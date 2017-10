PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 29.09.2017-05.10.2017

Ştire online publicată Miercuri, 27 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

HOME AGAIN-CUM SA FACI CA S-O DESFACI? (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Hallie Meyers-ShyerCu:Reese Witherspoon, Nat Wolff, Lake Bell, Pico Alexander, Michael SheenGen film:Comedie,Dramă,Romantic,DragosteDurata:97 minuteCum să faci ca s-o desfaci? e o comedie romantică modernă cu Reese Winterspoon în rolul lui Alice Kinney, recent separată de soțul ei (Michael Sheen). Alice decide să înceapă o viață nouă și se mută înapoi în orașul său natal, Los Angeles, împreună cu cele două fetițe ale ei. În seara aniversării celor 40 de ani, Alice cunoaște trei tineri cineaști aspiranți care aveau nevoie disperată de un loc unde să locuiască. Ea acceptă ca cei trei să locuiască temporar în casa ei de oaspeți, dar acest aranjament va avea urmări neașteptate. Noua “familie” a lui Alice, dar și noua ei idilă romantică amenință să se transforme într-un dezastru când aceasta se trezește la ușă cu fostul ei soț, care s-a întors cu bagaje cu tot să reia relația întreruptă.Cum să faci ca s-o desfaci? e o comedie despre dragoste, prietenie, și familiile pe care ni le formăm. Dar are și o lecție de viață extrem de importantă: să o iei de la început nu e o treabă de începător...Miercuri:21:20Joi:21:20HAPPY FAMILY-FAMILIA MONSTRULESCU (AG) 3D DUBLATAVANPREMIERARegia:Holger TappeCuEmily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay, Catherine Tate, Jason IsaacsGen film:Animație,Comedie,Familie,HorrorDurata:96 minuteAcest film este departe de a fi fericită. Mama, Emma (Emily Watson), are o librărie în prag de faliment, tatăl, Frank (Nick Frost), e complet epuizat de muncă, fiica, Fay (Jessica Brown Findlay), trece prin acea perioadă grea tipică adolescenței și pică examenele, iar fiul, Max, e prea inteligent pentru binele lui, așa că e hărțuit la școală. Nu e nicio mirare, așadar, că aceștia se ceartă tot timpul! Și, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, cei patru ajung la o petrecere de Haloween, îmbrăcați în costumele specifice acestei sărbători, dar, în loc să petreacă, sunt blestemați de o vrăjitoare rea, pe nume Baba Yaga (Catherine Tate). Într-o clipită, costumele lor devin realitate, iar Emma e un vampir, Fay, o mumie bandajată din cap până-n picioare, Max e un vârcolac mic și păros, iar Frank este, desigur, monstrul lui Frankestein. Familia se vede acum nevoită să se unească pentru a putea să o găsească pe vrăjitoare și s-o oblige să rupă vraja.Miercuri:14:00Joi:16:15FLATLINERS-LINIA MORTII (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Niels Arden OplevCu:Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiefer SutherlandGen film:Dramă,Horror,SF,ThrillerDurata:109 minuteÎntr-o încercare temerară de a afla ce ne așteaptă pe toți după moarte, câțiva prieteni, colegi la Medicină, concep un plan prin intermediul căruia, unul câte unul, să-și provoace oprirea temporară a oricărei activități cerebrale, pentru a "simți" moartea înainte de a fi readuși la viață. Unii dintre ei sunt "uciși" și apoi înviați cu amintiri extrem de puternice, iar experimentul este considerat un succes.Dar, deși pare că au câștigat mai mult decât își propuseseră inițial, trecutul pur și simplu da buzna peste ei, bântuindu-i.Vineri:14:30,21:00Sambata:21:00Duminica:21:00Luni:19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15BREAKING NEWS-BREAKING NEWS (AP-12)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Iulia RuginăCu:Dorin Andone, Dorian Boguta, Ioana Flora,Voica Oltean, Andi VasluianuGen film:DramăDurata:81 minuteDupă moartea tragică a operatorului său, reporterul Alex Mazilu face un reportaj in memoriam despre viața acestuia. Cu trei zile înainte de Crăciun, într-un orășel de pe litoralul Mării Negre, Alex pune laolaltă puzzle-ul existenței lui, totul văzut prin ochii încercatei lui fiice adolescente. În încercarea de a compensa moartea fostului coleg, Alex îi ia, pe nesimțite, locul.Vineri:14:45,16:45,19:15,21:10Sambata: 13:00,16:45,19:15,21:10Duminica: 13:00,16:45,19:15,21:10Luni:16:45,18:45Marti: 16:45,18:45Miercuri: 14:45,16:45,21:10Joi: 16:45,18:45BORG VS. MCENROE-BORG VS. MCENROE:INFRUNTAREA SECOLULUI (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Janus Metz PedersenCu:Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, David BamberGen film:Dramă,SportDurata:100 minutePovestea reală a duelului legendar dintre cei doi monștri sacri ai tenisului mondial din cadrul turneului de la Wimbledon din 1980, când cei doi au schimbat istoria tenisului și s-au transformat în legende ale acestui sport, în ciuda tuturor obstacolelor și a prețului plătit.Vineri: 18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45THE LEGO NINJAGO MOVIE/ThLEGO NINJAGO-FILMUL (AG) 3D DUBLATRegia:Charlie Bean, Bob Logan, Paul FisherCu:Olivia Munn, Justin Theroux, Kumail Nanjiani,Dave Franco, Jackie Chan, Michael PeñaGen filmlAcțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:102 minuteO țară îndepărtată este amenințată de întuneric. În acest loc numit Ninjago, forțele răului și ale binelui se vor confrunta într-o aventură epică și distractivă. Dispuși să își riște viața pentru a apăra orașul Ninjago cu onoare, o echipă de șase tineri nedisciplinați va trebui să demonstreze că nu sunt doar niște adolescenți obișnuiți de liceu, ci niște războinici secreți înzestrați cu abilități deosebite. Instruiți de înțeleptul maestru veteran Sensei Wu, și conduși de Lloyd alias Ninja Green, Jay, Kai, Cole, Zane și Nya vor încerca să-și protejeze orașul de monștri, roboți gigant, dragoni și alte personaje negative cibernetice. Problema? Printre dușmanii săi se află Garmadon, care se întâmplă să fie tatăl tânărului Ninja Green. Tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, această confruntare epică va testa o echipă de ninja indisciplinați, care trebuie să învețe să-și controleze ego-urile lor și să lucreze împreună pentru a-și elibera adevărata lor putere.Vineri:14:15Sambata: 12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 14:15Joi: 16:30WELCOME TO GERMANY-BUN VENIT IN GERMANIA (AP-12) 2DRegiaSimon VerhoevenCu:Senta Berger, Heiner LauterbachGen film:Comedie,DramăDurata116 minuteO familie înstărită din München oferă găzduire unui refugiat, Diallo din Nigeria. Acesta își curând prieteni printre membrii familiei, dar prezența lui este o adevărată provocare, mai ales când vine vorba de rasism, birocrație sau suspiciuni de acte de violență.Vineri:14:10,21:15Sambata: 14:10,21:15Duminica: 14:10,21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi: 21:15UN PAS IN URMA SERAFIMILOR (N-15) 2DRegia:Daniel SanduCu:Stefan Iancu, Vlad Ivanov, Cristian Bota, Toto DumitrescuGen film:DramăDurata:150 minuteFilmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Inițial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv; nu după multă vreme, el și alți trei colegi sunt etichetați de consiliul școlii drept elevi-problemă. Prinși în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor laic viclean și corupt, elevii învață că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.Vineri:18:30Sambata: 18:30Duminica: 18:30Luni: 20:30Marti: 20:30Miercuri: 18:30Joi: 20:30VICTORIA AND ABODUL-VICTORIA SI ABDUL (AP-12) 2DRegia:Stephen FrearsCu:Judi Dench, Michael Gambon, Olivia WilliamsGen film:DramăPovestea extraordinară a unei prietenii ieșite din tiparele vremii dintre regina Victoria (Judi Dench, laureată Oscar), aflată în ultimii ani ai existenței sale, și Adbul Karim (Ali Fazal), un funcționar venit din India pentru a lua parte la Jubileu de Aur al reginei, și care va deveni favoritul acesteia, șocând, astfel curtea regală.Din momentul în care regina va începe să nesocotească toate regulile și restricțiile care i le impuneau poziția pe care o de deținea de atâta vreme, între cei doi se leagă o prietenie neașteptată și bazată pe devotament, pe care absolut toți membrii curții sau ai anturajului reginei vor face tot posibilul să o distrugă.Vineri:17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 21:20Marti: : 21:20Miercuri: 17:00KINGSMAN:THE GOLDEN CIRCLE-KINGSMAN:CERCUL DE AUR (AP-12) 2DRegia:Matthew VaughnCu:Taron Egerton, Channing Tatum, Colin Firth,Poppy Delevingne, Mark Strong, Jeff BridgesGen film:Acțiune,Aventuri,ComedieDurata:141 minuteÎn Kingsman: Cercul de Aur, eroii noștri fac față unor noi provocări. Atunci când sediul agenției este distrus iar lumea devine ostatică, călătoria lor îi conduce către Statesman, o organizație de spionaj în America.În această aventură în care se testează limitele puterii și inteligenței agenților lor, aceste două organizații secrete de elită duc lupta împotriva unui inamic nemilos, pentru a salva lumea, ceva ce devine o obișnuință pentru Eggsy.Vineri:16:00,20:45Sambata: 16:00,20:45Duminica: 16:00,20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 16:00,20:45Joi: 20:45TULIP FEVER:FEBRA LALELELOR (AP-12) 2DRegia:Justin ChadwickCu:Cara Delevingne, Dane DeHaan, Alicia Vikander, Christoph Waltz, Zach GalifianakisGen film:Dramă,Romantic,DragosteDurata:107 minuteArtistul Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) se îndrăgostește de o frumoasa Sophia (Alicia Vikander), o tânără căsătorită căreia fusese însărcinat să-i realizeze un portret în perioada maniei lalelelor din Amsterdamul secolului al XVII-lea.Sambata: 14:30Duminica: 14:30Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 14:30Joi: 17:00AMERICAN ASSASSIN-ASASIN AMERICAN (N-15) 2DRegia:Michael CuestaCu:Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor KitschGen film:Acțiune,ThrillerDurata:112 minuteCu mult înainte să devină cel mai mare coșmar al teroriștilor, înainte să fie invidiat în secret, dar lăudat în public de politicieni, super agentul Mitch Rapp a fost doar un tânăr atlet talentat fără probleme... însă tragedia l-a lovit pe neașteptate. După nefericita întâmplare, Rapp este salvat din cenușă și recrutat pentru un nou început într-un program operațional secret de elită. Acum este un alt om cu o misiune de recuperare extrem de importantă.Vineri:16:30,19:00Sambata: 16:30,19:00Duminica: 16:30,19:00Luni: 16:15,18:30Marti: 16:15,18:30Miercuri: 16:30,19:00Joi: 18:30PARIS PIEDS NUS –PIERDUTI IN PARIS (AG) 2DRegia:Dominique Abel, Fiona GordonCu:Dominique AbelGen film:ComedieDurata:83 minuteFiona ajunge la Paris pentru prima dată, pentru a-i veni în ajutor mătușei sale Martha, căreia vârsta înaintată și miopia îi joacă feste. Este începutul unei curse nebunești, la care se autoinvită Dom, locuitor al străzii, pe cât de egoist, pe atât de incapabil în a-și exprima sentimentele.Sambata: 14:45Duminica: 14:45JUNGLE BUNCH-PTRULA JUNGLEI (AG) 2D DUBLAT RORegia:David AlauxCu:Paul Borne, Philippe Bozo, Pascal Casanova,Emmanuel Curtil, Michel MellaGen film:Animație,FamilieDurata:97 minuteMaurice e un pinguin cu suflet de... tigru! Crescut de o tigroaică, acest pinguin nu a devenit deloc un împiedicat, ci un adevărat profesionist în artele marțiale Kung Fu. Acum, împreună cu prietenii lui din Patrula Junglei, Maurice are planuri mari: vrea ca în junglă să domnească ordinea și dreptatea, exact ca pe vremea când mama lui era la conducere. Dar Igor, un koala diabolic, înconjurat de babuinii săi mercenari nu tocmai iuți la minte, are și el planurile lui: să distrugă jungla. E timpul ca Patrula Junglei să intre în acțiune!Sambata: 12:30Duminica: 12:30