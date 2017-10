PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 16-22 OCTOMBRIE

SALA 1:CUIBUL DRAGONULUI:INCEPUTUL EREI RĂZBOINICILOR 3D(DRAGON NEST 3D)-AG-SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂV,L-J:14:00,16:00S,D:11:45,13:45,18:00Regia:Yuefeng SongCu:Jiao Xu, Guanlin Ji, Dawei Shen, Ying HuangGen film:Animație,Aventuri,Familie,FantasticDurata:88 minuteUn tânăr războinic se alătură unui grup de vânători de dragoni pentru a învinge un arpe legendar.SALA 1:MACBETH 2D-N15-SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂV,L-J:18:30,20:45S,D:20:00Regia:Justin KurzelCu:Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jack Reynor, Elizabeth Debicki, David ThewlisGen film:DramăDurata:113 minuteMACBETH este povestea unui războinic neînfricat și conducător inspirat de ambiție și dorință. O interpretare palpitantă a realităților dramatice ale momentului și o reimaginare a ceea ce trebuie să fi fost perioada de război pentru unul dintre cele mai faimoase și convingătoare personaje ale lui Shakespeare, o poveste despre pasiune și ambiție ce distrug totul, fixată într-un peisaj scoțian afectat de război.SALA 1:THE WALK:SFIDEAZA LIMITELE 3D (THE WALK 3D)-AG-SĂPTĂMÂNA 2S,D:15:30Regia:Robert ZemeckisCu:Joseph Gordon-Levitt, Ben KingsleyGen film:DramăDurata:100 minuteRobert Zemeckis, legendarul regizor al capodoperelor Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express sau Flight, ne-a pregătit incă o dată un adevarat festin vizual in format 2D, 3D, 4DX si IMAX® 3D, în cel mai mai nou film al său intitulat The Walk: Sfidează limitele. Datorită tehnicilor vizuale inovatoare și magiei IMAX® 3D, putem spune că Zemeckis a realizat cu adevărat un film ce este destinat marelui ecran, ce oferă spectatorilor sansa a ajunge efectiv până la nori.The Walk: Sfidează limitele se ajută de o tehnologie revoluționară pentru a reda o poveste emoționantă ce este centrată pe câteva personaje extrem de puternic conturate. Inspirat din evenimente reale, filmul ne povestește despre Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), acrobatul francez care acum mai bine de 40 de ani a parcurs pe sârmă, spre uimirea lumii intregi, distanța dintre cele două turnuri World Trade Center din New York. Ajutat de mentorul său, Papa Rudy (Ben Kingsley), tânărul Philippe va infrunta toate obstacolele in dorința sa de a reuși imposibilul. Iar asta cu atât mai mult cu cât spectaculoasa traversare a vidului dintre cele două turnuri a fost realizată fără ca acesta sa fie asigurat in vreun fel, el bazându-se doar pe capacitatea sa de a-și menține echilibrul la amețitoarea înălțime de 420 de metri. Filmul poate fi perceput și ca un omagiu adus de Robert Zemeckis fostelor turnuri „gemene” din New York, ce au fost distruse in tragedia din 11 Septembrie 2001.SALA 2:CRIMSON PEAK 2D-N 15-SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂV,L-J:18:45,21:00S,D:19:15,21:45Regia:Guillermo del ToroCu:Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Charlie HunnamGen film:Dramă,Fantastic,HorrorDurata:119 minuteEdith (Mia Wasikowska), o tânără scriitoare aspirantă din secolul 19, încearcă să-și refacă viața după un eveniment tragic. Eroina se lasă cucerită de un misterios și șarmant gentleman, Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), care o duce în lugubrul său conac, Crimson Peak. Aici Edith va trebui să o înfrunte pe Lucille (Jessica Chastain), geloasa soră a lui Thomas, și curând își va da seama că imensa reședință „respiră, sângerează și... își amintește”.SALA 2:PAN: AVENTURI ÎN ȚARA DE NICĂIERI 3D-SUBTITRAT(PAN 3D)-AG-SĂPTĂMÂNA 2V,L-J:13:45,16:15S,D:12:00,17:00Regia:Joe WrightCu:Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Levi MillerGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:111 minuteJoe Wright se inspiră din celebrul roman al lui J.M. Barrie, dar îi reinventează micului Peter Pan biografia. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, băiatul este răpit de pirați și dus în Neverland, unde va descoperi curând că destinul său este să salveze întregul tărâm fermecat de planurile malefice ale piratului Barbă Neagră (Hugh Jackman).SALA 2:MARȚIANUL 3D(THE MARTIAN 3D)-AP 12-SĂPTĂMÂNA 3 S,D: 14:15Regia:Ridley ScottCu:Matt Damon, Kristen Wiig, Kate Mara, Jessica ChastainGen film:Acțiune,Aventuri,SFÎn timpul unei misiuni pe Marte cu echipaj uman, astronautul Mark Watney (Damon) este considerat mort, victimă a unei furtuni puternice. Însă Watney supraviețuiește urgiei și descoperă că a fost lăsat singur pe ostila planetă. Cu provizii insuficiente, este nevoit să-și folosească la maxim ingeniozitatea, inteligența și forța interioară pentru a râmâne în viață și a găsi o cale prin care mesajul său de ajutor să ajungă pe Pământ. La milioane de mile distanță, NASA și echipa internațională de oameni de știință caută neîncetat soluția prin care să îl aducă pe ‘marțian’ acasă, în vreme ce colegii săi de echipă pun și ei la cale o misiune îndrăzneață, dacă nu imposibilă, de salvare. Pe măsură ce aceste povești, mostre incredibile de curaj, se desfășoară, voci din lumea întreagă se unesc pentru a încuraja revenirea acasă, în siguranță, a lui Watney.SALA 3:BLINKY BILL:KOALA CEL POZNAȘ 2D DUBLAT(BLINKY BILL 2D)-AG-SĂPTĂMÂNA 3S,D: 11:30Regia:Alex Weight, Noel Cleary, Deane Taylor, Alexs StadermannCu:Toni Collette, Ryan Kwanten, Rufus SewellGen film:AnimațieDurata:91 minuteBlinky Bill este un koala cu multă imaginație. Inimă de aventurier, el visează să plece din orășelul Green Patch și să devină mare explorator, exact ca tatăl său. Domnul Bill a dispărut cu ceva timp în urmă, iar Blinky este singurul care crede că acesta încă mai trăiește.Într-o zi, micul Blinky dă peste indicii despre locația tatălui său și hotărăște să pornească în cea mai mare și periculoasă aventură a vieții sale. De-a lungul drumului se va împrieteni cu cele mai neobișnuite personaje: Nutsy –un koala crescut la zoo și Jacko –o șopârlă amețită și foarte energică.Urmăriți neîncetat de o pisică sălbatică răzbunătoare, cei trei curajoși amici trebuie să învețe să se ajute reciproc pentru a supraviețui prin ținuturile necunoscute ale Australiei și să îl găsească pe tatăl lui Blinky.SALA 3:GANGSTERI DE LEGENDĂ 2D(THE LEGEND 2D)-AP 12-SAPTAMANA DE PREMIERĂV,L-J:13:30,16:30,19:00,21:30S,D: 13:30,16:30,19:00,21:30Regia:Brian HelgelandCu:Emily Browning, Tom Hardy, Colin Morgan,Taron EgertonGen film:Biografic,Crimă,ThrillerDurata:131 minuteAcțiunea plasată în anii 1960 îi urmărește pe gemenii mafioți Reggie și Ron Kray în timp ce își consolidează imperiul criminal semănând teroare în Londra, dar surprinde și acțiunile care au dus la declinul lor.Din 16 octombrie, pe marile ecrane, Freeman Entertainment îl prezintă pe actorul Tom Hardy în rol dublu, odată cu premiera thrillerului inspirat din fapte reale, „Gangsteri de Legendă”. Filmul este regizat de castigatorul premiului Oscar, Brian Helgeland.SALA 4: CĂPITANUL PALOȘ ASCUȚIT ȘI COMOARA DIN LAMA RAMA 2D-AG-SĂPTĂMÂNA 5S,D:11:20,14:00Regia:Lisa Marie Gamlem, John Andreas AndersenCu:Vinjar Pettersen, Tuva Novotny, Kyrre Haugen Sydness, Fridtjov SćheimGen film:Acțiune,Aventuri,ComedieDurata:96 minuteTânărul orfan Pinky îl urmează pe căpitanul Sabertooth într-o călătorie captivantă, dar periculoasă, de-a lungul și de-a latul marilor oceane. Destinația este regatul Lama Rama, unde echipajul speră să găsească o comoară foarte râvnită. În același timp, Pinky are o și misiune personală - vrea să afle cine este tatăl lui.SALA 4: O ORA DE LINIȘTE 2D (UNE HEURE DE TRAQUILLITE 2D)-AG-SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂ V,L-J:15:45,20:00S,D: 18:30,20:15Regia:Patrice LeconteCu:Christian Clavier, Carole BouquetGen film:ComedieDurata:79 minuteFoarte pasionat de jazz, Michel găsește un album rar pe care visează să-l asculte în liniște în sufragerie. Dar întreaga lume pare să conspire împotriva lui: soția se apucă să-i depene ultimele sale revelații, fiul se întoarce pe neașteptate, unul din prieteni îi bate la ușă, toate astea în timp ce mama îl tot sună pe mobil. Ca să nu mai punem la socoteală că este celebra “Zi a Vecinilor De Pretutindeni”. Michel vrea cu orice preț o oră de liniște. Dar oare e posibil așa ceva?SALA 4:9 LUNI, ÎN CĂUTAREA TATĂLUI-AG-SĂPTĂMÂNA 2 DE PREMIERĂV,L-J:14:05,18:15S,D: 16:00Regia:Albert DupontelCu:Sandrine Kiberlain, Albert DupontelGen film:ComedieDurata:82 minuteTânăra judecătoare Ariane Felder e însărcinată. Conform testelor de paternitate, tatăl copilului este Bob, un criminal urmărit pentru violenȚă atroce. Ariane, care nu-ți aduce aminte de nimic, încearcă să afle ce s-a întâmplat.