PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 27 februarie – 5 martie 2015

Ştire online publicată Joi, 26 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: De ce eu? - AP - 12 - PREMIERĂRegia: Tudor GiurgiuIn rolurile principale: Emilian OpreaGen: Crimă, Dramă, ThrillerDurata: 130 minuteOra: V -J: 16:00, 18:30, 21:00.În centrul atenției se află tânărul și idealistul procuror Cristian, care se lovește de dificultăți în investigarea unui caz de corupție. Faptul că vizat este chiar un coleg mai vârstnic al său îl face pe procuror să alunece fără să vrea pe un teren minat al descoperirilor dureroase. Va reuși Cristian să înfrunte opoziția colegilor săi și a politicienilor corupți gata oricând să-i întindă capcane?.SALA 1: SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D (The SpongeBob Movie: Sponge out of water) - AG/ dublat Regia: Paul TibbittÎn rolurile principale: Antonio Banderas, Clancy Brown, Tom KennyGen: Animație, Aventuri, ComedieDurata: 94 minuteOra: S, D: 11:30. Piratul Burger Beard caută cu disperare ultima pagină dintr-o carte magică: orice plan malefic scris în ea se transformă în realitate. Faptele piratului pun în pericol întreg orașul Bikini Bottom, iar SpongeBob și prietenii săi încep o călătorie plină de peripeții pentru a împiedica dezastrul. Nu va trece mult până când eroii vor fi nevoiți să-i înfrunte pe Burger Beard și echipajul său de pirați periculoși.SALA 1: Cei 6 super eroi 3D (Big Hero 6) - AG/dublat Regia: Don Hall, Chris WilliamsÎn rolurile principale: Scott Adsit, Daniel HenneyGen: Acțiune, Animație, Aventuri, ComedieDurata: 102 minuteOra: S, D: 13:30. Știința roboților nu are niciun secret pentru micul geniu Hiro Hamada, prin urmare nimeni nu este mai potrivit ca el să dezlege ițele unui complot criminal ce amenință cu distrugerea dinamicului și tehnicizatului oraș San Fransokyo. Cu ajutorul unuia dintre companionii săi, un robot pe nume Baymax, Hiro se alătură unei echipe de luptători pentru dreptate, dornici să își salveze orașul.SALA 2: Baiatul din vecini (Boy Next Door) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Rob CohenÎn rolurile principale: Ryan Guzman, Jennifer LopezGen: ThrillerDurata: 91 minuteOra: V, L-J: 20:15; S, D: 16:15, 20:15.Claire Peterson (Jennifer Lopez) tocmai a ieșit dintr-un divorț și se concentrează pe activitatea de profesoară în încercarea de a uita mariajul eșuat. Dar când își întâlnește mai tânărul vecin, arătosul și îndatoritorul Noah (Ryan Guzman), Claire începe să se întrebe dacă nu cumva a venit vremea să o ia de la capăt. Numai că nu va trece mult până când Noah îi va da toate dovezile lui Claire că este un psihopat periculos.SALA 2: Femeia în negru 2: Îngerul Morții (Woman in Black 2: Angel of Death) - N-15 Regia: Tom HarperÎn rolurile principale: Jeremy Irvine, Helen McCrory, Adrian RawlinsGen: Dramă, Horror, ThrillerDurata: 98 minuteOra: V-J: 18:15. 40 de ani au trecut de la terifiantele experiențe din conacul Eel Marsh. Impunătoarea reședință revine la viață în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când un grup de copii este trimis aici din Londra aflată în toiul bombordamentelor. Îngrijitoarea lor, Eve, își va da seama curând că o forță întunecată a fost trezită de venirea copiilor.SALA 2: Cele 50 de umbre ale lui Grey (Fifty Shades of Grey) - N-15 Regia: Sam Taylor-JohnsonÎn rolurile principale: Dakota Johnson, Jamie DornanGen: Dramă, RomanticDurata: 125 minuteOra: V, L-J: 15:45, 22:00; S, D: 13:45, 22:00. Povestea filmului - inspirat de bestseller-ul mondial al autoarei britanice Erika Leonard, care semnează cu pseudonimul E.L. James - îi are în centru pe studenta Anastasia Steele și un cuceritor și misterios om de afaceri, Christian Grey, între care se leagă o relație plină de erotism, dar și secrete întunecate.SALA 2: Pene galbene 3D - dublat (Yellow Bird) - AG Regia: Christian De VitaÎn rolurile principale: Dakota Fanning, Seth GreenGen: Animație, FamilieDurata: 90 minuteOra: S, D: 11:45.Filmul ne povestește despre călătoria unui erou mai neobișnuit… Yellowbird este un pui de pasăre, de talie mică, care nu a putut migra, împreună cu familia, spre țările calde. El nu a vrut să-și părăsească niciodată cuibul, dar a rămas fără familie. Acum, Yellowbird pornește în căutarea unei familii, care să fie numai a lui.SALA 3: Focus - AP-12 PREMIERĂRegia: Glenn Ficarra, John RequaIn rolurile principale: Margot Robbie, Will SmithGen: Comedie, Crimă, DramăDurata: 105 minuteOra: V, L-J: 19:00; S, D: 12:00, 14:15, 19:00.Nicky Spurgeon (Will Smith) este un escroc cu experiență. O întâlnește pe frumoasa Jess (Margot Robbie) și începe să o învețe secretele meseriei, dar dispare fără urmă când simte că începe să se atașeze de ea. Trei ani mai târziu, Nicky și Jess se întâlnesc din nou în Buenos Aires, unde bărbatul încearcă să păcălească un multimiliardar. Doar că Jess a pus ochii pe aceeași pradă.SALA 3: Efectul Lazarus (The Lazarus Effect) – N-15- PREMIERĂRegia: David GelbÎn rolurile principale: Olivia Wilde, Evan PetersGen: ThrillerDurata: 135 minuteOra: V-J: 21:15. Filmul prezintă încercările unui grup de studenți dornici să descopere secretele creierului uman. Însă atunci când Zoe (Olivia Wilde), una dintre cercetătoare, își pierde accidental viața colegii folosesc un ser revoluționar ce reușește să o readucă printre cei vii. Este însă adevărata Zoe cea înviată? Tinerii se văd nevoiți să lupte din răsputeri pentru a izola „creatura” și a feri lumea de puterea sa neobișnuită.SALA 3: Kingsman – Serviciul secret (Kingsman: Secret Service) – N-15Regia: Matthew VaughnÎn rolurile principale: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. JacksonGen: Acțiune, Aventuri, Comedie, CrimăDurata: 129 minuteOra: V-J: 16:30.Filmul are la bază seria de benzi desenate cu același nume creată de Mark Millar, în care, Firth îl va interpreta pe Unchiul Jack, un super-spion al MI6 care îl ia sub aripa sa pe Gary, un pierde-vară care are norocul să îi fie nepot și din care speră să facă un bărbat respectabil și un spion de nota 10.SALA 4: Viktoria: o poveste despre lacomie si iertare – N-15 - PREMIERĂRegia: Men LareidaÎn rolurile principale: Angela Stefanovics, Franciska Farkas, Zsolt NagyGen: DramăDurata: 98 minuteOra: V, L-J: 19:15; S,D: 21:30. Viața de zi cu zi a Viktoriei constă în câștigarea traiului prin orice mijloace posibile, inclusiv vânzarea ilegală de legume care nu mai sunt proaspete. Este o viață fără vreo rutină sau plan despre cum și unde îți poți câștiga pâinea. Într-o zi, când prietenii ei se întorc din străinătate cu o grămadă de bani în buzunar, plini de bijuterii de plastic și haine ieftine, Viktoria își dă seama că acest cartier nu-i oferă nici ei, nici familiei ei vreun viitor. În taină și singură se decide să se ducă să lucreze în occident. La Zurich speră să dea de bani mulți. Noapte de noapte, se perindă prin Cartierul Roșu din Zurich, așteptând clienții pe care trebuie să-i servească să se adune. Își anihilează scârba cu narcotice anesteziante și gândul la un viitor mai bun. În ciuda situației sale tot mai precare, găsește în lumea de sex rapid și violență și dragoste, prietenie și pe ea însăși.SALA 4: Grand Central: Iubire radioactivă - N-15 - PREMIERĂRegia: Rebecca ZlotowskiIn rolurile principale: Léa Seydoux, Tahar RahimGen: Dramă, RomanticDurata: 94 minuteOra: V, L-J: 21:30; S, D: 16:45. De la un loc de muncă la altul, Gary ajunge să fie angajat într-o centrală nucleară. Acolo, aproape de reactoare, unde radiațiile sunt cele mai puternice, se îndrăgostete de Karole, soția lui Toni. Dragostea interzisă i radiaiile îl contaminează lent pe Gary. Fiecare zi care trece devine o amenințare..SALA 4: Orașul câinilor (White God) – N-15 Regia: Kornél MundruczóÎn rolurile principale: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili HorváthGen: DramăDurata: 119 minuteOra: V, L-J: 16:45; S, D: 14:30, 19:15; D: 14:30. Lili are 13 ani și își iubește din toată inima câinele, pe Hagen. Fata este devastată când tatăl ei îl lasă pe Hagen pe stradă, iar câinele dispare. Convinsă că dragostea poate învinge orice obstacol, Lili pornește în căutarea câinelui. Film premiat cu trofeul Un Certain Regard la Cannes 2014.SALA 4: Cele mai bune dcumentare britanice la Cityplex Condamnarea la moarte: povestea lui Salman 2012Regia: Jill Nichols Durata: 82 min. Ora: D: 19:15. Salman Rushdie dezvăluie, pentru prima dată, adevărul celor 10 ani în care a stat ascuns ca urmare a condamnării la moarte proclamate de ayatolahul iranian Khomeini. Documentarul coincide cu publicarea ultimului volum al scriitorului, „Joseph Anton: Memorii”, prezentând o serie de interviuri realizate de Alan Yentob, cu Salman Rushdie însuși și ofițerii însărcinați cu protecția sa, cu membrii familiei lui Rushdie și prietenii săi apropiați.