PROGRAM CITYPLEX CONSTANŢA 29.07.2016 – 04.08.2016

PROGRAM CITYPLEX CONSTANȚA 29.07.2016 – 04.08.2016

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

SUICIDE SQUAD-BRIGADA SINUCIGASILOR (N-15)3D AVANPREMIERĂRegia:David AyerCu:Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Cara Delevingne, Ben AffleckGen film:Acțiune,Crimă,FantasticDurata:122 minuteSunt celebri pentru faptele lor rele și pentru anarhia pe care o provoacă oriunde ar ajunge, dar guvernul Statelor Unite a reușit să-i prindă și să-i vâre după gratii. Pentru a-și micșora pedeapsa, nelegiuiții acceptă sinucigașe misiuni sub acoperire, conștienți că eșecul înseamnă moartea. După ce și-au folosit puterile și inteligența pentru rău, Joker-ul, Harley Quinn, Deadshot și colegii lor vor lupta de data aceasta de partea binelui.Miercuri:20:45Joi:20:45THE SECRET LIFE OF PETS-SINGURI ACASA (AG)3D AVANPREMIERĂRegia:Yarrow Cheney, Chris RenaudCu:Louis C.K., Kevin Hart, Jenny Slate, Hannibal Buress, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Dana Carvey, Albert BrooksGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:90 minuteIllumination Entertainment și Universal Pictures prezintă cel de-al cincilea lor proiect comun, animația SINGURI ACASĂ, o comedie despre ce fac animăluțele noastre de companie după ce noi plecăm la serviciu sau la școală zi de zi.Superstarurile Eric Stonestreet și Kevin Hart debutează ca voci de animație de lung metraj, și lor li se alătură Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress și Albert Brooks.Producători sunt Chris Meledandri, fondator și CEO Illumination, împreună cu Janet Healy, colaboratoarea sa de lungă durată, iar regizori sunt Chris Renaud (Despicable Me, Despicable Me 2) și Yarrow Cheney. Scenariul le aparține lui Brian Lynch, Cinco Paul & Ken Daurio.Sambata:16:00-dublatDuminica:16:00-dublatMiercuri:14:30-dublatJoi:14:30-dublatGHOSTBUSTERS-VÂNĂTORII DE FANTOME (AP-12) 3D PREMIERĂRegia:Paul FeigCu:Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris HemsworthGen film:Acțiune,Comedie,SFDurata:116 minuteVânătorii de fantome își face din nou apariția mult-așteptată, într-un format nou și cu o distribuție plină de personaje proaspete și amuzante. La treizeci de ani de la momentul când filmul original al seriei a luat pe sus sălile de cinematograf din toată lumea, regizorul Paul Feig își prezintă viziunea sa asupra acestei comedii supranaturale, în compania unora dintre cei mai simpatici actori ai prezentului – Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones și Chris Hemsworth. În vara aceasta ei vor descinde din marele ecran pentru a salva lumea!Vineri:19:00Sambata:14:30,19:00Duminica:14:30,19:00Luni:19:00Marti:19:00Miercuri:19:00Joi:19:00JASON BOURNE-JASON BOURNE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paul GreengrassCu:Tommy Lee Jones, Matt Damon, Julia Stiles,Alicia VikanderGen film:Acțiune,ThrillerDurata:123 minuteMatt Damon se întoarce în Jason Bourne, în cel mai memorabil rol din cariera sa. Paul Greengrass, regizorul a două dintre filmele din serie, Supremația lui Bourne și Ultimatumul lui Bourne, se întoarce, de asemenea, în fruntea echipei din spatele camerelor de filmat, pentru a regiza noul capitol care îl găsește pe protagonist forțat să iasă din umbră.Alături de Matt Damon îi vom vedea pe Alicia Vikander, Vincent Cassel și Tommy Lee Jones, și ne vom reîntâlni cu Julia Stiles. Producători sunt Frank Marshall și Jeffrey Weiner, de la Captivate Entertainment, alături de Greengrass, Damon, Gregory Goodman și Ben Smith. Bazat pe personajele create de Robert Ludlum, scenariul e scris de Greengrass și Christopher Rouse.Vineri:14:15,18:45,21:15Sambata:12:00,16:30,21:00Duminica: 12:00,16:30,21:00Luni:18:45,21:15Marti:18:45,21:15Miercuri:14:15,18:45,21:15Joi: 14:15,18:45,21:15BAD MOMS-MAME BUNE SI NEBUNE (N-15) 2D PREMIERĂRegia:Scott Moore, Jon LucasCu:Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jada Pinkett Smith, Christina ApplegateGen film:ComedieDurata:101 minuteScenariștii filmului „Marea Mahmureală” aduc pe marile ecrane o nouă comedie nonconformistă „Mame bune și nebune”, în care Mila Kunis, Kristen Bell și Annie Mumolo sunt hotărâte să renunțe la prejudecăți, în favoarea distracției.Aparent, Amy (Kunis) are o viață perfectă: o căsnicie fericită, copii isteți, o casă minunată și o carieră în ascensiune. Cu toate acestea, muncește mult, se ocupă de gospodărie și este pe punctul de a ceda nervos din cauza epuizării.Sătulă să respecte toate regulile impuse de societate, aceasta face echipă cu alte două mame depășite de realitate, în misiunea de a se elibera de responsabilitățile convenționale. Acțiunile lor iresponsabile, nepotrivite pentru orice mamă, aduc trioul de belea în conflict deschis cu grupul mamelor perfecte de la școală și reprezentanta acestora. Rezultatul va stârni hohote de râs...Vineri:17:00,21:20Sambata: 17:00,21:20Duminica: 17:00,21:20Luni: 17:00,21:20Marti: 17:00,21:20Miercuri: 17:00,21:20Joi: 17:00,21:20STAR TREK BEYOND:STAR TREK:DINCOLO DE INFINIT! (AP-12) 3DRegia:Justin LinCu:Zoe Saldana, Zachary Quinto, Simon Pegg,Karl Urban, Idris Elba, Chris PineGen film:Acțiune,Aventuri,SF,ThrillerDe data aceasta echipajul navei Enterprise are de înfruntat inamici noi în vastul spațiu cosmic încă neexplorat. În această nouă aventură echipajul va ajunge "acolo unde nu a mai ajuns nimeni, în căutarea lumilor noi și a noilor civilizații", dincolo de orice Univers cunoscut, în binecunoscutul spirit al francizei Star Trek.Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho si Anton Yelchin iși reiau rolurile din primele două filme. Idris Elba și Sofia Boutella întregesc distribuția stelară a noii aventuri Star Trek. Justin Lin preia rolul de regizor de la J.J. Abrams, care rămâne în universul creat de Gene Roddenberry ca producător al filmului.Vineri:18:30,20:45Sambata: 18:30,20:45Duminica: 18:30,20:45Luni: 18:30,20:45Marti: 18:30,20:45Miercuri: 18:30Joi: 18:30SKIPTRACE-DETECTIVUL, MAFIA ȘI CARTOFORUL (N-15) 2D Regia:Renny HarlinCu:Jackie Chan, Bingbing Fan, Johnny KnoxvilleGen film:Acțiune,ComedieDurata:107 minuteSkiptrace e povestea lui Bennie Chan (Jackie Chan), un detectiv din Hong Kong care e pe urmele infamului șef al mafiei Victor Wong de peste un deceniu. Când nepoata lui Bennie, Samantha (Bingbing Fan), intră în belele cu sindicatul crimei condus de Wong, Bennie se decide să-l găsească pe cel din cauza căruia a ajuns Samantha în această situație. Acesta e nimeni altul decât șmechreașul cartofor Connor Watts (Johnny Knoville).Dar Bennie descoperă repede că, dacă îl aduce pe Connor înapoi în Hong Kong va rezolva mai mult decât problemele nepoatei sale; Connor știe lucruri despre Victor Wong care, odată expuse, l-ar arunca pentru totdeauna după gratii pe omul de afaceri corupt.Pornind într-o cursă contracronometru ca să-l predea pe Connor în Hong Kong, cei doi parteneri improbabili au parte de o aventură pe cât de incitantă, pe atât de periculoasă, care înconjoară tot globul, din munții Mongoliei până în deșertul Gobi.Vineri:16:30Sambata: 14:15,18:45Duminica: 14:15,18:45Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30FRANCOFONIA-FRANCOFONIA (AG) 2D PREMIERĂRegia:Aleksandr SokurovCu:Vincent Nemeth, Benjamin Utzerath, Louis-Do de LencquesaingGen film:Documentar,Dramă,IstoricDurata:90 minuteA mai trecut un veac pe bătrânul continent... Armate numeroase zdrobesc inima civilizației, iar salvele de tun își iau din nou tributul. În vâltoarea masacrului și distrugerii, sunt șterse de pe fața pământului toate lucrurile mărețe, magnifice și sacre, tot ce a fost construit în milioane de minute și ore de muncă asiduă. Jacques Jaujard și Contele Franziskus Wolff Metternich au colaborat pentru a proteja și păstra valoarea inestimabilă a Muzeului Luvru. Aleksandr Sokurov le spune povestea. El explorează relația dintre artă și putere și se întreabă ce ne spune arta despre noi înșine, chiar în mijlocul unuia dintre cele mai devastatoare conflicte cu care s-a confruntat omenirea.Vineri:15:15,19:15Sambata: 15:15,19:15Duminica: 15:15,19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 15:15,19:15Joi: 15:15,19:15ICE AGE COLLISION COURSE -EPOCA DE GHEATA:PLOAIE DE METEORITI (AG) 3D DUBLAT ȘI SUBTITRAT Regia:Mike Thurmeier, Galen T. ChuCu:Ray Romano, Nick Offerman, John Leguizamo,Jennifer Lopez, Denis Leary, Adam DevineGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:99 minuteAcțiunea este declanșată de nimeni altul decât Scrat, care ajunge în Spațiu și declanșează o succesiune de evenimente care nu sunt neapărat de bun augur pentru îndrăgiții eroi Ice AgeVineri:14:00-dublatSambata:11:45,13:45-dublatDuminica: 11:45,13:45-dublatLuni: 16:00-dublatMarti: 16:00-dublatMiercuri : 13:45-dublat, 16:00-subtitratJoi: 13:45-dublat, 16:00-subtitratTHE LEGEND OF TARZAN - LEGENDA LUI TARZAN (AP-12) 3DRegia:David YatesCu:Samuel L. Jackson, Margot Robbie, John Hurt,Alexander SkarsgårdGen film:Acțiune,AventuriDurata:109 minuteAu trecut ani și ani de când cel cunoscut drept Tarzan (Alexander Skarsgard) a lăsat în urmă jungla din Africa pentru o viață rafinată alături de soția sa, Jane (Robbie). De această dată, a fost invitat din nou în Congo, pentru a servi ca emisar al Parlamentului, deloc conștient de faptul că este doar un pion într-un plan complex, determinat de lăcomie și răzbunare și pus în mișcare de căpitanul Leon (Waltz). Însă căpitanul și acoliții lui nu au habar de ceea ce sunt pe cale să dezlănțuie.Vineri: 16:00REMEMBER - RĂZBUNAREA AMINTIRILOR (AP-12) 2DRegia:Atom EgoyanCu:Martin Landau, Dean Norris, Christopher PlummerGen film:Dramă,ThrillerDurata:95 minuteRemember, thriller-ul regizat de Atom Egoyan în care Christopher Plummer joacă rolul principal, este un film cu potențial de Oscar ce i-ar putea aduce lui Plummer un al doilea trofeu (l-a câștigat pe primul pentru rolul secundar din Beginners, în 2012).Intriga se concentrează pe Zev, personajul lui Plummer, care este trimis în misiunea de a răzbuna o ororare din cel mai întunecat capitol al istoriei moderne, după ce descoperă că gardianul nazist care i-a ucis familia în urmă cu 70 de ani trăiește acum în America sub o identitate falsă. Martin Landau, Henry Czerny și Dean Norris fac și ei parte din distribuțieVineri:17:15,20:55Sambata: 13:15, 17:15,20:55Duminica: 13:15, 17:15,20:55Luni: 17:15,20:55Marti: 17:15,20:55Miercuri: 17:15,20:55Joi: 17:15,20:55FINDING DORY - ÎN CĂUTAREA LUI DORY (AG) 3D DUBLAT Regia:Andrew StantonCu:Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane KeatonGen film:Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:103 minuteAcțiunea are loc la aproximativ un an de la întâmplările filmului original, Finding Nemo, și îi are ca participanți pe Marlin (Albert Brooks), Nemo și Gașca din Acvariu, printre alții. Locul peripețiilor lor va fi de data aceasta lungul coastei californiene, iar în poveste își vor face loc o serie de personaje noi. Dory se va reîntâlni cu cei dragi ei și va învăța între timp și câteva lucruri esențiale despre importanța familiei.Vineri: 14:30-DUBLATSambata: 12:15-DUBLATDuminica: 12:15-DUBLAT