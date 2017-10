PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 28.04.2017 – 04.05.2017

Ştire online publicată Miercuri, 26 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2-GARDIENII GALAXIEI VOL. 2 (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:James GunnCu:Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell, Dave Bautista, Bradley CooperGen film:Acțiune,SFDurata:137 minutePersonajele principale încearcă să ajunga la limitele exterioare ale cosmosului. Gardienii trebuie să se lupte pentru a-și putea întreține familia nou formată. În acest timp, ei descoperă misterele care înconjoară originea lui Peter Quill.Joi:20:15UNFOGETTABLE-OBSESIA TRECUTULUI (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Denise Di NoviCu:Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff StultsGen film:Dramă,ThrillerDurata:100 minuteHeigl este Tessa Connover, o femeie superbă și ambițioasă, recent divorțată care încearcă să se împace cu ideea că fostul ei soț și-a refăcut viața alături de o altă femeie. David și-a adus logodnica nu doar în casa unde au locuit împreună, ci și în viața fetiței lor, Lilly. Pe de altă parte, traumatizată de o experiență violentă din trecut, Julia (Rosario Dawson) face eforturi mari pentru a se ridica la nivelul așteptărilor în calitate de soție și mamă vitregă. Împinsă de o gelozie patologică, Tessa duce totul la extreme să o îndepărteze pe Julia și să îi facă viața un calvar.Vineri:16:15,18:30,20:45Sambata: 16:15,18:30,20:45Duminica: 16:15,18:30,20:45Luni: 16:15,18:30,20:45Marti: 18:30,20:45Miercuri: 16:15,18:30,20:45Joi: 18:30,20:45RICHARD THE STORK-BARZOIUL RICHARD (AG) 3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Toby Genkel, Reza MemariCu:Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marcus Off, Jimmy ZoppiGen film:Animație,AventuriDurata:85 minuteRichard este un vrăbioi care e adoptat și crescut de o familie de berze. Cu timpul, ajunge să fie convins că și el este barză, dar, când berzele, păsări migratoare, o pornesc spre Africa atunci când vine iarna, Richard își dă seama că are o problemă. Decis să nu se lase înfrânt, Richard pornește pe urma familiei sale adoptive, așa cum poate: cu autobuzul, cu mașina, cu trenul, cu vaporul. În aventurile sale extraordinare, Richard e însoțit de o bufniță excentrică și un papagal iubitor de muzică disco. Va reuși el, oare, să dovedească familiei berzelor că e și el demn să poarte numele lor?Vineri:13:45,15:30Sambata: 12:00,13:45,15:30Duminica: 12:00,13:45,15:30Luni: 13:45,15:30,18:00Marti: 15:30Miercuri: 13:45,15:30,18:00Joi: 15:30PERFETTI SCONOSCIUTI-COMPLET STRAINI (AP12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paolo GenoveseCu:Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio MastandreaGen film:Comedie,DramăDurata:97 minuteFiecare dintre noi are trei vieți: o publică, una privată și una secretă.În timpul unei cine, un grup de prieteni decide să facă un fel de joc adevăr sau provocare, prin punerea telefoanelor mobile pe masă. Pe durata cinei, mesajele și apelurile telefonice sunt partajate între ei, făcându-și publice unul altuia secretele.Vineri:19:00,21:00Sambata: 19:00,21:00Duminica: 19:00,21:00Luni: 20:00Marti: 19:00,21:00Miercuri: 20:00Joi: 18:45VIZITATORUL-VIZITATORUL (N-15) 2DRegia:Jamil HendiCu:Oana Irina Duțu, Ionuț GramaGen film:Dramă,Horror,ThrillerDurata:110 minuteLuca și Otilia caută să se așeze la oraș pentru a se putea întreține și pentru a-și putea croi un drum în viață. Cei doi se mută într-un apartament care nu e chiar cel mai propice loc pentru a crește un copil. Paranoia, teroarea și psihozele se insinuează în viețile lor, iar Luca descoperă niște adevăruri despre sine, despre apartament și despre lumea de dincolo.Vineri:16:30,20:50Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30,20:50Marti: 16:30,20:50Miercuri: 16:30,20:50Joi: 18:45FAST&FURIOUS 8-FURIOS SI IUTE 8 (AP-12) 2DRegia:F. Gary GrayCu:Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel,Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson,Charlize TheronGen film:Acțiune,ThrillerDurata:136 minuteDupă Fast & Furious 7, unul din filmele care au ajuns cel mai rapid la 1 miliard de dolari încasări internaționale, și cel de-al șaselea titlu cu cele mai mari încasări din istorie, vine cel mai nou capitol din cea mai populară și mai îndrăgită serie din toate timpurile: FURIOS ȘI IUTE 8.Acum, Dom și Lett sunt în luna de miere, Brian și Mia s-au retras din acțiune, iar restul echipei a fost exonerată de orice vină. Cu toții par să ducă o viață cât de cât normală. Dar, când o femeie misterioasă (Charlize Theron), îl seduce pe Dom să intre în lumea interlopă, acesta pare că nu mai are scăpare, și, când acesta ajunge să-i trădeze pe cei care îi erau cei mai apropiați, cu toții vor fi supuși unor încercări cum nu și-au imaginat vreodată.De pe plajele din Cuba, trecând prin străzile din New York, și ajungând tocmai pe tărâmurile înghețate ale Mării Barenț, echipa noastră de elită va traversa tot globul pentru a opri un anarhist în planurile sale de a dezlănțui haosul asupra întregii lumi, dar și pentru a-l aduce înapoi acasă pe cel care i-a făcut să devină o familie.În FURIOS ȘI IUTE 8, lui Vin Diesel i se alătură o distribuție stelară, formată din Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky și Kurt Russell. Alături de nou-venita Charlize Theron îi vom regăsi pe Scott Eastwood și pe multipremiata cu Oscar, Helen Mirren. Filmul e regizat de F. Gary Gray (Straight Outta Compton), și produs de Neal H. Moritz, Michael Fottrell și Vin Diesel.Vineri:14:00,17:15,20:15Sambata: 14:00,17:15,20:15Duminica: 14:00,17:15,20:15Luni: 14:00,17:00,20:15Marti: 16:00, 17:15,20:15Miercuri: 14:00,17:00,20:15Joi: 15:45,17:15,20:45GOING IN STYLE –JAF CU STIL (AP-12) 2DRegia:Zach BraffCu:Morgan Freeman, Michael Caine, Joey KingGen film:ComedieDurata:96 minuteCâștigătorii Premiului Oscar Morgan Freeman, Michael Caine și Alan Arkin formează o echipă de pomină și interpretează rolurile a trei prieteni de-o viață Willie, Joe și Al, care decid să riște viața liniștită de pensionar și jocurile de bingo lipsite de orice palpitație pentru un plan ilegal, atunci când toate economiile lor sunt pierdute din cauza unor tertipuri bancare. Disperați că nu-și pot plăti facturile și nu-și pot sprijini familia, cei trei iau măsuri extreme, ba chiar letale pentru o persoană la vârsta a treia: vor jefui însăși banca din cauza căreia au rămas fără baniVineri:17:00Sambata:12:00,17:00Duminica: 12:00,17:00THE BOSS BABY-THE BOSS BABY:CINE-I SEF ACASA (AG) 3D DUBLATRegia:Tom McGrathCu:Kevin Spacey, Alec BaldwinGen film:ComedieDurata:97 minuteUn copil în costum și cu servietă face echipă cu fratele lui mai mare de 7 ani pentru a opri complotul mișelesc al directorului general al Puppy Co.Vineri:14:15Sambata: 12:15,14:15Duminica: 12:15,14:15Luni: 14:15Marti: 16:15Miercuri: 14:15Joi:16:15FUOCOAMMARE-FOC PE MARE (AG) 2DRegia:Gianfranco RosiCu:Samuele Pucillo, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe FragapaneGen film:DocumentarDurata:106 minuteSamuele are 12 ani și trăiește pe o insulă în mijlocul mării Mediterane. Merge la școală și adoră să tragă și să vâneze cu praștia. Îi plac jocurile pe pământ, deși totul în jurul lui vorbește despre mare și despre bărbați, femei și copii care încearcă să o traverseze ca să ajungă pe insula sa. Pentru că nu este o insulă ca oricare alta. Este insula numită Lampedusa și a devenit o frontieră simbolică a Europei, traversată în ultimii 20 de ani de milioane de emigranți în căutarea libertății.Vineri:18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 21:00RABBIT SCHOOL-SCOALA IEPURASILOR (AG) 2DDUBLATRegia:Ute von Münchow-PohlCu:Noah LeviGen film:Animație,FamilieDurata:79 minuteMax, un iepure de oraș ajunge din întâmplare într-o școală de modă veche, de unde nu poate pleca până nu deprinde arta unui adevărat iepure de Paște. Programul de pregătire este destul de sever, dar are norocul de a o avea alături pe Emmy, iar lupta cu vulpile viclene nu face decât să-i testeze curajul și încrederea în prieteni.Vineri:14:30Sambata: 12:30,14:30Duminica: 12:30,14:30Luni: 14:30Miercuri: 14:30Joi:16:30