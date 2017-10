PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 10-16 IULIE

Ştire online publicată Vineri, 10 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:MINIONII 3D-DUBLAT (MINIONS 3D) - AG - PREMIERĂV, L-J: 13:45,16:15S, D: 11:00,13:15,15:30Regia:Kyle Balda, Pierre CoffinCu:Sandra Bullock, Jon Hamm, Pierre CoffinGen film: animație, comedie, familieDurata:104 minuteSimpaticii aghiotanți ai lui Gru, transformați în favoriții copiilor de cele două filme Despicable Me, au parte de o animație dedicată lor! Aflăm că minionii au existat încă de la începutul timpurilor, visând mereu să fie în slujba celor mai mari ticăloși ai istoriei. Doar că mulți stăpâni și-au aflat sfârșitul din cauza năzbâtiilor minionilor, iar aceștia rămân singuri și neconsolați... Totul pare a se rezolva când minionul Kevin dă peste Scarlet Overkill (Sandra Bullock), a cărei ambiție e nemăsurată: vrea să conducă peste întreaga lume și să devină prima super-ticăloasă din istorie...SALA 1:TERMINATOR:GENISYS 3D-AP 12-V, L-J:18:30S, D:17:40Regia:Alan TaylorCu:Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason ClarkeGen film: acțiune, aventuri, SFDurata:119 minuteTerminator 5 va fi o cursă infernală pentru John Connor, care va ajuta forțele militare din trecut să lupte împotriva roboților care au găsit o cale de a transporta înapoi în timp și alte mașinării de calibru mai mare.SALA 1:JURASSIC WORLD 3D- AP 12-V, L-J:20:45S, D:20:00Regia:Colin TrevorrowCu:Chris Pratt, Bryce Dallas HowardGen film: acțiune, aventuri, SF, thrillerDurata:130 minuteAu trecut 22 de ani de la evenimentele din Jurassic Park, iar parcul de distracții imaginat de vizionarul John Hammond este acum perfect funcțional. Milioane de turiști au venit anual pe Isla Nublar, plătind prețuri piperate pentru a vedea cu ochii lor dinozaurii readuși la viață de tehnologii revoluționare, dar în ultima vreme numărul vizitatorilor a scăzut. Pentru a crește vânzările, Corporația Patel comandă realizarea unui nou dinozaur. Comportamentul acestuia îi va uimi pe angajații parcului, iar natura va profita curând de ocazie pentru a arăta din nou că nu poate fi controlată de către om...SALA 2:INTORS PE DOS 3D - DUBLAT (INSIDE OUT 3D) - AG - V, L-J:14:15S, D:14:15Regia: Pete Docter, Ronaldo Del CarmenCu: Bill Hader, Amy Poehler, Mindy Kaling, Diane LaneGen film: animație, comedie, dramă, fantasticDurata:102 minuteInside out este povestea lui Riley, o fetiță care este obligată să părăsească locurile natale atunci când tatălui ei i se oferă o slujbă în San Francisco. Ca noi toți, Riley este ghidată în viață de emoțiile sale: Bucuria (Amy Poehler), Frica (Bill Hader), Furia (Lewis Black), Dezgustul (Mindy Kaling) și Tristețea (Phyllis Smith). Emoțiile trăiesc în mintea lui Riley, în Cartierul General. Pe măsura ce Riley încearcă să se adapteze condițiilor din San Francisco, activitatea emoțiilor sale din Cartierul General este dată peste cap de viața tumultoasă a orașului.SALA 2:MINIONII 3D- SUBTITRAT (MINIONS 3D) - AG - PREMIERĂV, L-J:18:45S, D:12:00,18:45Regia:Kyle Balda, Pierre CoffinCu:Sandra Bullock, Jon Hamm, Pierre CoffinGen film: animație, comedie, familieDurata:104 minuteSimpaticii aghiotanți ai lui Gru, transformați în favoriții copiilor de cele două filme Despicable Me, au parte de o animație dedicată lor! Aflăm că minionii au existat încă de la începutul timpurilor, visând mereu să fie în slujba celor mai mari ticăloși ai istoriei. Doar că mulți stăpâni și-au aflat sfârșitul din cauza năzbâtiilor minionilor, iar aceștia rămân singuri și neconsolați... Totul pare a se rezolva când minionul Kevin dă peste Scarlet Overkill (Sandra Bullock), a cărei ambiție e nemăsurată: vrea să conducă peste întreaga lume și să devină prima super-ticăloasă din istorie...SALA 2:TERMINATOR:GENISYS 3D-AP 12-V, L-J:16:30,21:00S, D:16:30,21:00Regia:Alan TaylorCu: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason ClarkeGen film: acțiune, aventuri, SFDurata:119 minuteTerminator 5 va fi o cursă infernală pentru John Connor, care va ajuta forțele militare din trecut să lupte împotriva roboților care au găsit o cale de a transporta înapoi în timp și alte mașinării de calibru mai mare.SALA 3:MAGIC MIKE XXL 2D - AP 12 - AVANPREMIERĂMi, J:19:00Regia:Gregory JacobsCu:Matt Bomer, Kevin Nash, Elizabeth Banks,Channing Tatum, Adam RodriguezGen film: comedie, dramă, muzicalDurata:115 minute„Magic Mike XXL” reia povestea lui Mike, la trei ani după ce a renunțat la promițătoarea sa carieră de stripper. După îndelungi insistențe, acesta acceptă să se întoarcă în trupa de dansatori exotici „Regii din Tampa”, aflată acum în pragul eșecului. Pentru ultimul lor spectacol vor pregăti un show senzațional, în care legendarul Magic Mike va străluci din nou în lumina reflectoarelor.În drumul către grandioasa reprezentație, Mike și colegii lui cunosc noi personaje, redescoperă vechi prietenii și învață mișcări surprinzătoare,care le-ar putea schimba radical viitorul.SALA 3: TED 2/2D –N 15- V, L-Ma:14:00,16:45,19:00,21:15S, D:11:30,13:45,16:00,18:30Mi, J:14:00,16:45,21:15Regia:Seth MacFarlaneCu: Seth MacFarlane, Mark Wahlberg, Amanda SeyfriedGen film: comedieDurata: 120 minuteÎn noul film al lui Seth MacFarlane buclucașul urs de pluș trebuie să dovedească în instanță că este o persoană, astfel încât să se poată căsători cu aleasa inimii lui. Noua aventură a lui Ted și a prietenului său uman John Bennett (Mark Wahlberg) nu are loc doar la tribunal, cei doi eroi fiind implicați și în accidente de tot felul și urmăriri pe viață și pe moarte.SALA 3: SPIOANA 2D (SPY 2D) - AP - 12 -S, D:21:15Regia:Paul FeigCu: Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude LawGen film: comedie Durata:120 minuteSusan Cooper este un analist CIA modest, care lucrează la birou, și eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale ageniei. Dar când partenerul ei iese din reea i un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntară să lucreze sub acoperire ca să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale și să prevenă o criză globalăSALA 4: DIPLOMATIE 2D (DIPLOMACY 2D) - AP 2 -V, L-J: 17:00,21:30S, D: 13:00,15:00,19:00Regia:Volker SchlöndorffCu: André Dussollier, Niels ArestrupGen film: dramăUltima dorință a lui Hitler este să distrugă superba capitală a Franței; cine îl poate opri pe generalul nazist, devenit guvernator al Parisului ocupat, care primește sarcina de a executa infamul ordin? Un mare regizor german și doi mari actori francezi ne propun un răspuns într-un film lansat cu succes la Festivalul de la Berlin de anul acesta.SALA 4: FAMILIA BELIER 2D(LA FAMILLE BELIER 2D)-AG-V, L-J:19:15S, D:16:45,20:45Regia:Eric LartigauCu: Karin Viard, François Damiens, Louane EmeraGen film: comedieDurata:106 minuteToată lumea din familia Paulei este surdă, cu excepția ei. Nu că asta ar fi o problemă. Nu, marea provocare a Paulei este să țină pasul cu programul plin: când nu e la școală, își ajută familia la fermă sau la piață. La școală, Paula se îndrăgostește de Gabriel. Când el se înscrie în corul școlii, se înscrie și ea. Și în secunda când începe să cânte, toți rămân muți. Paula are o voce minunată! Pe măsură ce exersează, pasiunea ei pentru cântat crește. Dar cum ar putea urma acest vis pe care familia ei nu-l înțelege?