PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 27.01.2017 - 02.02.2017

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

RESIDENT EVIL:THE FINAL CHAPTER-RESIDENT EVIL:CAPITOLUL FINAL (N-15) 3DAVANPREMIERARegia:Paul W.S. AndersonCu:Ali Larter, Milla Jovovich, Ruby Rose, William LevyGen film:Acțiune,Horror,SF,ThrillerDurata:105 minuteEste ultimul capitol al celei mai de succes francize de film inspirată după un joc video - a adunat peste un miliard de dolari până în prezent - bazat pe super-populara serie de jocuri video a celor de la Capcom.Acțiunea se petrece imediat după avenimentele din Resident Evil: Răsplata. Alice (Milla Jovovich) este unica supraviețuitoare a ceea ce trebuia să fie ultima bătălie a umanității împotriva celor reîntorși din morți. Acum, ea trebuie să se întoarcă acolo unde a început coșmarul - Stupul din Raccoon City, locul unde Corporația Umbrella își strânge forțele pentru lovitura de grație împotriva supraviețuitorilor apocalipsei.Miercuri:18:50Joi:18:50A DOG‘S PURPOSE-CAINELE,ADEVARATUL MEU PRIETEN (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Lasse HallströmCu:Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Juliet Rylance, K.J. ApaGen film:Aventuri,Comedie,Dramă,Familie,FantasticDurata:100 minuteEcranizare a îndrăgitului roman omonim semnat de W. Bruce Cameron, „Câinele, adevăratul meu prieten” prezintă destinul unui devotat patruped care își descopră menirea prin prisma stăpânilor săi, pe care îi învață să radă și să iubească.Redată din perspectiva celui mai simpatic cățel prin vocea lui Josh Gad, povestea de familie îi mai reunește în distribuție pe actorii Britt Robertson, KJ Apa, John Ortiz, Juliet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton, Pooch Hall și Dennis Quaid.Vineri:14:00,18:45Sambata: 11:45,14:00,18:45Duminica: 11:45,14:00,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 14:00,18:45Joi: 18:45FIXEUR-FIXEUR (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Adrian SitaruCu:Tudor Istodor, Mehdi Nebbou, Diana Spatarescu, Nicolas WanczyckiGen film:DramăDurata:98 minute„Fixeur” spune povestea lui Radu, stagiar la biroul din București al Agenției France Presse, aspirant la un post de reporter. Oportunitatea realizării unui subiect despre o prostituată minoră repatriată din Franța îi dă acestuia ocazia să își dovedească competențele. Totuși, pe măsură ce se apropie de scopul său, Radu realizează că înverșunarea cu care înțelege să facă această meserie este îndoielnică.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00SPLIT-SPLIT (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:M. Night ShyamalanCu:Kim Director, James McAvoy, Anya Taylor-JoyGen film:Horror,ThrillerDurata:116 minuteKevin, un bărbat cu cel puin 23 de personalităi diferite, ajunge să răpească trei tinere fete. Pe perioada de captivitate a fetelor, “Bestia”, o ultimă personalitate a lui Kevin, începe să se cristalizeze.Vineri: 14:05,18:40,21:10Sambata: 14:05,18:40,21:10Duminica: 14:05,18:40,21:10Luni: 18:40,21:10Marti: 18:40,21:10Miercuri: 14:05,18:40,21:10Joi: 18:40,21:10THE ODYSSEY-ODISEEA (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jérôme SalleCu:Pierre Niney, Laurent Lucas, Lambert Wilson,Audrey TautouGen film:BiograficDurata:122 minuteThe Odyssey prezintă 30 de ani (perioada 1949 - 1979) din viaa căpitanului Jacques-Yves Cousteau, faimosul om de tiină, explorator, inventator i cineast. Personaj extrem de carismatic i un bun lider de opinie, Cousteau nu a fost lipsit de defecte, în special în ceea ce privete viaa de familie.Vineri: 14:10Sambata: 12:00,19:00Duminica: 12:00,19:00Luni: 16:45Marti: 16:45Miercuri: 14:10Joi: 16:45XXX:THE RETURN OF XANDER CAGE-TRIPUL X:INTOARCEREA LUI XANDER CAGE( N-15) 3DRegia:D.J. CarusoCu:Vin Diesel, Deepika PadukoneGen film:Acțiune,Aventuri,ThrillerDurata:107 minuteXander Cage (Vin Diesel), fost sportiv devenit agent guvernamental, e forat să iasă din exilul autoimpus i să pornească într-o cursă pe viaă i pe moarte pe urmele lui Xiang i al echipei extrem de periculoase conduse de acesta, pentru a smulge din mâinile lor o armă cu numele de cod “Cutia Pandorei”, care, odată activată, nu mai poate fi oprită, i care amenină să distrugă lumea aa cum o cunoatem.Xander îi recrutează o echipă formată din indivizi dornici de adrenalină i descoperă o conspiraie ale cărei hăiuri duc până la cele mai înalte niveluri din guvernele internaionale.Nici de această dată Xander i acoliii lui nu vor face economie de umor sec i atitudine periculoasă, i e sigur că TRIPLU X: ÎNTOARCEREA LUI XANDER CAGE va ridica tafeta genului de aciune cu scene de cascadorie cum nu s-au mai văzut până acum în vreun film.Vineri:16:15,20:50Sambata: 16:15,20:50Duminica: 16:15,20:50Luni: 16:15,20:50Marti: 16:15,20:50Miercuri: 16:15,20:50Joi: 16:15,20:506.9 PE SCARA RICHTER (AP-12) 2DRegia:Nae CaranfilCu:Maria Obretin, Teodor Corban, Laurentiu BanescuGen film:ComedieDurata:116 minuteUn tânăr actor de teatru navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de „musical”, o nevastă geloasă până la depresie i obsesia marelui cutremur devastator, anunat ca iminent de toi „experii”. Însă „adevăratul” cutremur pentru el se dovedete a fi re-apariia intempestivă a propriului său tată, după decenii de absenă. Manipulator i amoral, tatăl se instalează în universul fiului, confiscându-l cu totul i bulversându-i existena.Tony-actorul, soia sa instabilă psihic, tatăl hedonist i frumoasa (dei mult prea tânăra) iubită a acestuia, evoluează împreună într-un „cadril” tragi-comic, în ateptarea unui dezastru seismic i a unei premiere teatrale unde, cel puin în intenii, „toată lumea râde, cântă i dansează”...Vineri:16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30Zjednoczone stany milosci-STATELE UNITE ALE IUBIRII (AP-12) 2DRegia:Tomasz WasilewskiCu:Marta Nieradkiewicz, Magdalena Cielecka,Julia Kijowska, Dorota KolakGen film:DramăDurata:104 minutePolonia, 1990. Vântul schimbării bate desupra Poloniei. Se simte primul an euforic de libertate, dar și nesiguranța viitorului. Patru femei aparent fericite decid că a venit vremea să-și reinventeze viețile, să lupte pentru fericire și să-și împlinească dorințele. Agata este o mamă tânără captivă într-un mariaj nefericit. Ea va căuta refugiu într-o altă relație, o relație imposibilă. Renata este o profesoară mai în vârstă fascinată de vecina ei Marzena. Sora Marzenei este o directoare de școală…Vineri: 19:00Sambata: 14:30,21:15Duminica: 14:30,21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 19:00Joi: 21:15THE SNOW QUEEN 3-CRAIASA ZAPEZII:FOC SI GHEATA (AG) 3D DUBLATRegia:Aleksey TsitsilinCu:Ivan Okhlobystin, Nyusha ShurochkinaGen film:AnimațieDurata:87 minuteÎmpreună cu noul său prieten, Rollan, Gerda încearcă să descopere adevărul din spatele legendei care terorizează ținutul trolilor și, din greșeală, sunt loviți de vraja focului și a ghieții. Dacă la început li se pare amuzant faptul că Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate îngheța orice, curând puterile lor scapă de sub control și trebuie să găsească soluția de a reveni la normalitate.Crăiasa Zăpezii și trolul Orm nu vor lipsi nici ei, însă de această dată încurcăturile îi transportă pe toți prin foc și gheață cu mult umor și distracție către noi lecții de viață pe care cei mici le vor învăța.Vineri:14:15Sambata:12:15Duminica: 12:15Miercuri:14:15ASSASSINS‘S CREED-CODUL ASASINULUI (N-15) 3DRegia:Justin KurzelCu:Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Alicia Vikander, Adrien RyansGen film:Acțiune,Aventuri,Istoric,SFDurata:140 minuteDesmond Miles descoperă străvechea linie de asasini profesioniti din care se trage după ce este răpit de o organizaie ale cărei origini in de societatea secretă Cavalerii Templieri i care îl trimite înapoi în timp pentru a recupera o seamă de artefacte cu importantă valoare istorică.Vineri:16:00,18:50Sambata: 16:00,18:50Duminica: 16:00,18:50Luni: 16:00,18:50Marti: 16:00,18:50Miercuri: 16:00Joi: 16:00COLLATERAL BEAUTY-COLLATERAL BEAUTY: A DOUA SANSA (AP-12) 2DRegia:David FrankelCu:Will Smith, Naomie Harris, Keira Knightley,Edward NortonGen film:DramăDurata:97 minuteHoward Inlet (Will Smith), odată un bărbat cu o carieră strălucită, ajunge să renunțe la orice speranță după ce pierde una dintre cele mai importante persoane din viața sa. La intervenția surprinzătoare și emoționantă a prietenilor lui, acesta este forțat să-și înfrunte toate temerile și să accepte realitatea înainte de a pierde totul.Regizat de David Frankel „Collateral Beauty: a doua șansă” explorează cu multă emoție felul în care oamenii reușesc să găsească frumusețe în ciuda suferinței și cum iubirea, timpul și moartea se completează reciproc astfel încât să aducă echilibru existenței noastre.Vineri:17:00,21:15Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 17:00,21:15Joi: 19:00OZZY-OZZY:MAREA EVADARE (AG) 3D DUBLATRegia:Alberto RodriguezCu:Benjamin Nathan, Frank RobledanoGen film:AnimațieDurata:90 minuteFamilia Martin pleacă în călătorie, dar cățelul Ozzy nu îi poate însoți. De aceea familia i-a găsit un loc ideal unde va fi lăsat, o pensiune canină cu tot confortul. Dar locul acesta se dovedește a fi doar de fațadă, pensiunea este, de fapt, o capcană construită de un diabolic răpitor de câini.Ozzy ajunge în adevărata „pensiune” Pârâul Albastru, o închisoare pentru câini, condusă de alți câini. El trebuie să înfrunte pericolele și să conteze pe ajutorul noilor săi prieteni, Chester, Fronky și Doc, pentru a scăpa și a ajunge în siguranță acasă. Ozzy, o comedie pentru copiii de toate vârstele, un film de aventuri despre prietenie, curaj și puterea de a ieși cu bine dintr-o situație dificilă.Sambata:14:15 3DDuminica: 14:15 3DSING-HAI SA CANTAM! (AG) 3D DUBLAT Regia:Garth Jennings, Christophe LourdeletCu:Tori Kelly, Matthew McConaughey, Nick Kroll,Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane, Taron EgertonGen film:Animație,Comedie,MuzicalDurata:110 minutePlasată într-o lume similară cu a noastră, dar populată de animale, noua producție a studiourior Illuminations Entertainment (Despicable Me, Minions), Sing, îl are în centru pe Buster Moon (Matthew McConaughey), un koala stilat, aflat la cârma unui teatru ale cărui zile glorioase au cam trecut. Optimist incorigibil - dar și un mic afurisit - își iubește teatrul mai mult decât orice și este gata să facă tot ce îi stă în puteri ca să îl readucă la succesul de odinioară.Confruntat cu distrugerea ambiției sale de-o viață, realizează că mai are o singură șansă de a face să strălucească din nou prețioasa lui comoară – punerea în scenă a celei mai grozave competiții muzicale din câte au fost vreodată.În finală merg cinci concurenți: un șoarece iubitor de jazz (Seth MacFarlane), al cărui discurs este la fel de isteț precum trucurile sale, o adolescentă elefant timidă, cu o voce minunată, dar cu trac (Tori Kelly), mama epuizată a 25 de purceluși (Reese Witherspoon), care visa în adolescență la o carieră muzicală, o gorilă, fiu de gangster (Taron Egerton), dornic să se lase în urmă moștenirea necinstită a familiei și un porc spinos, fan punk rock (Scarlett Johansson), care visează la o carieră solo după ce a fost dată afară de colegii de trupă și părăsită de arogantul său partener.Toți răspund anunțului făcut de Buster cu speranța că vor avea șansa de a-și schimba viața.Sambata: 11:50 dublatDuminica: 11:50 dublat