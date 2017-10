PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 14 - 20 noiembrie 2014

Ştire online publicată Duminică, 16 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rămași orfani după cruntul război civil din Sudan, care a început în 1983, copiii, cunoscuți sub numele de “The Lost Boys”/ „rătăciții”, au mers pe jos 1500 de kilometri pentru a ajunge într-un loc sigur. Abia după 15 ani, 3600 de „rătăciți”, băieți și fete laolaltă, au putut fi aduși printr-un efort umanitar, în America. În filmul “O minciună necesară,” Philippe Falardeau dă viață poveștii despre supraviețuirea și victoria acestor refugiați.Regia: Woody Allen În rolurile principale: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Jacki WeaverGen: Comedie, Dramă Durata: 97 minute Ora: V, L-J: 19:15; S, D: 13:15, 19:15Magicianul chinez Wei Ling Soo se bucură de o mare popularitate pe scenele lumii, dar puțini știu că el este doar un personaj interpretat de arogantul Stanley Crowford (Colin Firth), un britanic scorțos cu o părere excelentă despre sine. Cu un dinte împotriva escrocilor din lumea spiritismului, Stanley acceptă o “misiune” pe Coasta de Azur, unde ajunge la reședința familiei Catledge pentru a o deconspira pe clarvăzătoarea Sophie (Emma Stone). Doar că magia sudului Franței, frumusețea lui Sophie și bănuiala că poate tânăra nu este o impostoare îl vor face pe Stanley să-și schimbe punctul de vedere asupra situației.Sunt trolii din cutie niște monștri înfiorători care trăiesc sub străzile din orașul Cheesebridge și ies afară doar pentru a fura exact ce iubesc locuitorii acestuia mai mult, copiii și brânzeturile? Eggs, un băiat orfan, nu e deloc de aceeași părere și trebuie să ia măsuri când un malefic responsabil cu deratizarea e gata de orice ca să îi stârpească pe troli. Eggs se aventurează în lumea lor de sub pământ și ajunge să facă echipă cu o fată dornică de aventură, care îl va ajuta să-și salveze nu doar prietenii, ci și întreg orașul Cheesebridge.Un grup de războinici vikingi este părăsit pe un teritoriu inamic după ce nava li se scufundă din cauza unei teribile furtuni. Eroii au o singură șansă, retragerea într-o așezare a semenilor lor, Danelag, doar că drumul spre aceasta trece printr-o regiune necunoscută. Călătoria lor se va transforma într-o cursă pe viață și pe moarte, căci un dușman de moarte își va trimite cei mai viteji soldați pentru a scăpa o dată pentru totdeauna de amenințarea vikingă. Siguri că o confruntare față în față nu are sorți de izbândă, vikingii trebuie să-și regândească strategia pentru a scăpa de pericol.Protagoniști sunt Anne Hathaway și Matthew McConaughey, membri ai unei echipe de exploratori porniți într-o cutezătoare aventură odată cu descoperirea unui tunel al timpului, ce ar putea fi răspunsul la întrebările omenirii legate de deplasarea în spațiu și cucerirea imenselor distanțe ale unei călătorii interstelare.Katniss se recuperează după extenuantele Jocuri ale Foamei, întrebându-se încontinuu dacă a avut vreun rost surprinzătorul complot împotriva Capitoliului ce a salvat-o de la o moarte sigură. Fără țel, eroina privește cum cei din jur se pregătesc pentru ofensiva ce ar putea distruge o dată pentru totdeauna tirania din Panem și se lasă fără mult entuziasm prinsă în luptă, devenind simobolul Rezistenței. Curând, ea se va trezi prinsă într-un pericol mortal, alături de cele mai dragi persoane din viața ei.Când Edward (Jim Sturgess) sosește la azilul Stonehearst pentru a se angaja ca doctor-asistent, tânărul medic este întâmpinat cu căldură de către doctorul Lamb (Ben Kinglsey), administratorul aziului, și de echipa sa, care este compusă, printre alții, din Finn (David Thewlis) și o fascinantă femeie, cu numele de Eliza Graves (Kate Beckinsale). Edward este intrigat de metodele moderne ale lui Lamb până în momentul când o serie de evenimente neobișnuite îl vor conduce la o descoperire macabră, care va ridica vălul de pe utopia lui Lamb, relevând faptul că nimeni nu este cine sau ce pare a fi.Keanu Reeves revine la genul action cu John Wick, un film în care intepretează personajul titular, un asasin plătit retras din activitate. Deși a lăsat praful să se așeze pe colecția de arme, Wick va începe să le folosească din nou pentru a se răzbuna pe gangsterii care i-au ucis câinele, singura amintire de la soția sa decedată. Conștient că acesta e doar începutul unei răfuieli pe viață și pe moarte, Wick nu se va da în lături de la nimic pentru a-i lichida pe gangsterii.Doi soți francezi catolici își văd viața întoarsă pe dos după ce cele patru fiice ale lor se căsătoresc cu bărbați cu religii și origini diferite.Fionnan este un metrosexual convins și nu vrea o petrecere a burlacilor. Ruth, viitoarea lui soție, îl convinge pe cavalerul de onoare să organizeze una și acesta acceptă, îngrijorat doar că ar trebui să-l țină departe de eveniment pe sălbaticul frate al lui Ruth, poreclit Mașinăria. Dar nu prea te pui cu Mașinăria și, după ce le prinde urma, îi aruncă într-o mulțime de aventuri în Irlanda rurală, unde eroii se vor pierde, se vor trezi ținta gloanțelor și-a pietrelor și-și vor rătăci hainele.Maria are 14 ani, iar familia ei face parte dintr-o comunitate catolică fundamentalistă. Fata își duce viața zilnică în lumea modernă, dar inima ei Îi aparține lui Iisus. Vrea să-L urmeze, să devină o sfântă și să meargă în Rai - exact ca toți acei copii fără de păcat de care i s-au spus atâtea. Va reuși Christian, un băiat întâlnit la școală, să-i schimbe planurile?