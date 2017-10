PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 2-8 OCTOMBRIE

Ştire online publicată Miercuri, 30 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: ALBINUTA MAYA 3D-DUBLAT(MAYA THE BEE 3D)-AG-SAPTAMANA 6S, D:12:00Regia:Alexs StadermannCu:Kodi Smit-McPhee, Noah Taylor, Coco Jack Gillies, Richard RoxburghGen film:Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:89 minuteSALA 1:PAN:AVENTURI IN TARA DE NICAIERI 3D-SUBTITRAT(PAN 3D)-AG-AVANPREMIERĂMi,J:13:00,17:30Regia:Joe WrightCu:Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Levi MillerGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:111 minuteJoe Wright se inspiră din celebrul roman al lui J.M. Barrie, dar îi reinventează micului Peter Pan biografia. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, băiatul este răpit de pirați și dus în Neverland, unde va descoperi curând că destinul său este să salveze întregul tărâm fermecat de planurile malefice ale piratului Barbă Neagră (Hugh Jackman).SALA 1:EVEREST 3D-AP 12-SAPTAMANA 3V,L-Ma:17:00S,D: 19:00Mi,J:22:00Regia:Baltasar KormákurCu:Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin,Robin WrightGen film:Aventuri,Dramă,ThrillerDurata:121 minuteInspirat din evenimentele extraordinare petrecute cu ocazia încercării de a ajunge pe vârful celui mai înalt munte din lume, EVEREST este povestea adevărată a două expediii diferite care i-au forat pe participani să-i testeze limitele la extremă atunci când au fost surprini de unul din cele mai cumplite viscole din istoria cunoscută a omenirii. Alpinitii au avut de înfruntat obstacole la limita imposibilului, iar pasiunea i obsesia lor de o viaă – aceea de a cuceri acel vârf – a devenit o luptă contracronometru pentru supravieuire.SALA 1:THE WALK:SFIDEAZA LIMITELE 3D (THE WALK 3D)-AG-AVANPREMIERAV,L-Ma:14:30,19:15,21:30S,D: 14:00,16:30,21:15Mi,J:15:15,19:45Regia:Robert ZemeckisCu:Joseph Gordon-Levitt, Ben KingsleyGen film:DramăDurata:100 minuteDoisprezece oameni au pășit pe Lună. Numai unul a parcurs, sau va fi parcurs vreodată, imensul vid dintre cele două Turnuri gemene.Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) și mentorul său, Papa Rudy (Ben Kingsley), sunt ajutați de către o echipă internațională fără egal, care depășește toate obstacolele, disensiunile, trădările și nenumăratele limite pentru a-și duce la îndeplinire planul lor nebunesc. Robert Zemeckis, regizorul magistral al capodoperelor Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express sau Flight, folosește din nou o tehnologie revoluționară pentru a reda o poveste emoțională, centrată pe personaje puternice. Datorită tehnicilor vizuale novatoare și vrăjitoriei IMAX® 3D, The Walk-Sfidează limitele este un film cu adevărat pentru marele ecran, o șansă a spectatorilor de a încerca efectiv senzația de a ajunge la nori. TriStar Pictures prezintă, în asociere cu LStar Capital, o producție ImageMovers, The Walk-Sfidează limitele, în care îi vom vedea pe Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon și James Badge Dale. Regia îi aparține lui Robert Zemeckis, iar producția lui Steve Starkey, Robert Zemeckis și Jack Rapke. Scenariul a fost scris de Robert Zemeckis & Christopher Browne, după cartea “To Reach the Clouds” de Philippe Petit. Producătorii executivi sunt Cherylanne Martin, Jacqueline Levine și Ben Waisbren. Imaginea a fost realizată de Dariusz Wolski, ASC, scenografia de către Naomi Shohan, iar montajul de către Jeremiah O’Driscoll. Designerul de costume este Suttirat Larlarb. Kevin Baillie a fost coordonatorul de efecte vizuale. Muzica a fost compusă de Alan SilvestrSALA 2:MUNE:GARDIANUL LUNII 3D(MUNE 3D) DUBLAT -AG-SAPTAMANA 4S,D:11:45Regia:Benoît Philippon, Alexandre HeboyanCu:Omar Sy, Michael Gregorio, Izïa Higelin,Féodor Atkine, Benoît AllemaneGen film:AnimațieDurata:85 minuteÎntr-un univers în care ziua și noaptea se află sub atenta grijă a unor gardieni legendari, Mune, un mic spiriduș al nopții, este ales să devină Gardianul Lunii, spre surprinderea tuturor. În ciuda unei staturi deloc impunătoare și a lipsei sale de experiență în coordonarea unei echipe, simpaticul personaj trebuie să ghideze Luna în noapte și să vegheze asupra Lumii Viselor. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, băiatul este răpit de pirați și dus în Neverland, unde va descoperi curând că destinul său este să salveze întregul tărâm fermecat de planurile malefice ale piratului Barbă Neagră (Hugh Jackman).SALA 2:SICARIO:ASASINUL 2D(SICARIO 2D)-N 15-SAPTAMANA 3V,L-J:13:45S,D:13:45Regia:Denis VilleneuveCu:Josh Brolin, Jon Bernthal, Emily Blunt, Benicio Del ToroGen film:Acțiune,DramăDurata:121 minuteÎn Mexic, SICARIO înseamnă asasin plătit. La granița dintre Statele Unite și Mexic, legea nu există, iar neexperimentatul agent FBI Kate Mercer (Emily Blunt) devine martor al traficului internațional de droguri desfășurat cu implicarea forțelor guvernamentale (Josh Brolin, Benicio Del Toro). Miza crește atunci când aceștia trebuie să îl captureze pe capul întregii organizații criminale.Benicio Del Toro este principalul colaborator în misiunea condusă de FBI la graniță, iar trecutul întunecat al acestuia o va face pe Kate să pună la îndoială tot ce știa pentru a supraviețui.Din 18 septembrie, Freeman Entertainment prezintă pe marile ecrane din România, acțiunea “Sicario: Asasinul” cu Emily Blunt, Benicio Del Toro și Josh Brolin în rolurile principale.SALA 2:MARTIANUL 3D(THE MARTIAN 3D)-AP 12-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-Ma:16:00,18:45,21:25S,D: 16:00,18:45,21:25Mi,J: 18:45,21:25Regia:Ridley ScottCu:Matt Damon, Kristen Wiig, Kate Mara, Jessica ChastainGen film:Acțiune,Aventuri,SFÎn timpul unei misiuni pe Marte cu echipaj uman, astronautul Mark Watney (Damon) este considerat mort, victimă a unei furtuni puternice. Însă Watney supraviețuiește urgiei și descoperă că a fost lăsat singur pe ostila planetă. Cu provizii insuficiente, este nevoit să-și folosească la maxim ingeniozitatea, inteligența și forța interioară pentru a râmâne în viață și a găsi o cale prin care mesajul său de ajutor să ajungă pe Pământ. La milioane de mile distanță, NASA și echipa internațională de oameni de știință caută neîncetat soluția prin care să îl aducă pe ‘marțian’ acasă, în vreme ce colegii săi de echipă pun și ei la cale o misiune îndrăzneață, dacă nu imposibilă, de salvare. Pe măsură ce aceste povești, mostre incredibile de curaj, se desfășoară, voci din lumea întreagă se unesc pentru a încuraja revenirea acasă, în siguranță, a lui Watney.SALA 3:BLINKY BILL:KOALA CEL POZNAS 2D DUBLAT(BLINKY BILL 2D)-AG-PREMIERAV,L-J:14:00,16:15S,D:12:15,14:15,16:15Regia:Alex Weight, Noel Cleary, Deane Taylor, Alexs StadermannCu:Toni Collette, Ryan Kwanten, Rufus SewellGen film:AnimațieDurata:91 minuteBlinky Bill este un koala cu multă imaginație. Inimă de aventurier, el visează să plece din orășelul Green Patch și să devină mare explorator, exact ca tatăl său. Domnul Bill a dispărut cu ceva timp în urmă, iar Blinky este singurul care crede că acesta încă mai trăiește.Într-o zi, micul Blinky dă peste indicii despre locația tatălui său și hotărăște să pornească în cea mai mare și periculoasă aventură a vieții sale. De-a lungul drumului se va împrieteni cu cele mai neobișnuite personaje: Nutsy –un koala crescut la zoo și Jacko –o șopârlă amețită și foarte energică.Urmăriți neîncetat de o pisică sălbatică răzbunătoare, cei trei curajoși amici trebuie să învețe să se ajute reciproc pentru a supraviețui prin ținuturile necunoscute ale Australiei și să îl găsească pe tatăl lui Blinky.Din 2 octombrie, Freeman Entertainement prezintă pe marile ecrane din țară, animația „Blinky Bill: Koala cel poznaș”.SALA 3:SEXUL BATA-L VINA 2D(SLEEPING WITH OTHER PEOPLE 2D)-IM 18-SAPTAMANA 3V,L-J:18:15S,D:18:15Regia:Leslye HeadlandCu:Jason Sudeikis, Alison BrieGen film:ComedieDurata:92 minuteJake (Jason Sudeikis) i Lainey (Alison Brie) i-au pierdut virginitatea unul cu celălalt pe când erau în colegiu. Când drumurile li se reîntâlnesc, 12 ani mai târziu, la New York, cei doi îi dau seama că au devenit adulterini “în serie”. Cei doi se reapropie i relaia dintre ei se transformă într-o prietenie platonică, fiecare devenind un sprijin pentru celălalt în eforturile lor de a-i găsi perechea romantică ideală.SALA 3:BLACK MASS:AFACERI MURDARE 2D(BLACK MASS 2D)-AP 12-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:20:00S,D:20:00Regia:Scott CooperCu:Kevin Bacon, Juno Temple, Johnny Depp,Dakota Johnson, Benedict CumberbatchGen film:Acțiune,Crimă,DramăDurata:122 minuteCu trei nominalizări la premiile Oscar, actorul Johnny Depp revine pe marile ecrane, din 18 septembrie, cu interpretarea lui Whitey Bulger, un mafiot celebru și extrem de periculos în drama “Black Mass: Afaceri Murdare”, regizată de Scott Cooper. În 1970, agentul FBI John Connolly reușește să îl convingă pe temutul gangster James “Whitey” Bulger să colaboreze cu biroul federal de investigații pentru a elimina un dușman comun: mafia italiană din Boston. Drama surprinde povestea acestei alianțe atipice care a scăpat de sub control, permițându-i lui Whitey să evite legea, să-și consolideze puterea și să devină unul dintre cei mai periculoși criminali din istoria orașului. Din distribuția filmului mai fac parte Joel Edgerton în rolul agentului John Connolly, Benedict Cumberbatch ca fratele mafiotului, Rory Cochrane ca Steve Flemmi, Jesse Plemons în rolul partenerei lui Whitey și Kevin Bacon ca agentul Charles McGuire.SALA 3:INTERNUL 2D(THE INTERN 2D)-AP 12-SAPTAMANA 2V,L-J:22:15S,D:22:15Regia:Nancy MeyersCu:Robert De Niro, Anne HathawayGen film:ComedieDurata:121 minuteÎn „Internul”, De Niro este Ben Whittacker, un bărbat de 70 de ani care descoperă că pensionarea nu este o decizie așa minunată precum credea. Profitând de oportunitatea de a avea din nou activitate printre profesioniști, acesta aplică pentru un post de senior intern la un site de modă, înființat și condus de Jules Ostin (Hathaway).Pe lângă Robert De Niro și Anne Hathaway, din distribuția filmului mai fac parte Rene Russo, Anders Holm, Anrew Rannells, Adam Devine și Zack Pearlman.SALA 4:CAPITANUL PALOS ASCUTIT SI COMOARA DIN LAMA RAMA 2D-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:14:15S,D:11:30,14:30Regia:Lisa Marie Gamlem, John Andreas AndersenCu:Vinjar Pettersen, Tuva Novotny, Kyrre Haugen Sydness, Fridtjov SćheimGen film:Acțiune,Aventuri,ComedieDurata:96 minuteTânărul orfan Pinky îl urmează pe căpitanul Sabertooth într-o călătorie captivantă, dar periculoasă, de-a lungul și de-a latul marilor oceane. Destinația este regatul Lama Rama, unde echipajul speră să găsească o comoară foarte râvnită. În același timp, Pinky are o și misiune personală - vrea să afle cine este tatăl lui.SALA 4:BATRANUL DE 100 DE ANI CARE A IESIT PE FEREASTRA SI A DISPARUT 2D-AP 12-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:19:00S,D:19:15Regia:Felix HerngrenCu:Robert Gustafsson, Mia Skäringer, Iwar Wiklander, David WibergGen film:Aventuri:Comedie:DramăDurata:114 minuteNeașteptata poveste a unui bărbat în vârstă de 100 de ani care decide că nu-i prea târziu s-o ia de la capăt. Mulți ar crede că îl așteaptă aventura vieții, dar această călătorie nu este prima pentru Allan Karlsson: se împlinește un secol de când provoacă prăpăd în lume, iar acum e gata să se dezlănțuie din nou.SALA 4:UN ETAJ MAI JOS 2D-AP 12-SAPTAMANA 2V,L-J:21:15S,D21:30Regia:Radu MunteanCu:Teodor Corban, Oxana Moravec, Iulian PostelnicuGen film:DramăDurata:93 minuteDupă ce are ghinionul de a fi unicul martor la o altercație domestică ce se sfârșește cu o crimă, Pătrașcu trebuie să înfrunte doi vecini foarte apropiați: unul este bizarul ucigaș, celălalt este propria sa conștiință.SALA 4:AUTOPORTRETUL UNEI FETE CUMINTI 2D-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:17:15S,D:17:15Regia:Ana LunguCu:Iris Spiridon, Emilian Oprea, Elena Popa,Andrei EnacheGen film:Dramă,Familie Durata:81 minuteCristiana, 30 de ani, de “familie bună”, își petrece timpul între doctoratul în inginerie seismică, discuțiile cu cei doi prieteni apropiați, Alex și Michelle, și întâlnirile - rare, dar mult așteptate - cu un bărbat căsătorit, cu care are o relație. După mutarea părinților “la casă”, rămâne să locuiască singură într-un apartament cu patru camere și se hotărăște să-și ia un câine - dorința ei din copilărie.