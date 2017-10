PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 25.03.2016 – 31.03.2016

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2- MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 (AG) 2DAVANPREMIERARegia:Kirk JonesCu:John Corbett, Nia VardalosGen film:ComedieDurata:94 minuteAventurile familiei Portokalos continuă. O continuare a comediei din 2002, „Nuntă a la grec“Miercuri:18:30,20:45Joi:18:30,20:45BATMAN V SUPERMAN :DAWN OF JUSTICE/BATMAN VS SUPERMAN:ZORII DREPTATII(AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Zack SnyderCu:Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal GadotGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDurata:151 minuteTemându-se că aciunile supereroului privit ca un zeu rămân nesupravegheate, puternicul i formidabilul apărător al Gotham-ului îl provoacă pe salvatorul adorat, modern al Metropolis-ului, în vreme ce lumea nu se poate hotărî de ce tip de erou are mai mare nevoie. Cum Batman i Superman sunt în război, apare o nouă ameninare ce pune omenirea într-un pericol fără precedent.Vineri:14:00-dublat,18:45,19:00,21:45-subtitratSambata: 14:00-dublat,17:45,19:00,21:45-subtitratDuminica: 14:00-dublat,17:45,19:00,21:45-subtitratLuni:16:00,19:00-subtitratMarti: 16:00,19:00-subtitratMiercuri:14:00-dublat,18:45,21:00-subtitratJoi: 14:00-dublat,18:45,21:00-subtitratTHE 7TH DWARF –AL SAPTELEA PITIC (AG) 2D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Harald Siepermann, Boris AljinovicCu:Ralf Schmitz, Otto Waalkes, Mirco Nontschew,Gustav-Peter Wöhler, Boris AljinovicGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:87 minuteHaideți să pornim în marea aventură fantastică a celor șapte pitici!Este ajunul celei de-a 18-a aniversări a prințesei Rose, iar la castelul Fantabularasa tot regatul se pregătește pentru sărbătoare. Au sosit deja Albă ca Zăpada, cei șapte pitici, Cenușăreasa și Scufița Roșie.Chiar înainte ca orologiul să bată miezul nopții, Bobo, cel mai mic dintre pitici, o înțeapă din greșeală pe Printesa Rose (Frumoasa din Pădurea Adormită) cu un ac blestemat, iar întregul regat cade într-un somn de o sută de ani!Bobo și ceilalți șase pitici pornesc într-o aventură periculoasă, pentru a-l găsi pe Jack, care să o trezească pe Rose cu sărutul lui. THE 7TH DWARF –AL SAPTELEA PITIC (AG) 3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Harald Siepermann, Boris AljinovicCu:Ralf Schmitz, Otto Waalkes, Mirco Nontschew,Gustav-Peter Wöhler, Boris AljinovicGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:87 minuteSambata: 12:15Duminica: 12:15 Vineri:13:30Sambata: 13:30Duminica: 13:30Miercuri: 13:30Joi: 13:30LE DERNIER LOUP - ULTIMUL LUP (AG) 3D SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jean-Jacques AnnaudCu:Yin Zhusheng, Shaofeng Feng, Ankhnyam Ragchaa, Shaofeng FengGen film:AventuriDurata:121 minuteÎn 1967 un tânăr student din Beijing, Chen Zhen, este trimis să trăiască alături de păstorii nomazi din Mongolia pentru a-i educa. Aflat aici, Chen Zhen învaă despre păstori i legătura pe care o au cu lupii, o legătură ce este ameninată de aparatul guvernamental.Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni:18:45Marti: 18:45Miercuri:21:30Joi: 21:30OPERASJON ARKTIS-OPERATIUNEA ARCTIC (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Grethe Bűe-WaalCu:Nicolai Cleve Broch, Lars Arentz-Hansen,Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand EikeGen film:FamilieDurata:87 minuteDin cauza unei greeli tragice, Julia, în vârstă de 13 ani, i Ida i Sindre, sora i fratele ei gemeni de opt ani, ajung pe o insulă părăsită. Nimeni nu tie unde sunt. Trebuie să înfrunte teama, dar i provocări periculoase: animale sălbatice, vremea dezlănuită, lipsa hranei i problema comunicării cu lumea civilizată. Cine îi va salva?Vineri:17:15Sambata: 13:15,17:15Duminica: 13:15,17:15Luni: 17:15Marti: 17:15Miercuri: 17:15Joi: 17:15KUNG FU PANDA 3-KUNG FU PANDA 3 (AG) 3D DUBLATRegia:Jennifer Yuh, Alessandro Carloni:Cu:Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman,Jackie Chan, Lucy LiuGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:95 minuteDupă ce a scăpat Valea Linitită de maleficul lord Shen, panicul i mâncăciosul Po se bucură de gloria faptelor sale de vitejie. Relaxarea i toate bunătăile din lume îi încântă zilele, dar fericirea nu va dura prea mult, căci dolofanul panda va avea de înfruntat o extraordinară ameninare supranaturală al cărei scop este distrugerea completă a spiritului kung fu! Trădarea unuia dintre Cei cinci furioi îl va mâhni nespus pe Po, care va trebui să dea totul pentru a dovedi valoarea inestimabilă a prieteniei i a încrederii i pentru a-i salva din nou pe locuitorii din Vale.Vineri:17:00Sambata: 12:00,17:00Duminica: 12:00,17:00Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 17:00,19:00Joi: 17:00,19:00Ilegitim-Ilegitim (N-15) 2DRegia:Adrian SitaruCu:Adrian Titieni, Bogdan Albulescu, Alina Grigore, Robi UrsGen film:DramăDurata:85 minute“Ilegitim” spune povestea a doi frai (Alina Grigore i Robi Urs) i iubirea lor ilegitimă. Un tată medic (Adrian Titieni) i mai multe denunuri. O familie în care limita dintre moral i legal nu a existat niciodată. Nici măcar în cazul unui avort.Luni: 21:45Marti: 21:45Love -Dragoste (IM-18) 3DRegia:Gaspar NoéCu:Klara Kristin, Karl Glusman, Aomi MuyockGen film:Dramă:Romantic:DragosteDurata:135 minuteMurphy este un american la Paris care intră într-o relaie foarte tensionată atât sexual cât i emoional cu Electra, o tânără uor instabilă. Fără să tie ce efect ar putea avea asupra relaiei lor, cei doi o invită în patul lor pe atrăgătoare lor vecină.Vineri:21:30Luni: 21:00Marti: 21:00ZOOTOPIA-ZOOTROPOLIS (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Rich Moore, Jared Bush, Byron HowardCu:Shakira, Jason Bateman, Idris Elba, Ginnifer GoodwinGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata :108 minuteÎn orașul animal Zootopia, o vulpe cu gura mare trebuie să fugă când i se înscenează o crimă. Polițistul cel mai bun din Zootopia, un iepure neprihănit, este pe urma vulpii, dar când amândoi devin țintele unei conspirații, sunt obligați să lucreze împreună și descoperă că și dușmanii naturali pot deveni cei mai buni prieteni.Vineri: 15:30-subtitratSambata: 13:30-dublat,15:30-subtitratDuminica: 13:30-dublat,15:30-subtitratMiercuri: 15:30-subtitratJoi: 15:30-subtitratTHE DIVERGENT SERIES:ALLEGIANT-SERIA DIVERGENT:ALLEGIANT (AP-12) 2DRegia:Robert SchwentkeCu:Zoë Kravitz, Theo James, Shailene Woodley, Naomi Watts, Miles Teller, Maggie QGen film:Aventuri,SFDurata :121 minuteDupă cutremurătoarea revelaie din Insurgent, Tris i Four sunt obligai să evadeze dincolo de zidurile care înconjoară oraul Chicago. Pe lângă pericolele necunoscute care îi ateaptă, asta mai înseamnă i să-i abandoneze pentru prima dată prietenii i familia. Tot ce tiau devine irelevant în această nouă lume, iar cei doi trebuie să aleagă în cine să aibă încredere în momentul în care izbucnete un război care amenină întreaga omenire. Pentru a supravieui, Tris va lua decizii aproape imposibile care îi vor testa curajul, puterea de sacrificiu i iubireaVineri:14:15,20:45Sambata: 14:15,20:45Duminica: 14:15,20:45Luni: 17:15Marti: 17:15Miercuri: 16:15Joi: 16:15LONDON HAS FALLEN-COD ROSU LA LONDRA (AP-12) 2DRegia:Babak NajafiCu:Morgan Freeman, Melissa Leo, Gerard Butler,Aaron EckhartGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerDurata:99 minuteDupă decesul Prim Ministrului britanic, un plan diabolic de eliminare a celor mai mari lideri ai lumii este pus în aplicare la înmormântarea acestuia de către o organizaie teroristă. Terifiantul plan ar duce la distrugerea capitalei Marii Britanii i aplicarea unei groaznice viziuni asupra viitorului. Sigura sperană de a opri dezastrul rezidă în implicarea Preedintelui Statelor Unite ale Americii (Eckhart) i a formidabilului său Serviciu Secret - mai exact a conducătorului acestuia (Butler) - dar i a unui rigid agent al serviciului britanic MI-6 (Riley), ce nu se încrede în nimeni.Vineri:16:45,18:45Sambata: 16:45,18:45Duminica: 16:45,18:45Luni: 19:30,21:30Marti: 19:30,21:30Miercuri: 14:15Joi: 14:15SON OF SAUL-FIUL LUI SAUL (N-15) 2DRegia:László NemesCu:Urs Rechn, Levente Molnár, Géza RöhrigGen film:Dramă,Istoric,ThrillerDurata:107 minuteSon of Saul este plasat în lagărul morii de la Auschwitz - Birkenau în 1944, iar un evreu maghiar prizonier, pe nume Saul (jucat de Géza Röhrig) este membru al Sonderkommando, un grup de prizonieri cărora li s-au dat privilegii umilitoare i iluzorii ca oameni de încredere, cu creteri minore în raia alimentară, iar ei, în schimb, cară cadavrele din camerele de gazare în locul în care să fie arse, apoi duc cenua departe ca să fie aruncată. Sarcina este realizată într-un ritm frenetic, mereu accelerarat, pe măsură ce aliaii se apropie.Vineri:19:15Sambata: 15:15Duminica: 15:15,19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15VIRGIN MOUNTAIN-UN MUNTE DE VIRGINITATE (N-15) 2DRegia:Dagur KáriCu:Sigurjón Kjartansson, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Ilmur Kristjánsdóttir, Gunnar JónssonGen film:Comedie,DramăDurata:94 minuteFúsi a trecut de 40 de ani, dar încă îi lipsește curajul de a-și înfrunta maturitatea. Trece ca un somnambul prin viața de zi cu zi, în care rutina este cuvântul-cheie. Iată-l însă nevoit să facă o schimbare totală când în viața lui apar pe neașteptate o fetiță de opt ani și o femeie de-a dreptul debordantă.Vineri:15:15,21:15Sambata: 19:15,21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 15:15,21:15Joi: 15:15,21:15