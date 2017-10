PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 27.05.2016 – 02.06.2016

Ştire online publicată Joi, 26 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:OUT OF THE SHADOWS-TESTOASELE NINJA 2(AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Dave GreenCu:William Fichtner, Pete Ploszek, Noel Fisher,Megan Fox, Jeremy Howard, Brian Tee, Alan RitchsonGen film:Acțiune,Aventuri,Comedie,Fantastic,SFMichelangelo, Donatello, Leonardo și Raphael se întorc pe marile ecrane în această vară pentru a se lupta cu inamici și mai puternici, și mai diabolici. Li se alătură, din nou, April O’Neil (Megan Fox) și Vern Fenwick (Will Arnett), dar au și un nou aliat: justițiarul cu mască de hochei Casey Jones (Stephen Amell).După ce superticălosul Shredder scapă din arest, își unește forțele cu cercetătorul nebun Baxter Stockman (Tyler Perry), și cu două “gorile” cu minte puțină, Bebop (Gary Anthony Williams) și Rocksteady (supervedeta de wrestling Stephen “Sheamus” Farrelly), pentru a pune în mișcare un plan diabolic de dominație mondială. Dar Țestoasele se trezesc față în față cu un rău și mai mare decât Shredder, cu un plan și mai periculos: infamul KrangMiercuri: 21:15Joi: 21:15NICE GUYS-SUPER BAIETI (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Shane BlackCu:Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Kim BasingerGen film:Crimă,Mister,ThrillerDurata:115 minuteAcțiunea filmului „Super băieți” are loc în Los Angeles în anii ’70, când nepriceputul detectiv particular Holland March și bătăușul Jackson Healy trebuie să lucreze împreună pentru a rezolva cazul unei fete dispărute. Investigațiile lor duc spre o conspirație la nivel înalt.Vineri:16:15,18:30Sambata: 16:15,18:30Duminica: 16:15,18:30Luni: 16:15,18:30Marti: 16:15,18:30Miercuri: 14:30,19:00Joi: 14:30,19:00ALICE TROUGHT THE LOOKING GLASS-ALICE IN TARA OGLINZILOR (AG) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:James BobinCu:Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne HathawayGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:113 minuteÎi vom revedea pe Mia Wasikowska în rolul lui Alice, Johhny Depp în rolul Pălărierului Nebun, în vreme ce Helena Bonham Carter și Anne Hathaway se vor transforma din nou în Regina Roșie, respectiv cea Albă. Sacha Baron Cohen va înfățișa noul personaj, Timpul - despre care se spune că este jumătate om-jumătate ceas. Se vor auzi din nou în goana după sursa de putere a sceptrului magic (de care Alice are nevoie pentru a-l salva pe Mad Hatter) vocile lui Alan Rickman, Stephen Fry, Michael Sheen și Timothy SpallVineri:14:30,16:30,19:00Sambata: 14:30,16:30,19:00Duminica: 14:30,16:30,19:00Luni: 16:30,19:00Marti: 16:30,19:00Miercuri: 16:15,19:15Joi: 16:15,19:15X-MEN:APOCALYPSE- X-MEN:APOCALIPSA (AP-12) 3DRegia:Bryan SingerCu:James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Sophie TurnerGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDupă succesul obținut cu X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST, regizorul Bryan Singer urcă pe noi culmi franciza, cu X-MEN: APOCALYPSE, în care protagoniștii X-Men se luptă cu puternicul mutant original -- Apocalypse. În 1983, invincibilul și nemuritorul Apocalypse este eliberat, după ce a fost îngropat timp de mai multe milenii. Furios că semenii săi nu mai sunt priviți ca niște zei, Apocalypse adună o echipă de mutanți puternici, inclusiv pe descurajatul Magneto, pentru a distruge lumea și a crea o nouă ordine mondială, peste care să domnească. Pentru a pune capăt drumului către distrugere al lui Apocalypse, Raven (Jennifer Lawrence) și Profesorul X (James McAvoy) conduc o echipă de tineri X-Men într-o bătălie memorabilă cu un inamic aparent de neoprit.Vineri:18:45,21:15Sambata: 11:45,18:45,21:15Duminica:11:45, 18:45,21:15Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:15Miercuri: 14:00, 18:30,21:30Joi: 14:00, 18:30,21:30BAD NEIGHBORS 2-VECINI DE COSMAR 2(N-15) 2DRegia:Nicholas StollerCu:Rose Byrne, Zac Efron, Seth RogenGen film:ComedieDurata:91 minuteVECINI DE COȘMAR 2 este continuarea comediei-blockbuster din 2014, în care ne vom reîntâlni cu Seth Rogen, Zac Efron și Rose Byrne cărora li se alătură acum Chloë Grace Moretz.De această dată, Mac (Rogen) și Kelly Radner (Byrne) urmează să devină părinți pentru a doua oară, așa că sunt gata să facă mișcarea supremă de maturizare completă: să se mute în suburbii. Dar, tocmai când credeau că s-au așezat și ei la casa lor în liniște și în siguranță, descoperă că lângă ei se mută o asociație de studente, care sunt, spre oroarea lor, mult mai scăpate de sub control decât frăția condusă de Teddy (Efron).Sătule de sistemul discriminator și restrictiv al școlii, domnișoarele nonconofrmiste membre ale asociației Kappa Nu au decis să se instaleze într-o casă unde să-și facă singure regulile, adică să facă absolut orice le-ar trece prin cap. Când Shelby (Moretz), împreună cu “surorile” ei, Beth (Kiersey Clemons) și Nora (Beanie Feldstein), găsesc locul perfect, în afara campusului, nu se împiedică de un “detaliu” precum faptul că e un cartier foarte liniștit când dau drumul unor chefuri la fel de demențiale precum cele organizate de frăția băieților.Familia Radner se vede acum nevoită să apeleze la abilitățile singurei persoane în stare să liniștească pentru totdeauna balamucul din vecini, și acesta e fostul lor “dușman”, Teddy. Alături de Jimmy (Ike Barinholtz) și Paula (Carla Gallo), șarmantul Teddy încearcă să se infiltreze în asociația fetelor pentru a o zgudui din temelii. Dar dacă ei își închipuie că fetele se vor preda fără o luptă aprigă, înseamnă că nu știu ce forță poate avea nebunia tinereții.Vineri: 14:15,20:45Sambata: 12:15,20:45Duminica: 12:15,20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 17:00,21:20Joi: 17:00,21:20BACALAUREAT-BACALAUREAT (AP-12) 2DRegia:Cristian MungiuCu:Vlad Ivanov, Maria-Victoria Dragus, Adrian TitieniGen film:DramăDurata:128 minuteBacalaureat, cunoscut în perioada de pregătire sub numele de Fotografii de familie, spune povestea unui doctor dintr-un mic oraș de provincie care trebuie să decidă care e cea mai bună cale de urmat pentru copilul lui în contextul societății românești de astăzi.Vineri: 14:00,21:30Sambata: 14:00,21:30Duminica: 14:00,21:30Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 16:45Joi: 16:45GOOD NIGHT MOMMY-NOAPTE BUNA,MAMI! (N-15) 2DRegia:Veronika Franz, Severin FialaCu:Susanne Wuest, Lukas Schwarz, Elias SchwarzGen film:Dramă,Fantastic,Horror,ThrillerDurata:99 minuteÎn arșița verii, într-o casă izolată de la țară, doi gemeni de zece ani își așteaptă mama. Când se întoarce, are capul înfășurat în bandaje în urma unei operații estetice și totul se schimbă. Dură și distantă, mama își separă familia de lumea înconjurătoare. Tot mai convinși că femeia de lângă de ei nu mai este mama lor, gemenii sunt hotărâți să afle adevărul, indiferent de mijloace.Vineri: 17:00,21:10Sambata: 17:00,21:10Duminica: 17:00,21:10Luni: 17:00,21:10Marti: 17:00,21:10Miercuri: 17:00,21:10Joi: 17:00,21:10THE GIRL KING-REGINA KRISTINA (N-15) 2DRegia:Mika KaurismäkiCu:Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Malin BuskaGen film:Biografic,Dramă,Istoric,Romantic,DragosteDurata:106 minuteThe Girl King este portretul strălucitoarei și extravagantei Kristina a Suediei, regină de la vârsta de 6 ani, care a luptat cu forțele conservatoare care se împotriveau ideilor ei de modernizare a țării și care erau intoleranți cu maturizarea ei sexuală.Vineri: 14:45,19:10Sambata: 14:45,19:10Duminica: 14:45,19:10Luni: 14:45,19:10Marti: 14:45,19:10Miercuri: 14:45,19:10Joi: 14:45,19:10ANGRY BIRDS MOVIE: ANGRY BIRDS FILMUL (AG) 2D/3D DUBLAT Regia:Clay Kaytis, Fergal ReillyCu:Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBrideGen film:Acțiune,Animație,ComedieDurata:97 minuteInspirat de unul dintre cele mai populare jocuri din ultimul deceniu, Angry Birds are în centrul atenției păsăretul dintr-o pădure colorată. La ce să țină eroii mai mult decât la prețioasele lor ouă, garanție a perpetuării speciei? Doar că ouăle sunt și un ingredient delicios pe masa maleficilor și întreprinzătorilor porci verzi, gata de orice pentru a-și îmbogăți festinurile cu o așa delicatesă. Când ouăle dispar ca prin minune, pică pe umerii descurcărețului Red (Jason Sudeikis), a partenerului său de nădejde Chuck (Josh Gad) și a explozivului Bomb (Danny McBride) să le recupereze...Vineri:17:00 3D-dublatSambata: 12:00 3D-dublat,14:15 2D-dublat, 17:00 3D-dublatDuminica: 12:00 3D-dublat,14:15 2D-dublat, 17:00 3D-dublatLuni: 17:00 3D- dublatMarti: 17:00 3D- dublatMiercuri:12:15,14:15 3D-dublatJoi: 14:15 3D-dublat