spre o redescoperire surprinzătoare a legăturilor de familie și a spiritului sărbătorii.SALA 3:SPECTRE 2D-4K-N 15-V: 16:15; S, D:12:00; L, Ma:12:00,16:15.Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Acțiune, Aventuri, Crimă, ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond îl aruncă pe agentul 007 într-o investigație ce-i dezvăluie acțiunile unei organizații sinistre. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4:MARGUERITE 2D-AP 12-V, Mi, J: 18:45; S, D, L, Ma: 21:45Regia:Xavier GiannoliCu:Catherine FrotGen film:DramăDurata:127 minuteMarguerite este un o “dramedie” în regia lui Xavier Giannoli. A fost scris de Giannoli și Marcia Romano, vag inspirată de viața lui Florence Foster Jenkins. Plasat în Deceniul 20 de Aur, filmul o are pe Catherine Frot în rol principal, ca și cântăreață de operă aspirantă, care crede că are o voce frumoasă. Filmul este o co-producție între Franța, Republica Cehă și Belgia. A fost filmat în Praga de la jumătatea lunii septembrie la începutul lunii decembrie 2014.SALA 4:YOUTUBE BAZAAR 2D-AG-V, Mi, J: 14:15, 21:20; S, D, L, Ma: 13:15, 17:30Regia: Dan ChisuCu: Alexe Gheorghe DanielGen film: Documentar, DramăDurata: 99 minuteBahoi are propriul său canal media pe YouTube. Lucrează în Olanda ca să își poată permite să cumpere computere la mâna a doua. Trimite computerele în satul său natal de lângă Constanța, pentru ca oamenii lui să îi poată vedea scurtmetrajele. După fiecare filmare, Bahoi își roagă vecinii să intre pe internet și să îi vizioneze filmele. E copilăros? Megaloman? Sau e pur și simplu nebun? Documentarul lui Dan Chișu analizează fenomenul new media și ce presupune acesta în contextul societății de astăzi, cu participarea extraordinară a lui Bogdan Teodorescu, Alfred Bulai, Tudor Giurgiu, Bogdan Naumovici, Cristi Rogozanu,MădălinVoicu. Directorul de imagine al filmului este Andrei Gheorghe, montajul este realizat de Mihai Codleanu, sunetul îi aparține lui Marius Leftărache, iar din coloana sonoră a filmului face parte cunoscuta piesă Robot Armăsar Attack (Gojira vs. Liviu Vasilică). Regia și scenariul sunt semnate de Dan Chișu. Filmul este o producție independentă, realizată de DaKINO Production alături de co-producătorii Watch Me Productions (Codin Maticiuc) și DiudFilm (Andrei Gheorghe). Regizor, scriitor și producător, Dan Chișu este la al cel de-al șaselea lung metraj al carierei sale, după deja cunoscutele filme WebSiteStory, Ursul, și caii sunt verzi pe pereți, Déjà Vu și București NonStop.SALA 4:CAZ DE FORTA MAJORA 2D(FORCE MAJEURE 2D)-N 15-V, Mi, J: 16:30; S, D, L, Ma: 15:15, 19:30Regia:Ruben ÖstlundCu:Vincent Wettergren, Lisa Loven Kongsli,Johannes KuhnkeGen film:DramăDurata:118 minuteO familie suedeză ajunge în Alpii francezi pentru câteva zile de schi. În timpul unui prânz la restaurant, o avalanșă răstoarnă totul cu susul în jos. Mama, Ebba, își strigă soțul, Tomas, în timp ce încearcă să protejeze copiii, doar că unica grijă a lui Tomas este să se pună de unul singur la adăpost... Poate că dezastrul a fost evitat, dar lumea familiei a fost zguduită până în temelii.