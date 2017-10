PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 19 - 25 decembrie 2014

Regia: Ridley ScottÎn rolurile principale: Christian Bale, Sigourney Weaver, Joel Edgerton, Aaron PaulGen: Dramă, Istoric Durata: 108 minuteRidley Scott ne poartă în vremuri imemoriale, descriind în premiera lunii decembrie exodul evreilor din Egipt, în căutarea Pământului Făgăduinței, sub conducerea lui Moise (Christian Bale). Unul dintre cele mai captivante fragmente ale Bibliei are parte de o nouă ecranizare, cu efecte speciale de ultimă generație. Locațiile de filmare au inclus un arid lanț muntos din provincia spaniolă Andalusia, studiourile Pinewood din Londra, dar și deșerturile din Maroc.Regia: Ivan IkicCu: Zeljko Markovic, Nenad Petrovic, Jasna DjuricicGen: DramăDurata: 97 minute“Barbarii” este un film despre drama adolescentilor care pornesc in viata itr-o lume lipsita de oportunitati. Este un portret al tinerei generatii din Serbia anului 2014, ce cresc intr-o societate privata de valori. Filmul ni-l prezinta pe Luka, un tanar ce conduce galeria echipei de fotlbal locala impreuna cu cel mai bun prieten al sau, Flash. Incurcat de promisiuni, cu o situatie familiala nu tocmai roz si cu o relatie secreta cu iubita unuia dintre forbalisti, Luka incearca cu disperare sa se integreze in societate .Gen: DocumetarDurata: 65 minuteIstoria artistică a lumii, cu neprețuitele opere de artă expuse în Muzeele Vaticanului, vă vor fi prezentate într-un format fără precedent, în 3D, filmate cu camere digitale de mare rezoluție, imaginea obținută punând și mai mult în valoare frumusețea patrimoniului universal lăsat moștenire.Regia: Simon J. Smith, Eric DarnellÎn rolurile principale: Tom McGrath, Benedict Cumberbatch, John Malkovich, Andy Richter, Chris MillerGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 92 minutePinguinii Skipper, Kowalski, Rico și Private au fost unele dintre cele mai populare personaje ale seriei animate Madagascar, iar acum sunt eroii propriului lor film! Plini de secrete, amuzanții și misterioșii pinguini sunt profesioniști ai spionajului global, iar de această dată trebuie să facă echipă cu North Wind, o organizație secretă condusă de agentul Classified (Benedict Cumberbatch), pentru a dejuca planurile unei caracatițe malefice, gata să subjuge lume întreagă.Regia: Theodore MelfiÎn rolurile principale: Melissa McCarthy, Naomi Watts, Bill MurrayGen: ComedieDurata: 84 minuteEroii centrali ai peliculei scrise și regizate de Theodore Melfi sunt un puști ai cărui părinți tocmai au divorțat și mentorul său improbabil, un hedonist, mizantrop și țâfnos veteran de război, a cărui locuință este chiar peste drum de cea a băiatului.Regia: Peter JacksonÎn rolurile principale: Martin Freeman, Ian McKellen, Benedict CumberbatchGen: Aventuri, FantasticDurata: 144 minuteBilbo, Thorin și gnomii au reușit să-l stârnească pe Smaug din bârlogul său din Erebor, dar vor reuși ei să-l învingă pe dragon o dată pentru totdeauna? Și, în caz de izbândă, vor putea să înfrunte crunta amenințare descoperită de vrăjitorul Gandalf în Dol Guldur?Regia: Shawn LevyÎn rolurile principale: Ben Stiller, Robin WilliamsGen: Comedie, Familie, FantasticDurata: 97 minuteAventurile celei de-a treia părți a seriei au loc în celebrul British Museum din Londra! În centrul atenției se află, ca de obicei, descurcărețul Larry (Ben Stiller), care va avea de furcă din cauza unui faraon (Ben Kingsley) readus la viață cu ajutorul unei tăblițe magice. Larry va primi ajutor de la îndrăgitul Theodore Roosevelt (Robin Williams), dar și de la curajosul Lancelot (Dan Stevens), pentru a-l face pe maleficul faraon să se întoarcă în mormântul său.Regia: Michel HazanaviciusÎn rolurile principale: Bérénice Bejo, Annette Bening, Maksim Emelyanov, Abdul Khalim MamutsievGen: DramăDurata: 149 minuteO femeie care lucrează pentru un ONG leagă o relație specială cu un tânăr din Cecenia, țară devastată de război.Regia: Bobby Farrelly, Peter FarrellyÎn rolurile principale: Jeff Daniels, Jim Carrey, Laurie Holden, Kathlene HuslinGen: ComedieDurata: 109 minuteAu trecut 20 de ani de la succesul comediei Tăntălăul și gogomanul, iar Jeff Daniels și Jim Carrey sunt gata să reintre în pielea personajelor care le-au propulsat carierele. Acum în pragul vârstei a treia, Harry și Lloyd sunt la fel de încurcă-lume, mai ales când au de-a face cu o provocare ce le dă existențele peste cap: unul dintre ei are nevoie de un transplant de rinichi și pornește în căutarea unei progenituri de care nu avusese habar până atunci, în încercarea de a-și salva viața.Regia: Paul KingÎn rolurile principale: Nicole Kidman, Julie Walters, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Ben WhishawGen: Comedie, FamilieDurata: 142 minutePopularul ursuleț din Peru, erou al mai multor cărți pentru copii publicate în Marea Britanie, își face apariția pe marele ecran! Ajuns din junglele îndepărtate în mijlocul Londrei, Paddington speră să-și găsească în sfârșit un cămin. Chiar când toate speranțele îi păreau năruite, simpaticul urs dă peste familia Brown care îl primește în mijlocul ei. Viitorul pare luminos pentru Paddington, dar problemele încep când Millicent, o femeie lipsită de inimă și împătimită de taxidermie, devine obsedată să-l aibă pe micul Paddington în colecția sa de animale împăiate.