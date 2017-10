PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 26 AUGUST - 1 SEPTEMBRIE 2016

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

ANDRE RIEU-INREGISTRAREA CONCERTULUI DE LA MASTRICGHT 2016 (AG)Durata:2h 30 minTarif: 30 ronCunoscut ca și “Regele Valsului” de către milioane de oameni, André Rieu este unul dintre cei mai populari muzicieni ai momentului. Legendarul său concert anual de la Maastricht este unul dintre cele mai așteptate evenimente cinematografice ale anului, precedenta reprezentație adunând admisii record în multe dintre țările în care a fost difuzat.Având drept locație orașul natal al artistului, decorul medieval al pieței centrale din Maastricht conturează un spectacol extraordinar al maestrului olandez André Rieu, care este în elementul său pe scenă alături de bine-cunoscuta orchestra Johann Strauss, soprane, tenori și invitați speciali. André Rieu reușește să încânte de fiecare dată publicul de toate vârstele, printr-un spectacol distractiv, plin de umor și emoție.Joi:18:30NINE LIVES-NOUA VIETI (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Barry SonnenfeldCu:Jennifer Garner, Kevin SpaceyGen film:ComedieDurata:87 minuteRegizat de Barry Sonnenfeld, responsabil pentru seria Men In Black, filmul NINE LIVES/NOUĂ VIEȚI îi are în distribuție pe actorii Kevin Spacey, într-un rol așa cum nu l-ați mai văzut până acum, Christopher Walken, Jennifer Garner, Cheryl Hines, Robbie Amell, și ne avertizează că, atunci cînd vrei să faci un cadou cuiva drag, cel mai bine e să pui suflet, altfel riști să-și pierzi tu sufletul, așa cum o pășește Kevin Spacey când, simțindu-se vinovat că stă mai mult la birou decât cu familia sa, decide să-i ia fiicei sale cadoul pe care aceasta și-l dorea de câțiva ani - o pisică.Presat de timp, ajunge la singurul pet shop deschis, care, însă, nu e unul magic, așa că nici pisica pe care o cumpără de acolo nu va fi una obișnuită. În drum spre petrecerea fiicei sale are un accident și, când îți vine în fire, mai să și-o piardă din nou: se trezește prins în corpul pisicii de la magazinul magic de animale de companie! Oare va reuși să redevină afaceristul fără sentimente, cum era înainte de “transformare”? Sau viața îi dă o lecție și îl ține captiv în pufoșenia pe care toată familia lui o va îndrăgi, mai puțin el, care ura pisicile, până ce va deveni un om mai bun?Vineri:19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 17:00,19:00Marti: 17:00,19:00Miercuri: 17:00,19:00Joi: 17:00,19:00MARAUDERS-PRADATORII (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Steven C. MillerCu:Bruce Willis, Adrian Grenier, Dave BautistaGen film:AcțiuneDurata:107 minuteSteve Hutchenson (Chick Bernhard), managerul Băncii Naționale din Hubert îi dă unei femei mai în vârstă un portofoliu, și o conduce spre ieșire. În acel moment, patru indivizi echipați în costume de Kevlar năpustesc în birou, mitraliind totul în jur. Aceștia sunt Tornado, Hurricane, Thunder și Squall. Thunder scoate un pistol și începe să lovească în stânga și în dreapta angajații băncii; pe smart watch activează o comandă sumbră: deschide sertarul, nu activa alarma, altfel managerul tău o să moară.Agentul special Jonathan Montgomery (Christopher MELONI) are mulși ani de experiență în care a văzut tot ce poate fi mai rău într-un om. Dar niciun caz nu l-a afectat mai mult decât unul anume, care l-a marcat pe plan personal, și care l-a făcut să se întrebe dacă este capabil să respecte jurământul pe care l-a făcut, acela de a respecta legea.Jeffrey Hubert (Bruce WILLIS), își etalează succesul financiar li puterea de care dispune în funcția de președinte și proprietar al băncii Hubert National. Primește vestea jafului fără să arate vreo emoție, căci știe că are resursele necesare la care să apeleze ca să pedepsească pe oricine îndrăznește să fure de la el.Agentul special Montgomery investighează cazul împreună cu agenții Greg Stockwell (Dave BAUTISTA) și Chase (Lydia HULL), cărora li se alătură agentul începător, fost pușcaș marin Michael Wells (Adrian GRENIER).Urmând firele investigației, acețtia încep să descopere o conspirație care a fost mușamalizată cu bani și corupție. Montgomery se vede nevoit să lupte cu corupția și abuzul teritorial al poliției locale, dar și cu presa care cere rezultate rapide. Împreună cu echipa sa duc o bătălie contracronometru pentru a prinde jefuitorii, a căror violență extremă transformă orașul într-o zonă de războiVineri:18:45,21:15Sambata: 18:45,21:15Duminica: 18:45,21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 18:45,21:15Joi: 18:45,21:15DON‘T BREATHE AKA A MAN IN THE DARK-OMUL DIN INTUNERIC (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Fede AlvarezCu:Stephen Lang, Jane Levy, Franciska Töröcsik,Emma Bercovici, Dylan Minnette, Daniel ZovattoGen film:Horror,ThrillerDurata:88 minuteTrei prieteni pătrund în casa unui singuratic orb, convinși că vor obține un câștig facil, numai pentru a se afla într-o luptă terifiantă pe viață și pe moarte în Omul din întuneric, al doilea film artistic al scenaristului și regizorului Fede Alvarez (Evil Dead) și al legendarului producător Sam Raimi. În al doilea său film artistic, Alvarez ne surprinde cu un thriller horror de o complexitate brutală, care aduce un trio de hoți în fața unui adversar neașteptat de periculos. Hotărâtă să fugă de la mama sa denaturată și să-și salveze sora mai mică de la existența fără nicio perspectivă care pare inevitabilă pentru amândouă, Rocky (Jane Levy) va face orice pentru a reuși. Ea și prietenii săi Alex (Dylan Minnette) și Money (Daniel Zovatto) au dat o serie de spargeri planificate minuțios pentru a strânge suficienți bani ca să plece din cumplitul oraș natal Detroit.Oricum, infracțiunile lor mărunte erau o recompensă insuficientă, astfel că în momentul în care cei trei află că un orb (Stephen Lang) care trăiește într-o casă dintr-un cartier abandonat are o mică avere ascunsă în casă, au decis să dea lovitura finală și cea mai mare. Dar planul lor devine periculos în momentul în care victima vizată de ei se dovedește a fi mai înfiorătoare decât au anticipat vreodată.În timp ce-i pândește continuu prin casa sa puternic fortificată, ei descoperă cu oroare că omul are mai mult decât bani ascunși acolo. Șocant și captivant, thrillerul lui Alvarez, deosebit, uimitor din punct de vedere vizual, menține un ritm frenetic până în ultimul minut șocant.Un grup de prieteni pătrunde în casa unui bărbat orb foarte bogat, crezând că au găsit victima ideală dar s-au înșelat.Vineri: 21:20Sambata: 21:20Duminica: 21:20Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15KIKI,EL AMOR SE HACE-SEX DUPA RETETA (AG)SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paco LeónCu:Fernando Soto, Javier Rey, Josele Román,Lucio BaglivoGen film:ComedieDurata:102 minuteO comedie jucăușă și fără inhibiții despre dorință și fantezii erotice, eliberate de toate constrângerile sociale.Cinci povești despre iubire și sex, într-o vară călduroasă la Madrid, unde protagoniștii descoperă fațete ciudate și neobișnuite ale păcatelor trupești, cu nume imposibil de pronunțat, precum: dacrifilia, elifilia, somnofilia, poliamori, harpaxofilia… Tabuurile sunt desființate unul câte unul, pe măsură ce cuplurile se eliberează de complexe și nu-și refuză nicio formă de plăcere.Vineri: 14:20,19:15Sambata: 14:20,19:15Duminica: 14:20,19:15Luni: 21:20Marti: 21:20Miercuri: 14:20,21:20Joi: 14:20,21:20MECHANIC:RESURRECTION-MECANICUL 2 (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dennis GanselCu:Tommy Lee Jones, Jessica Alba, Jason StathamGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerArthur Bishop a crezut că și-a lăsat în urmă trecutul criminal, când dușmanul său cel mai periculos îi răpete iubirii vieii. Acum, el este obligat să călătorească prin toată lumea pentru a comite trei asasinate imposibile, făcând ce face el cel mai bine, să pară accidenteVineri: 16:00,18:30,20:45Sambata: 16:00,18:30,20:45Duminica: 16:00,18:30,20:45Luni: 16:00,18:30,20:45Marti: 16:00,18:30,20:45Miercuri: 16:00,18:30,20:45Joi: 16:00,21:30WAR DOGS-TIPII CU ARME (N-15) 2DGen film:ComedieDurata:149 minutePovestea adevărată a doi bărbai care au încheiat contracte cu Pentagonul pentru înarmarea aliailor Americii în Afganistan.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 14:30,21:00Joi: 14:30,21:00BARBIE:STAR LIGHT ADVENTURE-BARBIE IN AVENTURA SPATIALA (AG) 2D-dublatRegia:Michael GoguenCu:Erica Lindbeck, Laura PostGen film:AnimațieBarbie™ este o prințesă cosmică care zboară cu nava ei spațială într-un univers îndepărtat, avându-l alături pe cățelușui ei devotat și adorabil, Pupcorn.Într-o zi, totul se schimbă, când strălucirea stelelor începe să pălească, și dansul lor prin univers să încetinească. Barbie™ pleacă, așadar, pe o nouă planetă minunată pentru a se alătura unei echipe speciale de salvare, cu o misiune extraordinară: să salveze stelele.Alături de noii ei prieteni vor face totul ca să salveze galaxia, și va trece prin cele mai nevăzute aventuri cu nava ei spaială. Barbie™ va descoperi că, dacă își ascultă inima, și dacă are alături prieteni buni cărora să le ceară ajutorul, ar putea deveni lidera pe care o ateaptă un întreg univers!Vineri:17:00-dublatSambata: 17:00-dublatDuminica: 17:00-dublatPETE‘S DRAGON-PETE SI DRAGONUL (AG) 3D DUBLATRegia:David LoweryCu:Robert Redford, Oakes Fegley, Bryce Dallas HowardGen film:Aventuri:FamilieDurata:105 minuteAflat ca regizor la al doilea lungmetraj, David Lowery ne prezintă Pete’s Dragon, povestea unui tânăr orfan și a celui mai bun prieten al lui, Elliott, care, întâmplător, este dragon.Vineri:14:15-DUBLATSambata: 12:00,14:15-DUBLATDuminica: 12:00,14:15-DUBLATLuni: 16:30-DUBLATMarti: 16:30-DUBLATMiercuri:14:15-DUBLATJoi: 14: 15-DUBLATBEN-HUR-BEN-HUR (AP-12) 3DRegia:Timur BekmambetovCu:Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Jack Huston, Ayelet ZurerGen film:Aventuri,Dramă,IstoricDurata:123 minuteFilmul are la bază romanul din 1880 al lui Lew Wallace, Ben-Hur: A Tale of the Christ, cu evreul Ben Hur drept personaj central, un prinț al Ierusalimului trădat și vândut ca sclav. Povestea izbăvirii sale se dezvoltă în paralel cu cea a vieii i crucificării lui Iisus, care se întâmplă să activeze în aceeași regiune în care este obligat să își ducă existența și Ben Hur.Vineri:16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri:16:30Joi: 16:30THE VIOLIN TEACHER-PROFESORUL DE VIOARA (AP-12) 2DRegia:Sérgio MachadoCu:Sandra Corveloni, Lázaro Ramos, Kaique de JesusGen film:Dramă,MuzicalDurata:102 minuteDupă ce pierde un post în prestigioasa orchestră simfonică din Sao Paolo, Laerte, un violonist talentat, se întreține dând lecții de muzică adolescenților dintr-o școală publică din Heliopolis, cea mai mare favelă din Brazilia. Calea sa e plină de obstacole, dar puterea muzicii și prietenia ce se înfiripă între profesor și elevii săi vor deschide uși într-o nouă lume.Vineri:16:45Sambata: 12:20,16:45Duminica: 12:20,16:45Luni: 16:45Marti: 16:45Miercuri: 16:45Joi: 16:45SAUSAGE PARTY-PETRECEREA CARNATILOR (N-15) 2D-SUBTITRATRegia:Greg Tiernan, Conrad VernonCu:Seth Rogen, Paul Rudd, Michael Cera, Kristen Wiig, Jonah Hill, James FrancoGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:83 minutePetrecerea cârnaților, primul film de animație CG pentru adulți, ne vorbește despre un cârnat, liderul unui grup de produse de supermarket, aflat în căutarea adevărului despre propria lor existență și despre ceea ce li se întâmplă cu adevărat produselor alimentare după ce părăsesc rafturile magazinelor. Personajele filmului sunt însuflețite de către unii dintre cei mai talentați actori de comedie ai prezentului - Michael Cera, James Franco, Salma Hayek, Jonah Hill, Nick Kroll, David Krumholtz, Danny McBride, Edward Norton, Seth Rogen, Paul Rudd și Kristen Wiig.Vineri:14:30Sambata: 14:30Duminica: 14:30THE SECRET LIFE OF PETS-SINGURI ACASA (AG)2D/3D dublat Regia:Yarrow Cheney, Chris RenaudCu:Louis C.K., Kevin Hart, Jenny Slate, Hannibal Buress, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Dana Carvey, Albert BrooksGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:90 minuteIllumination Entertainment i Universal Pictures prezintă cel de-al cincilea lor proiect comun, animaia SINGURI ACASĂ, o comedie despre ce fac animăluele noastre de companie după ce noi plecăm la serviciu sau la coală zi de zi.Superstarurile Eric Stonestreet i Kevin Hart debutează ca voci de animaie de lung metraj, i lor li se alătură Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress i Albert Brooks.Producători sunt Chris Meledandri, fondator i CEO Illumination, împreună cu Janet Healy, colaboratoarea sa de lungă durată, iar regizori sunt Chris Renaud (Despicable Me, Despicable Me 2) i Yarrow Cheney. Scenariul le aparine lui Brian Lynch, Cinco Paul & Ken Daurio.Vineri:14:00 3D dublatSambata: 12:15,14:00 3D dublat,12:30 2D dublatDuminica: 12:15,14:00 3D dublat,12:30 2D Miercuri: 14:00-3D dublatJoi: 14:00-3D dublat