PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 5.05.2017 – 11.05.2017

Ştire online publicată Miercuri, 03 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

ALIEN:COVENANT (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Ridley ScottCu:Noomi Rapace, Michael Fassbender,Katherine Waterston, Danny McBride, Billy CrudupGen film:Aventuri,Horror,SF,ThrillerDurata:123 minuteAvând ca destinație o planetă dintr-o parte indepărtată a galaxiei, echipajul navei colonie Covenant descoperă ceea ce ei cred că este un paradis neexplorat, dar este de fapt o lume întunecată si periculoasă al cărei unic locuitor este sinteticul David (Michael Fassbender), supraviețuitorul expediției eșuate a navetei Prometheus.Miercuri:19:15Joi:19:15DEEP-DEEP:O AVENTURA NESFARSITA (AG) 3D DUBLAT ROMANAAVANPREMIERARegia:Julio SotoCu:Jess Harnell, Phil LaMarr, Jeff BennettGen film:AnimațieDurata:92 minuteAnimația „Deep: O aventură nesfârșită” îi va cuceri pe cei mici cu o călătorie plină de umor, culoare și magie tocmai în adâncul oceanului, printre creaturi marine nemaivăzute și peisaje spectaculoase.Plasată într-un viitor îndepărtat în care oamenii au părăsit planeta acoperită aproape în totalitate de apă, micul Deep este o caracatiță în căutarea aventurii alături de cei doi prieteni ai săi: Evo – peștele undițar și Alice – crevetele nevrotic. În anul 2100, aceștia împreună cu alte câteva înotătoare ciudate par a fi singurele vietăți care mai dau culoare clădirilor întunecate de sub apă. Însă un cutremut le distruge căminul, iar cei trei amici pornesc în sfârșit în aventura la care visau, cu speranța că vor găsi salvarea în New York-ul scufundat.Sambata :12:00Duminica:12:00GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2-GARDIENII GALAXIEI VOL. 2 (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:James GunnCu:Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell, Dave Bautista, Bradley CooperGen film:Acțiune,SFDurata:137 minutePersonajele principale încearcă să ajunga la limitele exterioare ale cosmosului. Gardienii trebuie să se lupte pentru a-și putea întreține familia nou formată. În acest timp, ei descoperă misterele care înconjoară originea lui Peter Quill.Vineri:14:15,16:45,20:15,21:15Sambata: 14:15,16:45,20:15,21:15Duminica: 14:15,16:45,20:15,21:15Luni: 16:45,19:00,21:15Marti: 16:45,19:00,21:15Miercuri: 14:15,16:45,20:15,21:30Joi: 16:45,19:00,21:30THE CIRCLE –THE CIRCLE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:James PonsoldtCu:Emma Watson, Tom HanksGen film:Dramă,SF,ThrillerDurata:110 minuteCândva în viitor, Mae (Watson) se angajează la The Circle, un gigant tehnologic ce oferă o experiență completă clienților săi, îmbinând revoluționar facilități social media, dar și platforme pentru cumpărături online și creând o identitate online completă și extrem de transparentă, pe principiul "secretele sunt minciuni". Doar că, evident, această identitate presupune renunțarea la orice formă de intimitate, iar Mae se va trezi curând fugind de tehnologia omniprezentă.Vineri:17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 21:40Marti: 21:40Miercuri: 17:00Joi: 21:40VARA S-A SFARSIT (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Radu PotcoavăCu:Ofelia Popii, Nicholas Bohor, Dan HurducGen film:DramăDurata:105 minuteAcțiunea filmului se desfășoară pe fondul eclipsei totale de Soare ce a avut loc în anul 1999 și surprinde începutul prieteniei dintre Mircea și Alex, doi puști ce-și petrec vacanța de vară la Cernavodă, pe malul Dunării. Pe măsură ce legătura dintre cei doi devine din ce în ce mai strânsă, Mircea (Nicholas Bohor) acceptă să-l ajute pe Alex (Dan Hurduc) să-și șantajeze tatăl absent înscenându-și răpirea, fără să-și dea seama de consecințele pe care jocul lor le-ar putea avea.Vineri:18:30,20:30Sambata: 18:30,20:30Duminica: 18:30,20:30Luni: 18:30,20:30Marti: 18:30,20:30Miercuri: 18:30,20:30Joi: 18:30,20:30THE SPACE BETWEEN:MARIA ABRAMOVIE AND BRAZIL-DINCOLO DE ZONA DE COMFORT:MARIA ABRAMOVIC IN BRAZILIA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Marco Del FiolCu:Marina AbramovicGen film:Aventuri,Biografic,Documentar,MisterDurata:86 minuteÎn căutarea vindecării spirituale și a inspirației, artista Marina Abramoviæ călătorește prin Brazilia, vizitează locuri încărcate spiritual, ia parte la ritualuri sacre și explorează limitele dintre artă, spiritualitate și conștiință. Cât de departe va merge pentru a-și crea opera de artă?Vineri:16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30UNFOGETTABLE-OBSESIA TRECUTULUI (N-15) 2DRegia:Denise Di NoviCu:Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff StultsGen film:Dramă,ThrillerDurata:100 minuteHeigl este Tessa Connover, o femeie superbă și ambițioasă, recent divorțată care încearcă să se împace cu ideea că fostul ei soț și-a refăcut viața alături de o altă femeie. David și-a adus logodnica nu doar în casa unde au locuit împreună, ci și în viața fetiței lor, Lilly. Pe de altă parte, traumatizată de o experiență violentă din trecut, Julia (Rosario Dawson) face eforturi mari pentru a se ridica la nivelul așteptărilor în calitate de soție și mamă vitregă. Împinsă de o gelozie patologică, Tessa duce totul la extreme să o îndepărteze pe Julia și să îi facă viața un calvar.Vineri:19:20Sambata: 19:20Duminica: 19:20Luni: 19:20Marti: 19:20RICHARD THE STORK-BARZOIUL RICHARD (AG) 3D DUBLATRegia:Toby Genkel, Reza MemariCu:Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marcus Off, Jimmy ZoppiGen film:Animație,AventuriDurata:85 minuteRichard este un vrăbioi care e adoptat și crescut de o familie de berze. Cu timpul, ajunge să fie convins că și el este barză, dar, când berzele, păsări migratoare, o pornesc spre Africa atunci când vine iarna, Richard își dă seama că are o problemă. Decis să nu se lase înfrânt, Richard pornește pe urma familiei sale adoptive, așa cum poate: cu autobuzul, cu mașina, cu trenul, cu vaporul. În aventurile sale extraordinare, Richard e însoțit de o bufniță excentrică și un papagal iubitor de muzică disco. Va reuși el, oare, să dovedească familiei berzelor că e și el demn să poarte numele lor?Vineri:13:45,15:30Sambata: 13:45,15:30Duminica: 13:45,15:30Miercuri: 13:45,15:30PERFETTI SCONOSCIUTI-COMPLET STRAINI (AP12) 2DRegia:Paolo GenoveseCu:Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio MastandreaGen film:Comedie,DramăDurata:97 minuteFiecare dintre noi are trei vieți: o publică, una privată și una secretă.În timpul unei cine, un grup de prieteni decide să facă un fel de joc adevăr sau provocare, prin punerea telefoanelor mobile pe masă. Pe durata cinei, mesajele și apelurile telefonice sunt partajate între ei, făcându-și publice unul altuia secretele.Sambata: 12:00Duminica: 12:00Luni: 16:00Marti: 16:00Joi: 16:00FAST&FURIOUS 8-FURIOS SI IUTE 8 (AP-12) 2DRegia:F. Gary GrayCu:Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel,Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson,Charlize TheronGen film:Acțiune,ThrillerDurata:136 minuteDupă Fast & Furious 7, unul din filmele care au ajuns cel mai rapid la 1 miliard de dolari încasări internaționale, și cel de-al șaselea titlu cu cele mai mari încasări din istorie, vine cel mai nou capitol din cea mai populară și mai îndrăgită serie din toate timpurile: FURIOS ȘI IUTE 8.Acum, Dom și Lett sunt în luna de miere, Brian și Mia s-au retras din acțiune, iar restul echipei a fost exonerată de orice vină. Cu toții par să ducă o viață cât de cât normală. Dar, când o femeie misterioasă (Charlize Theron), îl seduce pe Dom să intre în lumea interlopă, acesta pare că nu mai are scăpare, și, când acesta ajunge să-i trădeze pe cei care îi erau cei mai apropiați, cu toții vor fi supuși unor încercări cum nu și-au imaginat vreodată.De pe plajele din Cuba, trecând prin străzile din New York, și ajungând tocmai pe tărâmurile înghețate ale Mării Barenț, echipa noastră de elită va traversa tot globul pentru a opri un anarhist în planurile sale de a dezlănțui haosul asupra întregii lumi, dar și pentru a-l aduce înapoi acasă pe cel care i-a făcut să devină o familie.În FURIOS ȘI IUTE 8, lui Vin Diesel i se alătură o distribuție stelară, formată din Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky și Kurt Russell. Alături de nou-venita Charlize Theron îi vom regăsi pe Scott Eastwood și pe multipremiata cu Oscar, Helen Mirren. Filmul e regizat de F. Gary Gray (Straight Outta Compton), și produs de Neal H. Moritz, Michael Fottrell și Vin Diesel.Vineri:14:00,19:00Sambata: 14:00,19:00Duminica: 14:00,19:00Luni: 18:30Marti: 16:00, 17:15,20:15Miercuri: 18:30Joi: 18:30THE BOSS BABY-THE BOSS BABY:CINE-I SEF ACASA (AG) 3D DUBLATRegia:Tom McGrathCu:Kevin Spacey, Alec BaldwinGen film:ComedieDurata:97 minuteUn copil în costum și cu servietă face echipă cu fratele lui mai mare de 7 ani pentru a opri complotul mișelesc al directorului general al Puppy Co.Sambata: 12:15Duminica: 12:15RABBIT SCHOOL-SCOALA IEPURASILOR (AG) 2DDUBLATRegia:Ute von Münchow-PohlCu:Noah LeviGen film:Animație,FamilieDurata:79 minuteMax, un iepure de oraș ajunge din întâmplare într-o școală de modă veche, de unde nu poate pleca până nu deprinde arta unui adevărat iepure de Paște. Programul de pregătire este destul de sever, dar are norocul de a o avea alături pe Emmy, iar lupta cu vulpile viclene nu face decât să-i testeze curajul și încrederea în prieteni.Vineri:14:30Sambata: 12:30,14:30Duminica: 12:30,14:30Miercuri: 14:30