PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 25.11.2016 – 01.12.2016

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

UNDERWORLD:BLOOD WARS-LUMEA DE DINCOLO:RAZBOAIE SANGEROASE (N-15) 3DAVANPREMIERARegia:Anna FoersterCu:Theo James, Lara Pulver, Kate Beckinsale,Charles Dance, India EisleyGen film:Acțiune,HorrorRăzboiul dintre clanurile vampirilor i ale vârcolacilor devine tot mai sângeros, distrugând totul în cale. Selene, vânătoarea de vampiri (Kate Beckinsale), este mai hotărâtă ca oricând să-i pună capăt, cu orice pre.Miercuri:19:30Joi:19:30ALLIED-ALIATUL (N-15) 2D AVANPREMIERARegia:Robert ZemeckisCu:Brad Pitt, Marion CotillardGen film:Dramă,RomanticPovestea lui Allied aduce alături un agent al serviciului britanic de spionaj, Max Vatan (Pitt) și o spioană franceză Marianne Beausejour (Cotillard). Cei doi se îndrăgostesc în timpul unei misiuni de asasinare a unui oficial german, însă la scurtă vreme Max află că partenera sa, acum mama copilului său, lucrează de fapt pentru naziști, și incepe să o investigheze. Povestea este una adevărată, adaptată de scenaristul Steven Knight.Miercuri:18:45,21:15Joi:18:45,21:15MOANA-VAIANA (AG) 2D/3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ron Clements, John Musker, Don Hall, Chris WilliamsCu:Auli’i Cravalho, Dwayne JohnsonGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:103 minuteCu două milenii în urmă, Moana, o navigatoare înnăscută, pornete în căutarea unei insule legendare din Oceania. Călătoria i-l va scoate în cale pe semizeul Maui, care o va ajuta să traverseze oceanul dezlănuit, într-o extraordinară aventură plină de experiene neobinuite. Miza este i ea ieită din comun: ceea ce găsete pe insulă ar putea-o ajuta pe Moana să-i salveze familia.Vineri:14:15-3D |14:30 2DSambata:11:45,16:45-3D| 12:00 2DDuminica: 11:45,16:45-3D| 12:00 2DLuni: 16:45-3DMarti: 16:45-3DMiercuri:14:30-2D|16:45-3DJoi:11:45,16:45-3D|12:00,14:30 2DBAD SANTA 2-BAD SANTA 2:AVENTURA CONTINUA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Mark WatersCu:Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox,Christina HendricksGen film:ComedieDurata:93 minute„Bad Santa 2” marchează revenirea pe marile ecrane a câștigătorului Premiului Oscar Billy Bob Thornton în postura de anti-erou preferat al Americii și îl interpretează din nou pe Willie Soke.Alimentat de whiskey-ul de proastă calitate, lăcomie și ură, Willie face din nou echipă cu micul și furiosul său partener, Marcus (Tony Cox), pentru a distruge o gală de caritate organizată in Ajunul Crăciunului. Și de această dată aventurii i se alătură ,,puștiul” supraponderal și mereu exaltat, Thurman Merman (Brett Kelly), o rază a soarelui de 110 kilograme al cărei scop este să scoată la iveală bruma de umanitate existentă în Willie.Problemele cu figura maternă ies la iveală atunci când își face apariția câștigătoarea Premiului Oscar Kathie Bates, în rolul detestabilei Sunny Soke, o mamă desprinsă parcă dintr-un film de groază. O scorpie de dimensiuni cosmice, Sunny ridică ștacheta și implicit ambițiile grupului, în timp ce cumva reușește să scadă standardele comportamentului delincvent. Willie este și mai chinuit acum de dorința tulburătoare de a-i intra în grații voluptoasei și grațioasei Diane (Christina Hendricks), directoarea galei de caritate, o femeie cu o inimă de aur și un libido de oțel.Din 25 noiembrie, „Bad Santa 2” te va face să uiți toate poveștile frumoase cu Moș Crăciun și te vei pregăti pentru sărbătorile de iarnă prin hohote de râs. Un film distribuit de Freeman Entertainment.Vineri:19:45Sambata:17:00,19:00Duminica: 17:00,19:00Luni: 17:00,19:00Marti: 17:00,19:00Miercuri: 17:00,19:00Joi: 17:00,19:00D‘ ARDENNEN-IUBIRE IN 7 CRIME (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Robin ProntCu:Veerle Baetens, Kevin Janssens, Jeroen Perceval, Jan BijvoetGen film:DramăDurata:93 minuteJaful de proporii pus la cale de doi frai capătă o turnură dramatică. Dave, unul dintre hoi, reuete să se facă nevăzut. Însă îl lasă în urmă pe fratele său Kenneth, arestat la scurt timp de poliie i închis pentru crimă. Patru ani mai târziu, Un Kenneth traumatizat dar călit iese din închisoare. În tot acest timp, Dave i-a refăcut viaa. Furios, Kenneth este determinat să se răzbune pe toi cei care l-au abandonat i l-au uitat. Îi dorete să o recucerească pe fosta sa iubită Sylvie însă afla că aceasta din urmă a început o relaie de iubire cu fratele său Dave.Vineri:18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 18:30Joi: 18:30FEMEIA CU CRAVATA NEAGRA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Adrian PopoviciCu:Ovidiu Niculescu, Anatol Durbală, Mihaela Strâmbeanu, Avram Iclozan, Olga Anghelici,Camelia PintilieGen film:ComedieO comedie pe ruta Bucuresti-Chisinau, urmarind un tablou celebru.Cum sa furi un milion? Este framantarea care bantuie mintile hotilor de pretutindeni. Insa cele doua familii de escroci marunti, una din Bucuresti si alta din Chisinau, au aspiratii si nevoi mult mai mari! Totul incepe cu o prima spargere, de ambele parti. Cei din Bucuresti fura un tablou celebru dintr-un muzeu, ceilalti sparg casa unui bogatas din Chisinau si obtin si ei o pictura la fel de valoroasa.Isi arata prazile cu mandrie: “Femeia cu cravata neagra”, a lui Modigliani. Da, aceeasi pictura de doua ori. Stupoare si prestigiu sifonat. Dar al cui, cine a furat falsul? Micul conflict concurential ramane deschis. Reusesc sa vanda bine ambele lucrari, insa mai au nevoie de bani. Pun la cale o ultima spargere: tezaurul Mitropoliei din Chisinau. Operatiunea le reuseste, chiar daca se intersecteaza cu o alta echipa de spargatori.Cu ocazia acțiunilor celor două familii, două perechi de tineri se cunosc și se îndrăgostesc iremediabil, definitiv. Încurcăturile, umorul, interesele mărunte sau majore, lovitura finala, vânzările hilare ale celor câteva Modigliani, sentimentele de dragoste ivite între tinerii români și cei din Moldova, fac ca acest proiect să fie un film cu umor negru, o ironie la adresa societăților române aflate în crizVineri:16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30ALBUM DE FAMILIE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Mehmet Can MertogluCu:Sebnem Bozoklu, Murat KiliçGen film:ComedieDurata:105 minuteAlbüm urmărete povestea unui cuplu de aproape 40 de ani care confecionează un album fotografic cu imagini ale unei false sarcini, totul pentru a-i demonstra copilului pe care urmează să-l adopte că între ei există o legătură de sânge.Vineri:13:45Sambata:18:30Duminica: 18:30Luni: 16:30Marti: 16:30VIKTORIA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Maya VitkovaCu:Mariana Krumova, Kalina Vitkova, Irmena Chichikova, Daria VitkovaGen film:DramăDurata:155 minuteÎn 1979, Boryana este hotărâtă să nu nască un copil în Bulgaria comunistă. În ciuda eforturilor ei de a nu rămâne însărcinată, o nate pe Viktoria. Născută fără cordon ombilical care să o lege de mama ei i aleasă “copilul deceniului”, Viktoria va deveni un simbol al Bulgariei comuniste. Cât crete, îi domină pe toi cei din jur i duce un război cu mama ei - cea care nu a dorit-o. Dar când în 1989 regimul este schimbat, Viktoria îi vede viaa dată peste cap, iar greutăile noii epoci o aduc alături de mama ei.Sambata:13:45Duminica: 13:45Marti: 20:30Miercuri: 13:45Joi: 13:45FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM-ANIMALE FANTASTICE SI UNDE LE POTI GASI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:David YatesCu:Samantha Morton, Katherine Waterston, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin FarrellGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:132 minuteFantastic Beasts and Where to Find Them o face pe autoarea J.K. Rowling să se întoarcă în universul Harry Potter! Eroul este Newt Scamander, autorul cării omonime din care studiază Harry în timpul primului an la Hogwarts, iar filmul îi prezintă aventurile, căci Newt nu se lasă până nu devine cel mai celebru magizoolog din lume. Călătoriile sale îi vor scoate în cale cele mai fantastice creaturi, unele dintre ele deosebit de periculoase!Vineri: 19:15,21:45 subtitratSambata: 14:10 dublat| 19:15 subtitratDuminica: 14:10 dublat| 19:15 subtitratLuni: 19:15 subtitratMarti: 19:15 subtitratMiercuri:14:10 dublatJoi: 14:10 dublatINIMI CICATRIZATE (N-15) 2DRegia:Radu JudeCu:Lucian Teodor Rus, Ilinca Hărnu, erban Pavlu, Gabriel SpahiuGen film:DramăDurata:141 minute1937. Emanuel, un tînăr de douăzeci de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Adaptare liberă după opera literară a lui M. Blecher.Vineri: 17:00Sambata: 14:15Duminica: 14:15SNOWDEN-SNOWDEN (AP-12) 2D Regia:Oliver StoneCu:Zachary Quinto, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Melissa Leo, Joseph Gordon-LevittGen film:Biografic,Dramă,ThrillerDurata:134 minuteSnowden spune povestea fostului agent CIA i NSA ale cărui dezvăluiri în mai 2013 au dat peste cap comunitatea de informaii din întreaga lume. Mai exact povestea a nouă ani zbuciumai din viaa lui Snowden: de la racolarea în cadrul CIA i până la fuga sa peste hotare, împreună cu o mulime de informaii compromiătoare despre modul în care serviciile încalcă dreptul la libertate i viaă privată în SUA.Cei nouă ani în care tânărul dornic să-i servească patria cu orice pre (iniial s-a înscris în US Army pentru a lupta în Irak) s-a transformat în “cel mai mare trădător al tuturor timpurilor”, un adevărat Most Wanted al vremurilor noastre.Vineri: 21:30Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00NOCTURNAL ANIMALS-ANIMALE NOCTURNE (N-15) 2DRegia:Tom FordCu:Amy Adams, Jake GyllenhaalGen film:Dramă,ThrillerDurata:117 minuteO poveste intr-o poveste: Susan primeste un manuscris de la fostul sot, pe care l-a parasit in urma cu 20 de ani, acesta cerandu-i opinia. Manuscrisul “Nocturnal Animals” urmareste un barbat, plecat in vacanta cu familia, sfarsind tragic. Povestea continua cu Susan, trezindu-se cu amintiri din primul mariaj si confruntandu-se cu un adevar intunecat despre ea.Vineri: 17:00Sambata: 21:40Duminica: 21:40Luni: 21:40Marti: 21:40Miercuri: 21:40Joi: 21:40THE HANDMAIDEN –SLUJNICA (IM-18) 2DRegia:Chan-wook ParkCu:Tae Ri Kim, Min-hee Kim, Jung-woo HaGen film:Dramă,Thriller,DragosteDurata:144 minuteSookee este angajată în serviciul motenitoarei Hideko, care trăiete o viaă retrasă pe o proprietate luxoasă, cu unchiul ei extrem de dominant. Sookee păstrează însă un secret: este o hoaă de buzunare recrutată de un arlatan care se dă drept conte. Slujnica îl ajută să o seducă pe frumoasa motenitoare i totul merge conform planului până la un punct, când între cele două femei se leagă o relaie plină de erotism.Vineri: 20:30Sambata: 20:30Duminica: 20:30Luni: 20:30Miercuri: 20:30Joi: 20:30THE ARRIVAL-PRIMUL CONTACT (AG) 2D Regia:Denis VilleneuveCu:Amy Adams, Jeremy RennerGen film:SFDurata:116 minuteAu aterizat! Nave spaiale misterioase sunt deja răspândite pe 12 meridiane de pe toate continentele. Dar de ce au venit? Ce intenii au? Iată ce are de elucidat Louise Banks (Amy Adams), expertă în lingvistică, solicitată de autorităi ca să descifreze limbajul „intruilor”.Termen: două zile. Miza: viaa tuturor. Dumani sau prieteni? Război inter-planetar sau ansa de a cunoate alte forme de inteligenă? Succes sau condamnare? O planetă întreagă tremură în ateptarea vetilor. Va reui oare Louise să traducă la timp limbajul invadatorilor extrateretri sau va “traduce” soarta umanităii?Inspirat de nuvela “Story of Your Life”, semnată de Ted Chiang, filmul este regizat de cunoscutul regizor canadian Denis Villeneuve i a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Veneia pentru Leul de Aur. În distribuie îi vei mai recunoate pe Forest Whitaker i Jeremy Renner.Vineri: 18:45,21:15Sambata: 18:45,21:15Duminica: 18:45,21:15Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:15Miercuri: 16:15Joi: 16:15TROLLS-TROLII (AG) 3D DUBLAT Regia:Walt Dohrn, Mike MitchellCu:Zooey Deschanel, Justin Timberlake, John Cleese, Jeffrey Tambor, Gwen Stefani, Anna KendrickGen film:Animație,Aventuri,Familie,FantasticDurata:92 minutePopularele jucării-troli inventate de tâmplarul scandinav Thomas Dam ajung în sfârit pe marele ecran. Trolii ne invită în lumea lor extraordinară, căci totul le stă în putere micuilor de doar cinci centimetri înălime. Avem ocazia să aflăm cum i-au obinut trolii părul atât de colorat, asta printre cântece i o mulime de efecte speciale...Vineri:16:15-dublatSambata:12:15,16:15-dublatDuminica: 12:15,16:15-dublatMiercuri: 14:00-dublatJoi: 14:00-dublatDOCTOR STRANGE-DOCTOR STRANGE (AP-12) 3DRegia:Scott DerricksonCu:Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict CumberbatchGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:115 minuteCând strălucitul, dar egocentricul neurochirurg Stephen Strange îi pierde abilitatea de a opera în urma unui accident, un viitor sumbru pare să-i fie destinat. Dar o întâlnire providenială cu Cel Străvechi, un înelept vrăjitor retras în sihăstrie pe culmile din Himalaya, i-ar putea deschide lui Strange calea către secretele magiei. Numai că Cel străvechi, deranjat de egoismul lui Strange, se va lăsa cu greu convins să-l transforme în învăăcelul său. Va reui doctorul să devină Vrăjitorul Suprem, gata să apere Pământul de forele magice din Univers?Vineri:14:00Sambata: 14:00Duminica: 14:00Luni: 16:15Marti: 16:15Joi: 11:50